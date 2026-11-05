Banco Santander elimina las comisiones de emisión para enviar dinero al extranjero

Enviar dinero a otro país forma parte del día a día de muchas personas: familias que ayudan a sus hijos mientras estudian fuera, clientes que atienden pagos en el extranjero o personas que mantienen vínculos económicos con su país de origen. En todos esos casos, tres cuestiones resultan decisivas: cuánto cuesta la operación, qué facilidad ofrece el proceso y cuánto tarda el dinero en estar disponible.

Para responder a estas necesidades, Santander permite a todos sus clientes particulares realizar transferencias internacionales desde la app y la web sin comisión de emisión ni gastos SWIFT, con independencia del país de destino y del importe enviado. Si la operación requiere conversión de moneda, se aplica el tipo de cambio correspondiente.

La medida simplifica especialmente los envíos fuera de la zona SEPA, por ejemplo, a México, Colombia, China o Estados Unidos. Antes de su eliminación, las comisiones y los gastos SWIFT de estas operaciones podían rondar los 50 euros, incluso cuando se realizaban mediante canales digitales.

Evitar ese coste en cada envío cobra especial relevancia cuando las transferencias son recurrentes. Es el caso de muchos clientes no residentes que mandan periódicamente dinero a sus países de origen: al no pagar comisión de emisión ni gastos SWIFT a Santander, una mayor parte del importe puede destinarse al propio envío.

Esta propuesta convierte a Santander en el único banco en España que permite a particulares enviar dinero a cualquier lugar del mundo y por cualquier importe sin comisiones a través de sus canales digitales. El objetivo es que una operativa tradicionalmente más compleja se acerque a la sencillez con la que el cliente gestiona otros pagos desde la app o la web.

De eliminar el coste a reducir también los tiempos

El siguiente paso ha sido incorporar la inmediatez en determinados destinos. Los clientes del banco ya pueden enviar dinero desde cuentas de Santander en España mediante transferencias inmediatas a cuentas de Santander en México y Reino Unido, siempre que la operación se realice por canales digitales y el pago se efectúe en pesos mexicanos o libras.

Estas transferencias son gratuitas para los clientes particulares y, cuando existe cambio de divisa, se aplica únicamente el tipo de cambio correspondiente. La mejora resulta especialmente útil para quienes necesitan mover dinero de forma recurrente hacia esos países o requieren que el destinatario disponga de los fondos al instante.

Banco Santander elimina las comisiones de emisión para enviar dinero al extranjero

La nueva funcionalidad se apoya en la transformación tecnológica del banco y en la migración progresiva hacia las plataformas corporativas de pagos del Grupo. Estas infraestructuras permiten gestionar transferencias entre entidades de Santander con la misma inmediatez con la que se realizan los traspasos entre cuentas.

Más información antes de confirmar el envío

La evolución de las transferencias no se limita al coste y a la velocidad. Antes de autorizar una operación, los clientes pueden comprobar si el nombre del beneficiario introducido coincide con el titular de la cuenta de destino, una información adicional que ayuda a detectar posibles errores.

El servicio indica si los datos coinciden, si existe alguna diferencia o si no ha sido posible verificar la correspondencia. Con ese resultado, el cliente puede revisar la información y decidir si continúa con la transferencia.

Una operativa internacional cada vez más parecida a la doméstica

Estos avances se suman a otras iniciativas para simplificar los pagos entre países. Los clientes de Santander en España fueron los primeros en poder realizar pagos transfronterizos instantáneos entre particulares utilizando el número de móvil, gracias a la interconexión de Bizum en España, Bancomat en Italia y MBWay en Portugal.

Todas estas soluciones tratan de reducir las diferencias que tradicionalmente han separado una transferencia internacional de una doméstica: el coste, el tiempo de llegada y la complejidad del proceso.

Para quienes viven en España y mantienen relaciones personales o económicas con otros países, el resultado es claro: enviar dinero al extranjero puede hacerse de forma más sencilla, sin comisiones por canales digitales y, en destinos como México y Reino Unido, también de manera inmediata.