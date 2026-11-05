Irene Montero ataca la subida del SMI de Yolanda Díaz y exige 1.800 euros: "Con 1.286 euros no se puede vivir"

Irene Montero ha cargado contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) planteada por el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, al considerar que el incremento previsto para 2027 se queda corto ante el encarecimiento del coste de la vida.

La candidata de Podemos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre reclama elevar el salario mínimo hasta los 1.800 euros mensuales, frente a los 1.286 euros que contempla ahora el Gobierno.

"Alguien podría decir: es mejor eso que nada. Pero todo el mundo sabe que con 1.286 euros no se puede vivir", ha afirmado este jueves durante la presentación de los candidatos de la formación en distintos territorios. La dirigente ha cuestionado que esa cantidad permita afrontar los gastos habituales y ha puesto como ejemplo el incremento del precio de la vivienda, la cesta de la compra y la gasolina.

Montero también ha puesto en duda que el salario más frecuente en España, situado actualmente en 1.376 euros, permita mantener unas condiciones de vida adecuadas. Incluso ha señalado que un sueldo medio de 29.000 euros anuales no garantiza estabilidad económica en un contexto en el que, según ha indicado, la vivienda y la cesta de la compra han aumentado un 40%.

La dirigente de Podemos ha defendido que ya no bastan las medidas parciales para afrontar esta situación y ha reclamado actuaciones más contundentes frente al encarecimiento de los productos y la especulación. Como alternativa, además de elevar el SMI hasta los 1.800 euros, su formación propone reducir la jornada laboral a 30 horas semanales. "La vida está para algo más que trabajar", ha reivindicado la candidata de la formación morada.

Ante las críticas que reciben estas propuestas, calificadas por sus detractores como inviables o como una "lista de los Reyes Magos", Montero ha cuestionado que se considere inasumible mejorar las condiciones de los trabajadores mientras se normalizan las subidas de precios. "¿Por qué lo inasumible siempre es lo que beneficia a la gente?", ha reprochado.

No es la primera vez que lo propone

No es la primera vez que Irene Montero plantea elevar el salario mínimo hasta los 1.800 euros y reducir la jornada laboral a 30 horas semanales. Hace unos meses, durante una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, la eurodiputada de Podemos ya defendió ambas medidas y aseguró que España podía asumirlas sin renunciar a ser un país más productivo y próspero. En aquella intervención, también reclamó prohibir la especulación inmobiliaria y reducir por ley el precio de la vivienda.

La propuesta supondría elevar un 47,4% el SMI actual de 1.221 euros mensuales en 14 pagas y recortar un 25% la jornada laboral de 40 a 30 horas semanales. Sin embargo, como ya contamos en Libre Mercado, un incremento obligatorio de los costes laborales de esta magnitud, acompañado de una reducción del tiempo de trabajo, podría poner en dificultades especialmente a las pequeñas empresas y a los negocios con márgenes más ajustados.

Las compañías tendrían que afrontar un mayor coste salarial por trabajador y disponer de menos horas de trabajo, lo que podría traducirse en un encarecimiento de los precios, menores márgenes empresariales o menos contrataciones. El efecto también podría perjudicar especialmente a los jóvenes y a quienes buscan su primer empleo, al elevar las barreras de entrada al mercado laboral.

La subida del SMI llega en plena precampaña

Las declaraciones de Montero se producen después de que el departamento de Yolanda Díaz haya planteado elevar el salario mínimo un 5,3% en 2027, hasta los 1.286 euros mensuales en 14 pagas, equivalentes a 18.004 euros brutos anuales. La propuesta figura en un borrador de real decreto que el Ministerio de Trabajo ha sometido a audiencia pública y cuyo plazo para presentar alegaciones concluye el próximo 16 de noviembre.

El incremento planteado por Trabajo supera la recomendación de la comisión de expertos que asesora al Ejecutivo, que propuso una subida del 4,9%, hasta los 1.281 euros mensuales. Por su parte, los sindicatos reclaman un aumento del 7%.

El anuncio se enmarca en la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Desde 2018, el SMI ha pasado de 735 a 1.221 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone un incremento acumulado del 66%. La nueva propuesta del Gobierno supondría añadir otros 65 euros mensuales a esa cuantía.

También en este contexto electoral, el exministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a asegurar que, si el PSOE continúa al frente del Gobierno, el salario mínimo podría aproximarse a los 2.000 euros mensuales en los próximos cuatro años.

"Yo veo un país dentro de 4 años con un salario mínimo más cerca de los 2.000 euros que de los 1.000 si gobernamos nosotros. En eso estamos centrados", afirmó durante un acto de Nueva Economía Fórum.

Por otro lado, la candidata de Podemos ha aprovechado su intervención para cuestionar también la apelación al voto útil en favor del PSOE. Según ha dicho, quienes reclaman ese respaldo no han ofrecido soluciones a los problemas de los ciudadanos y pretenden convencer a los electores de que votar a otras formaciones supone equivocarse.

Frente a este planteamiento, Montero ha animado a los votantes a elegir la papeleta que realmente represente sus preferencias y ha responsabilizado a quienes piden el respaldo electoral sin cumplir después sus compromisos. "El problema no eres tú, no es tu voto (...) El problema es quien te pide el voto para luego no hacer nada", ha sostenido la candidata.