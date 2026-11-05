El Gobierno gasta 669 millones el Bono Cultural en busca del voto joven

Este jueves, el Ministerio de Cultura ha dado a conocer el número de solicitantes del llamado Bono Cultural Joven en la edición de 2026. En esta ocasión, este bono de 400 euros ha sido solicitado por 374.131 jóvenes que cumplen 18 años en 2026. Según el Gobierno, lo ha pedido el 66,6% de la población estimada de esa edad. Con los de este año, el bono cultural ya suma más de 1,67 millones de jóvenes beneficiarios y solicitantes.

Como ya hemos explicado en otras ocasiones, este bono es una ayuda directa de 400 euros para quienes cumplen 18 años en el año de cada convocatoria. Se entrega en una tarjeta prepago, física o virtual, que hay que gastar en un plazo de 12 meses en productos y actividades culturales: entradas de cine, teatro y conciertos, libros, videojuegos, suscripciones digitales, etc.

Más de 669 millones de gasto en cinco años

Según cálculos propios a partir de los beneficiarios oficiales y de la cuantía de 400 euros por persona que fija cada convocatoria, entre 2022 y 2026 se ha concedido un importe máximo de gasto de 669,16 millones de euros a 1.672.895 jóvenes. Por año, se distribuye de la siguiente forma:

En 2022 hubo 277.607 beneficiarios, de modo que el gasto máximo fue de 111,04 millones de euros .

hubo 277.607 beneficiarios, de modo que el gasto máximo fue de . En 2023 hubo 323.668 beneficiarios, de modo que el gasto máximo fue de 129,47 millones de euros .

hubo 323.668 beneficiarios, de modo que el gasto máximo fue de . En 2024 hubo 334.435 beneficiarios, de modo que el gasto máximo fue de 133,77 millones de euros .

hubo 334.435 beneficiarios, de modo que el gasto máximo fue de . En 2025 hubo 363.054 beneficiarios, de modo que el gasto máximo fue de 145,22 millones de euros .

hubo 363.054 beneficiarios, de modo que el gasto máximo fue de . En 2026 ha habido 374.131 solicitantes, de modo que el gasto máximo será de 149,65 millones de euros.

Hay que distinguir entre el gasto máximo del Bono Cultural Joven y el gasto real. Aunque a todos los beneficiarios se les conceden los 400 euros a través de una tarjeta prepago, no todos los jóvenes los gastan por completo, por lo que el gasto real de cada año acaba siendo inferior al gasto máximo de esta política.

No obstante, eso no quita que durante cinco años seguidos se haya destinado un total de 669,16 millones de euros a una medida con una clara intención política, especialmente en esta ocasión, ya que apenas unas semanas después del cierre de esta convocatoria se celebran elecciones generales.

Por otro lado, cabe recordar que una parte nada desdeñable del dinero destinado a este bono, unos 479.790 euros, se dedicó a usos indebidos, entre ellos discotecas y copas, algo que ya contamos aquí. En 2022, este gasto indebido fue de 215.850 euros y, en 2023, de 263.940 euros.

Así pues, vemos cómo el Gobierno sigue regando cada año con millones de euros una política que tiene la clara intención de ganarse el voto de quienes cumplen 18 años o, por lo menos, su simpatía de cara a unas elecciones, ya sean generales, autonómicas o municipales.