El otro 3-N en EEUU: California tumba el impuesto a los ricos y Florida baja la fiscalidad de la vivienda

Las elecciones de mitad de mandato celebradas el pasado martes en Estados Unidos no solamente decidieron la nueva composición del Congreso y el signo de distintos gobiernos estatales. Además, en no pocos territorios de la Unión, los ciudadanos votaron directamente sobre su sistema tributario mediante referendos vinculantes.

Estas consultas tienen una virtud que en España apenas conocemos: obligan a los defensores de cada impuesto a convencer al contribuyente, no solo al legislador. Los resultados, todavía provisionales en algunos casos, dibujan un mapa bastante claro de hacia dónde sopla el viento al otro lado del Atlántico en materia de impuestos.

En todo el país, la consulta más vigilada era la Proposición 40, que pretendía crear el primer impuesto sobre el patrimonio de Estados Unidos. La medida imponía un gravamen único del 5% a los milmillonarios que residieran en California el 1 de enero de 2026, lo que afectaba a unas 200 personas. El diseño tenía un carácter retroactivo especialmente oneroso, pues gravaba a todos los milmillonarios considerados residentes a 1 de enero de 2026 según su patrimonio a 31 de diciembre, de modo que afectaría incluso a quienes ya no vivieran en el Estado de la Costa Oeste para entonces.

Aunque el recuento avanza con gran lentitud, la tendencia es nítida. Con tres quintas partes del voto esperado ya escrutado, el "no" se impone por 56% frente a 44%, según el recuento publicado este miércoles. Además, la Proposición 42 iba ganando con alrededor de un 54% de apoyo.

Dicha contramedida prohíbe ciertos impuestos estatales retroactivos, incluido el de los milmillonarios, e introduce nuevos límites a la tributación de distintas formas de patrimonio personal. Es decir, los californianos no solo rechazarían el impuesto a los ricos, sino que blindarían su Constitución contra futuros intentos similares.

Una doble victoria que se apoya en la campaña que lideró el legendario Arthur B. Laffer, responsable hace décadas de la Proposición 13 que topó los impuestos sobre la vivienda e icono cuarenta años después de la lucha contra la Proposición 40.

Laffer contó con el apoyo de otras voces opuestas al tributo, caso de distintos grupos empresariales o de buena parte de las tecnológicas de Silicon Valley, pero también encontró aliados en las filas de la izquierda. Así, el gobernador Gavin Newsom, su sucesor Xavier Becerra y el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, todos ellos demócratas, se pronunciaron en contra, argumentando que el tributo empujaría a los grandes patrimonios a abandonar California. Cuando la izquierda política del Estado más "progre" del país admite que un impuesto sobre la riqueza ahuyenta capital, el debate sobre el mismo debería quedar, en buena medida, zanjado.

No es una amenaza hipotética. El simple anuncio de la medida ya provocó que varios milmillonarios trasladaran su residencia a Florida. Chamath Palihapitiya llegó a estimar que más de 700.000 millones de dólares salieron de California tras la presentación de la iniciativa. La cifra es discutible, pero la dirección del movimiento no lo es, como bien ha documentado Laffer a través de sus informes anuales Rich States, Poor States.

Florida: el contraejemplo

Mientras California debatía cómo exprimir a sus grandes fortunas, Florida votaba lo contrario. Mientras California debatía cómo exprimir a sus grandes fortunas, Florida votaba lo contrario. La Enmienda 3 fue aprobada con un 62,15% de los votos, según los resultados provisionales de la División de Elecciones de Florida, superando así el 60% que debía alcanzar la propuesta para quedar aprobada.

El vuelco que trae consigo esta decisión será enorme: la exención de la vivienda habitual frente a los impuestos locales no escolares pasa de 50.000 a 150.000 dólares en 2027 y a 250.000 dólares en 2028. Además, la enmienda reduce del 10% al 5% el tope anual de revalorización catastral para inmuebles que no son vivienda habitual.

Un análisis calcula que los gobiernos locales dejarán de ingresar casi 5.000 millones de dólares en el ejercicio 2027-28. Florida, que no tiene ningún impuesto estatal sobre la renta, apuesta así por obligar a sus ayuntamientos y condados a acostumbrarse a gestionar con menos recursos. Hay, eso sí, un matiz que conviene no ocultar: los nuevos residentes tendrán que esperar cinco años para acceder a la exención ampliada, una cláusula que garantiza un horizonte de medio plazo para apuntalar la consolidación del gasto exigida por la reducción de ingresos. Aun así, el mensaje de fondo es claro.

Florida no es un caso aislado. En Tennessee, la Enmienda 2, que prohíbe al Parlamento estatal crear un impuesto sobre la propiedad, fue aprobada con un 66,7% de los votos. En dicho territorio también hizo campaña Laffer, que de hecho reside en Nashville desde que dejó Los Ángeles por motivos fiscales.

