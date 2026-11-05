La banda de un narcopiso de Vitoria acumuló más de 168.000 euros en ayudas públicas

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) forman parte del sistema de protección social del País Vasco y están destinadas a garantizar unos ingresos mínimos y facilitar el acceso a una vivienda a las personas que cumplen los requisitos establecidos. Su concesión y mantenimiento dependen de una serie de condiciones económicas y patrimoniales que los beneficiarios deben cumplir.

Sin embargo, una investigación de la Ertzaintza sobre una presunta organización dedicada al tráfico de drogas en Vitoria ha puesto el foco en las prestaciones que recibían varios de sus integrantes, según la información publicada por El Correo.

Casi 170.000 euros en ayudas

La organización investigada por la Ertzaintza por controlar un narcopiso en el barrio de Coronación de Vitoria habría recibido más de 168.000 euros en ayudas sociales del Gobierno Vasco. Así, según detalla El Correo, tres de sus cinco presuntos integrantes percibieron durante años prestaciones como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), mientras la Policía autonómica investigaba su posible participación en el tráfico de drogas.

Concretamente, la información publicada por El Correo recoge los datos económicos de los expedientes de Lanbide y los detalles de la investigación policial. En ese sentido, este mismo medio detalla cómo uno de los principales beneficiarios de estas prestaciones es un hombre de 57 años, considerado uno de los presuntos responsables de la organización.

Concretamente, de acuerdo con la información publicada por El Correo, este hombre comenzó a cobrar la RGI en mayo de 2012 y, dos años después, ya aparecía en investigaciones policiales relacionadas con el menudeo de drogas, aunque aquellas actuaciones no tuvieron consecuencias judiciales. Desde entonces, y salvo un periodo de seis meses, habría compatibilizado la prestación de garantía de ingresos con las ayudas destinadas al pago del alquiler.

Así las cosas, las cantidades acumuladas hasta el pasado 30 de septiembre ascienden a 112.276,04 euros. De esa cifra, 94.660,22 euros corresponden a la RGI y otros 17.615,82 euros a la Prestación Complementaria de Vivienda. A esta cantidad se suman los 56.102,28 euros que habría percibido otro de los investigados, un hombre de 44 años que fue detenido el pasado viernes y que, según la investigación de la Ertzaintza, habría participado en el tráfico de drogas durante el periodo en el que recibió las prestaciones. En consecuencia, entre ambos superan los 168.000 euros en ayudas públicas.

Con todo, la investigación policial permitió identificar a cinco personas presuntamente vinculadas a una organización criminal que, según las estimaciones de los investigadores, operaría en Vitoria desde 2014. Y es que, según este mismo medio, el grupo estaría relacionado con un narcopiso situado en el barrio de Coronación. Precisamente, en ese inmueble se habría desarrollado la venta de cocaína y otras sustancias estupefacientes.

Asimismo, la investigación también puso el foco en el patrimonio y el nivel de vida de los sospechosos. De hecho, según informa El Correo, los cinco detenidos se movían en dos Porsche Cayenne —ambos intervenidos por la Policía— y un Volkswagen Golf GTD nuevo que todavía no había sido localizado. Además, los investigadores identificaron al menos tres propiedades inmobiliarias en Vitoria relacionadas con los integrantes del grupo.

Además, otro de los aspectos que recoge la información de El Correo es la situación de una mujer de 42 años vinculada a la organización, que figura como integrante de una unidad de convivencia beneficiaria de ayudas sociales. De acuerdo con las fuentes policiales citadas por este medio, esta mujer se beneficiaría indirectamente de las prestaciones que recibe otro familiar.

En cualquier caso, El Correo incide en que la normativa autonómica contempla determinadas circunstancias para retirar estas prestaciones, entre ellas el ingreso en prisión provisional, una condena de cárcel o la detección de un fraude relacionado con la falsificación de documentos o la ocultación de ingresos y propiedades. Por este motivo, los investigadores consideran que algunos de los implicados podrían continuar percibiendo ayudas pese a su detención.

En libertad con cargos

La operación policial se desarrolló el viernes y terminó con la detención de cinco personas después de 18 meses de investigaciones por parte de agentes de la Ertzaintza de la comisaría de Portal de Foronda. Ahora bien, lo cierto es que, tal y como detalla este mismo medio, los arrestados pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad con cargos el sábado. Del mismo modo, como medidas cautelares, se les retiraron los pasaportes y se les impuso la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.