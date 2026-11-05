El Gobierno también utiliza el SMI en precampaña: Yolanda Díaz propone una subida del 5,3% para 2027

En plena precampaña electoral, el Gobierno vuelve a anunciar una nueva subida del salario mínimo para el próximo año. En este sentido, cabe recordar que el SMI ha subido un 66% desde el año 2018, pasando de 735 euros a 1.221 en 14 pagas en 2026. Así las cosas, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz plantea ahora un nuevo incremento del SMI del 5,3% para el año 2027, alcanzando los 1.286 euros mensuales.

Precisamente, esta propuesta es incluso superior a la de la Comisión de Expertos que asesora al Gobierno, que recomendó subir el SMI un 4,9% el próximo año, hasta los 1.281 euros mensuales en catorce pagas. No obstante, por su parte, los sindicatos reclaman un incremento del 7% para 2027.

Nuevo incremento del SMI antes de las elecciones

El Ministerio de Trabajo plantea elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 5,3% en 2027, hasta situarlo en 1.286 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone 18.004 euros brutos al año. La propuesta figura en un borrador de real decreto que el departamento dirigido por Yolanda Díaz ha sometido a audiencia y participación pública y que establece las nuevas cuantías mínimas para los trabajadores.

Concretamente, el proyecto establece que el salario mínimo para cualquier actividad en la agricultura, la industria y los servicios queda fijado en 42,87 euros por jornada legal, en el caso de la remuneración diaria, y en 1.286 euros mensuales para quienes cobren por meses y trabajen a jornada completa. En consecuencia, la cuantía anual ascendería así a 18.004 euros —1.286 euros mensuales en 14 pagas—.

Por otra parte, cabe destacar que, de acuerdo con el proyecto presentado, la revisión del SMI no obligará a incrementar aquellas retribuciones que, consideradas en su conjunto y en cómputo anual, ya superen los 18.004 euros. Por tanto, las empresas únicamente tendrán que aplicar una subida cuando la remuneración anual de un trabajador quede por debajo de esa cantidad.

Asimismo, el proyecto incorpora también una disposición transitoria de no afectación para evitar que la subida del salario mínimo provoque cambios automáticos en ámbitos ajenos a la relación laboral. En concreto, la nueva cuantía no se trasladará directamente a las normas autonómicas o locales que utilicen el SMI como indicador para determinar el acceso a ayudas, subvenciones o prestaciones públicas. Tampoco se aplicará automáticamente a los contratos y pactos privados que utilicen el salario mínimo como referencia económica.

En estos casos, el borrador establece que durante 2027 se mantendrá como referencia el valor del SMI anterior a la entrada en vigor del nuevo real decreto, salvo que las partes hayan acordado expresamente otra cosa o que las normas sectoriales dispongan lo contrario.

El borrador recoge, además, cuantías específicas para determinados colectivos que cuentan con modalidades de contratación particulares. En el caso de los trabajadores con contratos de duración determinada cuyos servicios en una misma empresa no superen los 120 días, el salario mínimo queda fijado en 60,88 euros por jornada legal. El proyecto también establece una tarifa específica para las empleadas de hogar que trabajen por horas en régimen externo, para quienes el salario mínimo se situaría en 10,06 euros por hora efectivamente trabajada.

De esta forma, el Ministerio ha abierto un plazo para presentar alegaciones hasta el próximo 16 de noviembre. Así las cosas, el Ejecutivo pretende tramitar la nueva cuantía antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, según el calendario que acompaña al borrador.