¿Cuánto salario perderán los trabajadores que vayan a la huelga el 11-N?

El próximo 11 de noviembre está prevista una huelga general en España, convocada por los principales sindicatos, UGT y CCOO, bajo el lema "Por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla". La huelga se celebrará tan sólo 18 días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. No obstante, no todos los sindicatos la secundarán. Es el caso de CSIF, que ha declinado sumarse por considerar que la convocatoria responde a motivaciones políticas en vísperas de las elecciones.

En un comunicado emitido por CCOO en su página web, podemos leer que "CCOO y UGT llamamos a los hombres y mujeres de nuestro país a movilizarse por mejores salarios, por una vivienda digna y por el control de los precios ante una inflación que lastra nuestro poder adquisitivo. También para subir salarios, reducir la jornada laboral, mejorar la salud de las personas trabajadoras y erradicar la precariedad".

Sea como sea, y dado que han pasado 14 años de la última huelga general en España, que se produjo el 14 de noviembre de 2012 contra el Gobierno de Mariano Rajoy, son muchas las personas que no han vivido una huelga general y no conocen cómo puede afectar a los trabajadores que secunden esta huelga y no acudan a su puesto de trabajo ese día.

¿A qué se enfrentan los trabajadores que falten al trabajo?

Tal y como se establece en el Real Decreto-ley de 1977 sobre las relaciones de trabajo:

El ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo , ni puede dar lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta laboral.

, ni puede dar lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta laboral. Durante la huelga se entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario .

. El trabajador en huelga permanecerá en situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotización por parte del empresario y del propio trabajador. El trabajador en huelga no tendrá derecho a la prestación por desempleo, ni a la económica por incapacidad laboral transitoria.

Una pérdida en promedio de 91 euros netos

Así, a quienes cobran el salario medio, que en 2024 fue de 29.540 euros brutos anuales según el INE (unos 2.110 euros brutos al mes en 14 pagas), se les descontarían unos 118 euros brutos, alrededor de 91 euros netos. Este cálculo (y el siguiente) toma como referencia los 251 días laborables que tiene 2026.

En el caso de los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), fijado en 2026 en 17.094 euros brutos anuales (1.221 euros brutos al mes en 14 pagas), la pérdida sería de unos 68 euros brutos, alrededor de 64 netos. Como el SMI no está sujeto a retención de IRPF, casi toda la pérdida bruta se traslada al bolsillo del trabajador. Y aunque la cantidad sea menor que en el caso del salario medio, pesa más para quien tiene menos margen para afrontar los gastos del mes.

Por lo tanto, aquellos trabajadores que acudan a la huelga del 11 de noviembre se estarán arriesgando a dejar de percibir una parte proporcional de su salario.