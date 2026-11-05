Colau propone un impuestazo para los "ultrarricos" de España para recaudar 10.000 millones de euros

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Ada Colau, ha presentado este jueves algunas de las principales medidas económicas que la coalición pretende incorporar a su programa electoral. Entre ellas destaca la creación de un impuesto a los denominados "ultrarricos", con el que aspira a obtener más de 10.000 millones de euros para, según ha dicho, financiar y reforzar los servicios públicos.

La propuesta, que Colau ha enmarcado en la iniciativa internacional 'Tax the rich' (gravar a los ricos), establece un gravamen del 2% sobre el patrimonio de quienes superen el millón de euros y eleva el porcentaje al 3% para las fortunas que excedan los 20 millones. Durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía en Madrid, la candidata ha defendido que la acumulación de grandes patrimonios debe estar sometida a una mayor contribución fiscal.

"No existe ningún derecho a acumular riqueza, pero sí existe el derecho a la vivienda, a la educación y a una vida digna", ha afirmado Colau, que ha justificado la medida por la necesidad de redistribuir los recursos y fortalecer los servicios públicos. Asimismo, ha respaldado las declaraciones de un candidato demócrata al Senado que acaba de ganar en Texas, quien calificó a los millonarios como "la minoría más peligrosa" para el país.

La reforma fiscal que plantea Frente Amplio no se limita a los grandes patrimonios. Colau también ha propuesto revisar las desgravaciones fiscales de las grandes empresas y las entidades financieras para incrementar el porcentaje de sus beneficios que finalmente destinan al pago de impuestos.

La candidata ha señalado que el tipo efectivo de tributación de estas compañías se sitúa actualmente entre el 6% y el 9%, frente al 19% o el 20% que soportan las pequeñas y medianas empresas. Una diferencia que, a su juicio, evidencia la necesidad de modificar el sistema de deducciones para que las grandes corporaciones contribuyan en mayor medida.

En este sentido, ha puesto el foco en los resultados del sector financiero, cuyas entidades acumularon hasta septiembre unos beneficios de 26.000 millones de euros. La intención de la coalición es que la revisión de los incentivos fiscales permita elevar su aportación tributaria efectiva.

Un impuesto a los grandes propietarios

La vivienda también ocupa un lugar destacado en las propuestas económicas adelantadas por Frente Amplio. Colau ha defendido la creación de un impuesto dirigido a los multipropietarios con más de cuatro viviendas, una medida que pretende movilizar hacia el alquiler asequible alrededor de 500.000 inmuebles que actualmente se encuentran, según la candidata, en el mercado con precios "abusivos".

El gravamen afectaría al 10% de la población con mayor riqueza y contemplaría una rebaja del 30% para eximir del pago a determinados propietarios. La dirigente ha precisado que la finalidad de esta iniciativa no sería principalmente recaudatoria, sino disuasoria, al buscar que esas viviendas se incorporen al mercado del alquiler a precios más asequibles.

A estas propuestas se suman los compromisos que Colau y Emilio Delgado, representante de Más Madrid, presentaron hace unas semanas durante una manifestación en defensa de las pensiones celebrada en Madrid. Ambos situaron como condiciones mínimas de su proyecto que ninguna pensión quede por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) y que la edad de jubilación no supere los 65 años.

Colau defendió entonces que las pensiones mínimas evolucionen al mismo ritmo que el salario mínimo, de manera que sus beneficiarios no pierdan poder adquisitivo frente al incremento del coste de la vida. Por su parte, Delgado sostuvo que el sistema público de pensiones dispone de margen para mejorar sus prestaciones y defendió una redistribución de la riqueza desde quienes más tienen hacia quienes menos recursos poseen.

El Gobierno también utiliza el SMI en precampaña

Las propuestas de Frente Amplio llegan en plena precampaña electoral, en la que el salario mínimo interprofesional también se ha convertido en uno de los principales anuncios económicos del Gobierno. El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, también ha planteado una nueva subida del SMI del 5,3% para 2027, hasta alcanzar los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas.

La propuesta figura en un borrador de real decreto sometido a audiencia y participación pública y supondría elevar el salario mínimo hasta los 18.004 euros brutos anuales. El incremento planteado por Trabajo supera la recomendación de la comisión de expertos que asesora al Ejecutivo, que había propuesto una subida del 4,9%, hasta los 1.281 euros mensuales. Por su parte, los sindicatos reclaman un aumento del 7%.