La UE da nuevos pasos en su marcha atrás con la prohibición del motor de combustión

Continúa la lenta marcha atrás de la UE con una de sus medidas verdes más polémicas y con más implicaciones para la industria europea. Después de que el pasado mes de diciembre la Comisión Europea anunciara que aprobaría una flexibilización en los plazos que en la práctica eliminaba la prohibición de vender coches que utilizaran gasolina o diésel en 2035, este jueves se han adoptado en comisión varias posiciones que confirman esa suavización de los tiempos que pedía una industria esencial para el continente y muy golpeada por la competencia china, los aranceles o los altos precios de la energía.

Las comisiones de Medio Ambiente, de Transportes y de Mercado Interior del Parlamento Europeo han aprobado entre otras medidas la revisión de los objetivos de emisiones de CO2 para coches y furgonetas nuevos y con incentivos para los vehículos limpios fabricados en la UE. Los miembros de la Comisión de Medio Ambiente abogan por rebajar del 100 al 87,5% el objetivo de reducción de emisiones para 2035. Los fabricantes tendrían que compensar las emisiones, limitadas al 7,5%, para alcanzar un objetivo del 95%, mediante el uso de créditos por acero con bajo contenido de carbono fabricado en la UE, según el texto adoptado por una ajustada mayoría de 48 votos a favor, 30 en contra y dos abstenciones.

En el caso de las furgonetas, los eurodiputados proponen un objetivo de reducción del 35% para 2030, frente al 40% que propone la Comisión y el 50% de la normativa vigente.

Además, defienden que a la hora de calcular las emisiones de los productores, los vehículos eléctricos pequeños fabricados en la UE (hasta 4,2 metros) se contabilicen como 1,4 vehículos, mientras que los eléctricos de alta eficiencia representen 1,2 vehículos.

"Punto de inflexión" para la industria

Cuando estas propuestas logren, en unos meses, su aprobación definitiva, supondrá la derogación en la práctica de la prohibición de la venta de coches de motor de combustión en 2035, fecha en que estaba previsto que dejara de venderse cualquier vehículo que generara emisiones. "Nuestro acuerdo marca un punto de inflexión para la industria automovilística europea. Seguirá siendo posible matricular vehículos con motor de combustión sin obligaciones de compensación, protegiendo la libertad tecnológica y recuperando las perspectivas para toda la cadena de suministro", ha defendido el ponente del informe, el eurodiputado del PPE Massimiliano Salini.

Se trata, como avanzó el canciller alemán Friedrich Merz hace unas semanas, de hacer que la prohibición de los motores de combustión "sea historia". El dirigente alemán, presionado por la golpeadísima industria alemana de fabricación de vehículos y componentes, abordó en el último Consejo Europeo un acuerdo para la suavización de la normativa junto a países como Francia e Italia, donde el sector también es esencial.

En esa cita, Merz avanzó que se podría "adoptar una decisión a escala europea con relativa rapidez", en alusión a una revisión de las normas de emisiones que hoy ha superado un nuevo paso y que seguirá siendo negociada en el seno del Consejo y el Parlamento Europeo. Alemania quiere suavizar el pacto aún más, eliminando por completo la obligación para las empresas de compensar las emisiones en 2035.