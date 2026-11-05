¿Cómo solicitar el Kit Digital en 2026? Los pasos de la última convocatoria y cómo adelantarlos

A día de hoy no se puede solicitar el Kit Digital como autónomo, porque no hay convocatoria abierta todavía para ese segmento. Pero el programa sigue vigente y, si se abre un nuevo plazo, lo lógico es que el procedimiento se parezca mucho al de la última vez. Conocerlo ahora permite adelantar casi todo.

Pasos a seguir

Paso 1: registrarse en Acelera pyme.

Acelera pyme es la plataforma informativa del programa, gestionada por Red.es. El primer paso era crear una cuenta en su área privada con los datos del negocio. Es un trámite de unos minutos.

Paso 2: hacer el test de diagnóstico digital

Desde esa cuenta se completaba un test de autodiagnóstico: preguntas sobre cómo funciona hoy tu negocio, si tienes web, cómo facturas o cómo gestionas a tus clientes. Era obligatorio para poder solicitar la ayuda. Lleva unos diez minutos y sirve, de paso, para pensar qué necesitas.

Paso 3: presentar la solicitud en la sede de Red.es

La solicitud se presentaba en la sede electrónica de Red.es, con certificado digital o Cl@ve. Se podía hacer de dos maneras: personalmente o a través de un representante voluntario, normalmente el propio agente digitalizador, que la tramita en tu nombre tras firmar una autorización.

En campañas como Ordenador Libertad, la segunda opción era la habitual: el autónomo rellenaba un formulario, recibía una llamada para comprobar los requisitos, confirmaba su autorización por SMS y ZetaPlus se encargaba del resto. Así se entregaron 3.500 ordenadores en 2025.

Paso 4: esperar la concesión

Red.es comprobaba los requisitos y, si se cumplían y quedaba presupuesto, concedía el bono. Las solicitudes se resolvían por orden de llegada, en un plazo máximo de seis meses, aunque muchas se resolvieron bastante antes.

Paso 5: firmar los acuerdos con un agente digitalizador

Con el bono concedido, había seis meses para firmar con uno o varios agentes los acuerdos de prestación de soluciones: uno por cada solución del catálogo que quisieras contratar, como la web o el ordenador.

Paso 6: implantación y uso

El agente implanta la solución en un máximo de tres meses, la mantiene durante doce y justifica el gasto ante la Administración, que le paga con cargo a tu bono.

Qué puedes adelantar hoy

Casi todo lo que depende de ti:

Registrarte en Acelera pyme y hacer el test.

Tener al día el certificado digital.

Descargar los certificados de estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social.

Decidir qué quieres contratar: qué tipo de web, qué ordenador.

Lo que no depende de ti es la fecha. La Orden TDF/39/2026, publicada en el BOE en enero, mantiene el programa vivo hasta agotar los fondos y prevé nuevas convocatorias, pero no hay ninguna anunciada.

La preinscripción de Ordenador Libertad

Para no estar pendiente del BOE, Libertad Digital y ZetaPlus han abierto una preinscripción gratuita. No es la solicitud oficial ni garantiza la ayuda. Revisa si cumplirías los requisitos y, si se abre un plazo, te contactan por orden de registro.

Preinscríbete en ordenadorlibertad.es.