Homming alerta del riesgo de sanciones por la compleja normativa del alquiler en España

Homming, plataforma proptech especializada en property management que gestiona casi 100.000 unidades de alquiler en España, destacó la importancia de digitalizar y automatizar los procesos para reducir errores, ahorrar tiempo y facilitar la adaptación a la normativa.

La plataforma indicó que los continuos cambios normativos están haciendo cada vez más compleja la gestión del alquiler en España. Las modificaciones en los criterios de actualización de las rentas, las prórrogas extraordinarias de los contratos y las nuevas exigencias administrativas obligan a propietarios y gestores a revisar sus procedimientos de forma constante.

Entre las novedades normativas que afectan al sector, citó la introducción del Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), aplicable a la actualización anual de las rentas de los contratos de vivienda sujetos a este índice, y los requisitos de VeriFactu, relacionados con los sistemas informáticos de facturación y cuyo calendario de implantación ha experimentado varios aplazamientos. "Este escenario exige a los profesionales inmobiliarios prestar especial atención a la actualización de rentas, el seguimiento de los vencimientos contractuales y la documentación de sus operaciones", señaló.

"Un gestor que trabaja con procesos manuales tiene que revisar y adaptar sus procedimientos cada vez que cambia la normativa. Eso lleva tiempo, aumenta el riesgo de cometer errores y puede acabar generando incidencias o incluso sanciones. La tecnología no elimina la complejidad regulatoria, pero hace mucho más fácil adaptarse a ella", explicó Jorge Montero, CEO y cofundador de homming.

La automatización resulta especialmente útil en la gestión financiera de los inmuebles, donde tareas como conciliar cobros, hacer seguimiento de los pagos o detectar posibles descuadres requieren tiempo y atención. Para simplificarlas, homming cuenta con un sistema de conciliación bancaria que cruza los movimientos bancarios con los ingresos, gastos y liquidaciones registrados en la plataforma. Cuando los importes coinciden, propone su conciliación automática y, cuando detecta diferencias, alerta al gestor para su revisión.

La plataforma conecta directamente con más de 25 entidades bancarias, entre ellas BBVA, Santander, CaixaBank, ING y Revolut, e importa los movimientos hasta tres veces al día, evitando la descarga manual de extractos. También permite gestionar pagos fraccionados o ingresos superiores a los importes previstos, facilitando la detección de posibles descuadres. "La automatización permite identificar errores que, cuando se trabaja de forma manual, pueden pasar desapercibidos. Y en la gestión inmobiliaria, detectar una incidencia a tiempo puede evitar muchos problemas después", añadió Montero.

Trazabilidad documental

La digitalización también facilita el control documental, otro aspecto fundamental en la gestión del alquiler. Centralizar contratos, comunicaciones y justificantes permite consultar la información de cada inmueble y responder con mayor rapidez ante posibles incidencias.

Según el CEO y cofundador de homming, "en un entorno donde cualquier incidencia puede acabar en un conflicto legal, la trazabilidad y el control documental son fundamentales. Contar con toda la información centralizada permite al gestor consultar en segundos el histórico de cada inmueble y disponer de la documentación necesaria cuando la necesita".

Esta capacidad de adaptación se refleja en la incorporación de nuevas funcionalidades y requisitos normativos a la plataforma. Por ejemplo, homming comenzó a implementar en julio de 2025 adaptaciones relacionadas con VeriFactu, antes de la fecha de aplicación prevista entonces. Asimismo, integra los índices de actualización de rentas correspondientes para facilitar la revisión y gestión de los contratos de alquiler.

En esta línea, homming apuntó que continúa desarrollando funcionalidades basadas en inteligencia artificial para reducir la carga administrativa y agilizar la gestión diaria de los inmuebles. Entre ellas destacan un asistente conversacional que permite consultar información de la cartera en lenguaje natural; un escáner inteligente de facturas, capaz de detectar automáticamente duplicados; y un generador de informes personalizados que facilita el análisis de la rentabilidad de cada activo.

"La tecnología no sustituye al gestor, sino que le permite dedicar más tiempo a la atención a propietarios e inquilinos, la resolución de incidencias y el asesoramiento. Se trata de reducir las tareas repetitivas para centrarse en aquellas en las que la experiencia del profesional marca la diferencia", concluyó Jorge Montero.