Una economista da una lección de gestión ferroviaria en RTVE

Lluvia de elogios a la intervención de la economista Judith Arnal en el Canal 24 Horas de TVE para explicar algunos datos clave sobre la liberalización del tren en España. Desde que hace exactamente una semana tuviera lugar el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo), la televisión pública ha venido priorizando la presencia de perfiles poco técnicos para analizar la catástrofe —y con opiniones sesgadas favorables al relato del Gobierno— frente a explicaciones como la de Arnal.

La economista fue entrevistada por Inma Gómez-Lobo en el programa La Economía en 24 del pasado lunes. "Va a pasar tiempo hasta que tengamos todas las claves de lo que ocurrió en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía el pasado miércoles", comenzaba el programa Gómez-Lobo, que daba paso a "datos oficiales" de lo que se ha gastado el Estado en mantenimiento y a totales que hablaban sobre la liberalización del tren en nuestro país.

Ouigo e Iryo también son públicas

Arnal comenzaba su exposición explicando que "es muy importante distinguir la liberalización de privatización. Liberalización significa que haya más competencia con independencia de la titularidad de la empresa. Privatizar es cambiar la titularización. En España ha habido una liberalización fruto de la implementación de los paquetes ferroviarios de la Unión Europea, y se ha hecho de manera progresiva, entre operadores públicos y en tres corredores muy concretos", señala.

"Adif, que es el gestor de infraestructuras y que es una empresa de titularidad pública, asignó capacidad a dos empresas, además de Renfe, en tres corredores muy concretos: la francesa Ouigo, que también es de titularidad pública e Iryo, que está participada al 50% por titularidad pública de Italia" añade la experta.

Respecto a los efectos de esta liberalización, Arnal recoge los datos de la CNMC que señalan que "en términos reales, el precio de los billetes ha caído un 40%, el tráfico ha crecido un 47% y el mantenimiento ha crecido un 9%", apunta Arnal.

Lo que no cuenta la izquierda

Sobre las consecuencias socioeconómicas de las líneas, la economista señala que son "muy cuestionables", según los informes de Fedea y Airef que cita. Es decir, al contrario de las voces por parte de la izquierda, que aseguran que la liberalización ha saturado las líneas ferroviarias en España provocando problemas de seguridad, mantenimiento e incidencias, Arnal señala que "tenemos la mayor red de la UE, pero a pesar del incremento del tráfico, el uso está por debajo: 11.700 trenes por kilómetro al año en España frente a 18.700 trenes por kilómetro al año en la UE".

"Esto hace que los resultados económicos para los operadores sean deficitarios. La única excepción es la línea Madrid-Barcelona, donde en el año 2025 los ingresos superaron en un 6% a los gastos", explica, "gastos sobre los que pesan mucho los cánones de Adif, entre el 30% y el 48%", apunta. Estos datos han sido ignorados sistemáticamente por el Gobierno en general y por el ahora exministro de Transportes en particular, que lleva años asegurando que las compañías foráneas pierden dinero por ofrecer precios bajos a los viajeros.

Muchas gracias a Inma Gómez-Lobo por darme la oportunidad esta tarde, como Investigadora de @socialfedea, de explicar en el Canal 24 Horas de @rtve algunos aspectos que creo importantes del 𝗳𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗳𝗲𝗿𝗿𝗼𝘃𝗶𝗮𝗿𝗶𝗼. En particular,… pic.twitter.com/HEeYexDzsE — Judith Arnal (@judith_arnal) November 2, 2026

Por todo esto, Arnal asegura que son necesarias "evaluaciones expertas e independientes antes de ampliar la red de alta velocidad en el futuro y, con un espacio fiscal cada vez más estrecho, porque vamos a tener que gastar más por el envejecimiento de la población y en defensa", avisa. En este sentido, la economista añade que "en este contexto tiene sentido priorizar el mantenimiento de la red existente en lugar de abrir nuevos corredores".

Puente, contra la liberalización

Las declaraciones de Arnal se producen con pocas horas de diferencia del recado de Óscar Puente a Competencia, y antes de la dimisión del ministro. Y es que, el hasta ayer el ministro de Transportes aprovechó la comparecencia de la mañana de ayer martes para lanzar una pulla a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debido a sus informes favorables a la liberalización ferroviaria.

En concreto, Puente dirigió buena parte de las críticas de su comparecencia a la CNMC, a la que reprochó haber elaborado numerosos informes sobre "las bondades" de la liberalización sin prestar suficiente atención a "la cara negativa". Por ello, Puente echó en cara al organismo público que haya destacado las ventajas de la competencia, pero que ahora permanezca, a su juicio, "bastante callada" tras el accidente de Urda (Toledo).

"Yo nunca he sido un defensor de la liberalización, ni he sido un defensor ni he sido un fan de la liberalización. Más bien al contrario, la acepto como algo que me venía dado", afirmó Puente, que atribuyó la apertura del mercado a una imposición de la Unión Europea a todos los Estados miembros.

Por otro lado, y a pesar de los datos que han dado expertos como Arnal, tanto Podemos como Sumar o Compromís han culpado al "capitalismo neoliberal" y a la liberalización de lo sucedido en Urda.

Cabe recordar que la propia Arnal no es una economista ajena a las presiones políticas. En octubre de 2024, cuando era consejera del Banco de España, se negó a dimitir pese a las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez, con Carlos Cuerpo a la cabeza, en plena controversia por el nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador de la institución, que se negaba a la marcha de Arnal.