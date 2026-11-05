Acuerdo en Ouigo para frenar la huelga mientras el conflicto ferroviario se traslada contra Renfe

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) y la dirección de Ouigo España han alcanzado este jueves un acuerdo que desactiva el calendario de paros previsto para las próximas semanas. Según ha confirmado la propia compañía a través de las redes sociales, los trenes programados para este viernes y para los días 9 de noviembre, así como el 4 y 8 de diciembre, circularán con absoluta normalidad tras haberse cancelado las medidas de presión laboral.

La central sindical ha celebrado el entendimiento calificándolo de logro sustancial que garantiza el cumplimiento del convenio colectivo e introduce mejoras en los turnos y descansos de los maquinistas. Semaf denunciaba jornadas excesivas, falta de compensación de horas extraordinarias y pernoctaciones prolongadas fuera del domicilio habitual. El pacto se ha fraguado después de que la Audiencia Nacional anulara los servicios mínimos fijados inicialmente por la Administración, una resolución judicial que forzó a la filial de la francesa SNCF a sentarse a negociar de forma directa.

Sin embargo, la distensión alcanzada en el operador privado contrasta con la parálisis en el ámbito estatal. Representantes de los maquinistas mantuvieron una reunión en la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo –encargado de la cartera tras la dimisión de Óscar Puente–, junto al presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. El encuentro, iniciado a las 16:00 horas, concluyó sin avances y fue definido por el sindicato como una toma de contacto estéril.

Ante la falta de propuestas tangibles por parte del Gobierno, Semaf ha ratificado la convocatoria de paros en el Grupo Renfe para los días 10 y 12 de noviembre. Además, la central mantiene convocada una huelga general ferroviaria el 17 de noviembre, una protesta que involucrará a ocho operadoras –entre ellas Renfe, Iryo y empresas de mercancías–. Las conversaciones entre Transportes y el colectivo de maquinistas se retomarán este viernes para intentar evitar un escenario de parálisis en la red.