El Real Murcia, condenado a pagar 35.666 euros a un jugador que despidió sin llegar a debutar

El Real Murcia tendrá que indemnizar con 35.666,67 euros al futbolista portugués Guilherme Morais por haberlo despedido pocas horas antes del cierre del mercado de fichajes, sin que hubiera llegado siquiera a debutar con el conjunto murciano. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia confirma que el despido fue improcedente y eleva la indemnización que había fijado el juzgado, aunque la sentencia todavía puede recurrirse ante el Tribunal Supremo. La sentencia se puede leer aquí.

El caso se remonta al 17 de julio de 2023, cuando Guilherme Morais ficha por el Real Murcia, que esa temporada competía en Primera RFEF. Llega como agente libre procedente del Torreense portugués y firma un contrato por una temporada. Ambas partes pactan un salario fijo de 60.000 euros brutos anuales, una prima de 10.000 euros por objetivos y una cláusula de rescisión de 2 millones de euros. El contrato incluye además una renovación automática si el jugador disputaba el 70% de los partidos y el equipo jugaba el playoff de ascenso.

El jugador no pudo ni debutar

El 25 de julio de 2023, el club solicita a la FIFA el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), un documento imprescindible para tramitar la licencia federativa del jugador. Un día después, la Federación Portuguesa recibe la solicitud, pero nunca llega a enviar el certificado. Sin él, el futbolista no puede obtener la licencia, aunque sigue entrenando con normalidad con el Real Murcia. Por ese motivo, no puede jugar el 27 de agosto, cuando se disputa la primera jornada de Liga.

El 1 de septiembre, a las 20:34 horas, poco más de tres horas antes de que el mercado de fichajes de verano cerrara a las 23:59, el Real Murcia le comunica el despido por carta. El motivo alegado no es la falta de licencia, sino que el jugador "no había alcanzado el desarrollo deportivo" esperado. El club tampoco le paga los 5.000 euros correspondientes al salario de agosto. Entre enero y octubre de 2024, el jugador milita en un equipo finlandés, donde cobra 3.000 euros al mes, 30.000 euros en total. En febrero y marzo de 2025 juega en un equipo de Kazajistán, donde percibe 17.845,56 euros.

El Real Murcia debe pagarle 35.666,67 euros de indemnización

El 24 de junio de 2025, el Juzgado de lo Social n.º 1 de Murcia declara improcedente el despido y condena al club a pagar una indemnización de 9.862,80 euros, equivalente a dos meses de salario, además de los 5.000 euros de agosto con un 10% de interés por mora. El 1 de julio, un auto de aclaración precisa que la indemnización es neta y el salario adeudado, bruto.

Ambas partes recurren ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. El club sostiene que el contrato era nulo porque el jugador nunca obtuvo la licencia, mientras que el futbolista pide elevar la indemnización hasta los 128.666,67 euros.

El 20 de julio de 2026, el TSJ de Murcia rechaza el recurso del club y concluye que la falta de licencia ni invalida el contrato ni es imputable al jugador. A la vez, estima en parte el recurso del futbolista y eleva la indemnización a 35.666,67 euros. Para ello tiene en cuenta que el despido se produjo a última hora del mercado, lo que le impidió fichar por otro equipo. El club es condenado, además, a pagar 800 euros en costas.