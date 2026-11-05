El Ministerio de Sanidad llama a los inmigrantes ilegales a usar el sistema de salud

El Ministerio de Sanidad acaba de lanzar una campaña, apoyada en un vídeo, dirigida fundamentalmente a los inmigrantes ilegales que viven en España, para recordarles que pueden recibir la atención sanitaria completa que requieran.

Aquí se puede ver el vídeo promocional que han publicado en la cuenta oficial del ministerio en X:

Si vives en España, independientemente de tu situación administrativa, tienes derecho a una atención completa en la sanidad pública. Consulta en tu centro de salud.

https://t.co/NMkwo7Xjwm pic.twitter.com/0xM007EjGn — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) November 5, 2026

Como puede verse, en el vídeo aparece un hombre llamado Musa con evidente dolor de cabeza, mientras una doctora, apoyada en la barra del bar, lo mira de reojo. La dueña del local le pregunta a la doctora si es verdad lo que se dice, y ella responde que sí: que todo el que vive en España tiene derecho a la atención sanitaria, no solo a urgencias, sino a toda la atención. A lo largo del vídeo se ve cómo unos ancianos afirman que "la salud la necesitamos todos" y que "la pagamos todos, con el IVA de estos cafés, por ejemplo". Finalmente, la doctora acompaña a Musa al hospital.

Este vídeo forma parte de la campaña "Sanidad Universal", que según el ministerio que dirige Mónica García "nace para informar sobre el derecho de acceso a la sanidad pública, facilitar el conocimiento de los recursos disponibles y poner en valor un modelo basado en la universalidad, la equidad y la atención a las necesidades de salud de las personas. Su mensaje destaca la importancia de una sanidad pública accesible para todas las personas que viven en España".

Una campaña lanzada en varios idiomas

Para ello, y como puede comprobarse aquí, la campaña se ha lanzado también en árabe, chino, francés, inglés y rumano, además de en las lenguas cooficiales: catalán, euskera, gallego y valenciano.

La presente campaña está motivada, como se puede leer aquí, por el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de marzo, por el que "se regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español".

Un Real Decreto que no cambió casi nada

Sin embargo, a efectos prácticos, este real decreto se limitó a cambiar el procedimiento para ejercer ese derecho a la sanidad universal; no amplió el derecho en sí. Hay que recordar que, en 2012, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, la atención sanitaria que podía recibir un inmigrante ilegal en España quedó limitada a las urgencias por enfermedad grave o accidente y a la asistencia durante el embarazo, el parto y el posparto. Los menores extranjeros en situación irregular, en cambio, sí conservaron el acceso a todos los servicios en las mismas condiciones que los españoles.

En 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un real decreto-ley para recuperar el acceso universal. Desde entonces, cualquier inmigrante en situación irregular puede acceder a la sanidad pública en las mismas condiciones que un español, siempre que acredite residir en España y no tenga cobertura sanitaria por otra vía. Por lo tanto, esta campaña está destinada, sobre todo, a recordar a los inmigrantes en situación irregular que tienen derecho a la sanidad pública en las mismas condiciones que un español y que pueden hacer uso de ella.