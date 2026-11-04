Un experto, sobre la crisis ferroviaria: "Lo que está fallando es la infraestructura, no los trenes"

José María Rotellar, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y director del Observatorio Económico de esta institución, atribuye los problemas del ferrocarril español a la falta de mantenimiento de las infraestructuras y descarta que su origen esté en la apertura del transporte de viajeros a la competencia. Así lo ha explicado en una entrevista en el programa de esRadio Con Ánimo de Lucro, donde ha analizado el estado de la red ferroviaria tras la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Una red ferroviaria que antes funcionaba

Rotellar comienza su análisis mirando a la situación del ferrocarril español en años anteriores. Según recuerda, la red ferroviaria española "tenía una gran eficiencia, era muy buena, pero muy buena, incluso los trenes de Cercanías tenían una puntualidad perfecta". De hecho, señala que los retrasos eran excepcionales y que, cuando se producían, se convertían en noticia.

En este sentido, el profesor repasa también el desarrollo de la alta velocidad, que comienza con la inauguración de la línea Madrid-Sevilla con motivo de la Exposición Universal de 1992. Desde entonces, la red crece progresivamente y aprovecha la configuración geográfica de la Península, que permite establecer desde Madrid conexiones radiales con buena parte del territorio.

Así las cosas, Rotellar describe aquella infraestructura como "una red segura, una red muy rápida, una joya de la ingeniería". Sin embargo, subraya que su funcionamiento depende de una condición fundamental: el mantenimiento. "Eso hay que mantenerlo y desgraciadamente no se ha mantenido", advierte.

En este contexto, En este sentido, reconoce que el crédito presupuestario destinado a esta partida aumenta, pero considera imprescindible descontar el efecto de la inflación para conocer cuánto crece realmente la inversión. A este factor añade la evolución del tráfico ferroviario. Según explica, es necesario comparar el incremento de los trenes-kilómetro con la inversión en infraestructuras expresada en términos constantes.

"Si trenes kilómetro se ha incrementado mucho más que lo que se ha incrementado la inversión en términos constantes de infraestructuras, pues tenemos un grave problema", sostiene. De hecho, para Rotellar la falta de mantenimiento compromete el funcionamiento de toda la red. "Lo que no se puede es tener algo y no mantenerlo, porque si no al final se vuelve inseguro y por tanto inútil", afirma.

Con todo, el profesor considera necesario recuperar el mantenimiento de las infraestructuras y critica que se destinen recursos a otras partidas mientras se descuidan las inversiones. En concreto, apunta al gasto en subsidios y otras partidas de gasto corriente, frente a las necesidades de conservación y mejora de la red ferroviaria.

Asimismo, también rechaza que la falta de recursos económicos justifique esta situación. Recuerda que la recaudación tributaria alcanza niveles récord, entre otros motivos por el efecto de la inflación sobre los impuestos y las subidas fiscales. A su juicio, el problema está en las prioridades del gasto público y en el destino que se da a los recursos disponibles.

Del mismo modo, Rotellar también señala directamente a la gestión de las empresas públicas ferroviarias. En su opinión, Renfe y ADIF no se gestionan adecuadamente porque "se prima el criterio político al técnico".

Además, el profesor aclara que no considera imprescindible que sus máximos responsables sean ingenieros, pero sí exige experiencia en gestión y capacidad para dirigir equipos. Por ello, su planteamiento pasa por situar al frente de las empresas ferroviarias a responsables con conocimientos de gestión y capacidad para tomar decisiones técnicas, sin que los criterios políticos condicionen su funcionamiento.