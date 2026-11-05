La CEOE estalla contra Yolanda Díaz por el uso del SMI a 24 días de las elecciones

La patronal de los empresarios está más que acostumbrada a que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz no la tenga en cuenta a pesar de decir que apuesta por el diálogo social. Y el último capítulo se ha producido este jueves, cuando incluso desoyendo las recomendaciones de su comité de expertos que propuso el día anterior que el Salario Mínimo Interprofesional de 2027 subiera un 4,9% hasta los 1.281 euros brutos al mes en catorce pagas, ha decidido que va a ser mayor. Concretamente de un 5,3% hasta los 1.286 euros, cinco euros por encima de la propuesta inicial.

Esa propuesta en cuanto fue trasladada el miércoles por el comité de expertos que asesora al Ministerio desde el año 2020 para alcanzar el 60% del salario medio en España, como establece la Carta Social Europea, fue trasladada a la CEOE y a los sindicatos en una reunión ministerial, de la cual no pudo salir ningún acuerdo. Sin embargo, la sorpresa ha llegado ni 24 horas después, publicando el Ministerio de Yolanda Díaz un borrador de real decreto en su web para que se puedan presentar alegaciones hasta el 16 de noviembre. Desde la CEOE rechazan "su utilización política" y reclaman que "cualquier decisión se adopte mediante un diálogo social leal, con criterios económicos objetivos y teniendo en cuenta su impacto sobre el empleo, las empresas y las familias", redacta en un comunicado tras conocer la apuesta gubernamental a 24 días de las elecciones generales. Por ello reclama que sea el Gobierno elegido tras la cita electoral el que negocie la actualización del SMI a partir del mes de diciembre. "Consideramos que lo adecuado sería reservar esta decisión para el Ejecutivo que resulte elegido, sea del color político que sea, y adoptarla antes de que finalice 2026, respetando los plazos legales", recuerdan.

Según explica en el comunicado, esta espera permitiría contar con "indicadores económicos más precisos en un contexto de incertidumbre" y dejaría ver que hay una alternativa actuando con "lealtad institucional, esperar al resultado electoral y adoptar la decisión con una mayor información técnica", detallan. Y es que la falta de lealtad es una denuncia recurrente por parte de la CEOE que, en esta ocasión, no ha querido olvidar recordando que este miércoles el Ministerio de Trabajo convocó a los interlocutores sociales "para presentar el informe elaborado por los expertos sobre el SMI" pero que previamente "había sido filtrado a los medios de comunicación". Y que después, "sin articular ninguna propuesta en esta reunión, el Ministerio ha procedido, en la noche de este miércoles, a fijar una subida del 5,3%, que también hemos conocido por la prensa", lamentan.

CEOE y Cepyme advierten en la nota de que subidas como estas del Salario Mínimo Interprofesional afectan especialmente a las pequeñas empresas y a los sectores intensivos en mano de obra, "además de a numerosas familias que necesitan contratar servicios de cuidados para poder desarrollar su actividad profesional y que verán incrementados sus costes por encima del IPC". Y como han denunciado en años anteriores tildan de "sorprendente" que el Gobierno impulse incrementos salariales "mientras mantiene desde hace casi una década sin resolver la actualización de los contratos públicos para permitir que las empresas adjudicatarias puedan repercutir esos mayores costes laborales".