Washington: la mala noticia

Pero no todo han sido buenas noticias para el contribuyente. Washington era uno de los pocos estados sin impuesto sobre la renta, pero en marzo su Parlamento aprobó un tipo del 9,9% sobre los ingresos superiores al millón de dólares. La Iniciativa 645 buscaba derogarlo y prohibir futuros impuestos sobre la renta. Un 58,1% de los votantes (1.152.229) la rechazó, frente al 41,9% (830.106) que la apoyó, y la propia presidenta del Partido Demócrata del estado ya da por derrotada la iniciativa. El impuesto entrará en vigor en 2028 y la primera recaudación llegará en 2029. Queda, eso sí, una última vía, porque el tributo sigue pendiente de un recurso de inconstitucionalidad.

Es una derrota relevante para los defensores de la competencia fiscal. Con esta decisión, Washington pierde uno de sus grandes atractivos frente a la cercana California. Además, la experiencia demuestra que los impuestos "solo para millonarios" rara vez se quedan ahí: una vez creada la figura, bajar el umbral o subir el tipo es solo cuestión de tiempo y de necesidades presupuestarias. No en vano, el Departamento de Hacienda estatal estimó inicialmente que el impuesto afectaría a menos de 21.000 contribuyentes, cifra que ya se ha elevado a unos 25.000 hogares. Cosa distinta es lo que pase en el futuro, puesto que muchas de las grandes fortunas de Washington han hecho las maletas en los últimos años y todo apunta a que la economía de dicho territorio empieza a reflejar la pérdida de dinamismo derivada de un éxodo fiscal que en su día inició Jeff Bezos.

Colorado y Massachusetts, en el aire

En Colorado se vota el abandono del tipo único del 4,4% en el impuesto sobre la renta y sustituirlo por una escala progresiva, la Enmienda 87. Pocos estados ilustran mejor las virtudes de la tarifa plana. El recuento avanza lento y arroja un escenario extraordinariamente ajustado: a cierre de edición, la enmienda seguía por delante, con un 50,49% frente a un 49,51%, con más de 2,1 millones de papeletas escrutadas. En este caso basta la mayoría simple, porque no añade texto a la Constitución de Colorado. La reforma elevaría el tipo al 7,4% para rentas superiores a 500.000 dólares y al 8,4% por encima del millón. La contramedida liberal, la Proposición 136, que blindaba el tipo en el 4,4%, se quedaba en un 47% de apoyo. Llama la atención que el fiscal general Phil Weiser, ahora gobernador electo y partidario de un impuesto progresivo, se opusiera a esta enmienda por el riesgo de que el Estado acabara perdiendo cientos de millones si también salía adelante una medida rival.

En Massachusetts, la Pregunta 5 proponía incluir la recaudación del recargo del 4% sobre las rentas millonarias en el límite legal de ingresos del estado, lo que habría hecho más frecuentes las devoluciones a los contribuyentes. Según el Centro de Análisis de Políticas Estatales de la Universidad de Tufts, los ciudadanos habrían recibido entre dos y cuatro veces más devoluciones que con el sistema actual. Sin embargo, con el 94% del voto escrutado, el "no" se impone por 52,03% frente a 47,97%, y aunque la consulta no se ha proclamado oficialmente, la campaña promotora ya ha reconocido la derrota. El "impuesto de los millonarios" de Massachusetts seguirá así fuera del límite de recaudación.

Lecciones para España

España es uno de los poquísimos países desarrollados que mantiene un impuesto sobre el patrimonio. A ello sumó en 2022 un "impuesto de solidaridad" diseñado para neutralizar las bonificaciones de comunidades como Madrid. Lo que en California ha resultado inaceptable, incluso para buena parte del Partido Demócrata, aquí se presenta como justicia fiscal.

Las urnas estadounidenses dejan tres enseñanzas. La primera es que los impuestos sobre la riqueza no superan el examen democrático cuando los votantes entienden sus efectos sobre la inversión, el empleo y la base fiscal. La segunda es que la competencia fiscal entre territorios funciona: el capital y el talento se mueven, y los estados que lo entienden, como Florida o Tennessee, compiten bajando impuestos. La tercera es más incómoda: allí donde se cuela un impuesto "solo para ricos", como en Washington, cuesta mucho revertirlo.

En España, la competencia fiscal entre comunidades autónomas no debería verse como un problema que se resuelve armonizando al alza. Es un mecanismo que disciplina al poder tributario. Si California, con todo su peso progresista, ha decidido no seguir ese camino, quizá convendría preguntarse por qué Madrid sí debe ser castigada por recorrerlo en sentido contrario.