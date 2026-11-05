En Urda cuentan muertos, en el Congreso cantan el 'Cara al Sol'

El nivel de frivolidad al que nos somete la clase política en España roza ya lo agresivo. Mientras todavía hay familiares esperando la identificación de los restos hallados tras la tragedia ferroviaria de Urda, el Congreso de los Diputados ha decidido destinar tiempo y recursos públicos a una nueva performance guerracivilista.

No ha sido un acto institucional al uso. Los diputados de la izquierda y diversos invitados asistieron a una representación enmarcada en el homenaje a las mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura. El montaje incluía un pequeño escenario de cartón en el que figuraban mujeres ahorcadas con la bandera de España al cuello.

Como hemos informado en Libertad Digital, el evento dejó pasajes tan insólitos como escuchar a los parlamentarios de la primera fila cantando la versión libre del Cara al sol a coro. Entre ellos se encontraban la ministra Ana Redondo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el diputado socialista Rafael Simancas.

La Cámara organiza en torno al 31 de octubre el recuerdo a las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura —en virtud del artículo 7 de la Ley de Memoria Democrática—. Este año el acto se centró en las conocidas como "las rapadas de Fuendejalón", las 39 mujeres aragonesas que sufrieron la humillación y el rapado público por sus vínculos políticos o familiares.

Lo sintomático es que ni Redondo, ni Simancas, ni Armengol hayan considerado oportuno promover un homenaje de semejante envergadura para las víctimas de Adamuz, las de Urda o para la población de Ceuta, que continúa sufriendo una invasión insostenible. Para las tragedias de Adamuz y Urda, sus señorías han despachado la empatía institucional con sendos y fríos minutos de silencio. Y punto. Eso sí, si es guerracivilista, hay pasta y recursos ilimitados, ya sea para performance en el Congreso o para la mezquina programación en RTVE.

Casualidad o no, este esperpéntico episodio coincidía en el tiempo con otro quizá menos coreográfico, pero igualmente impactante: la declaración del mecánico e influencer Ángel Gaitán, en el Parlamento Europeo. Le invitaron a hablar sobre seguridad vial durante 4 minutos —sí, exactamente 4—. Y los aprovechó, pero para echar la bronca a aquellos "que han regulado tanto la vida que no han dejado espacio para vivirla". Cabreado porque le quitaran la palabra, Gaitán se marchó no sin antes mostrar a todos una botella de plástico con el tapón pegado: "Esto son ustedes, esto es Europa", exclamó antes de marcharse.

Lástima que las víctimas de Urda o Adamuz no puedan comparecer en el Congreso para preguntarles a sus señorías qué demonios hacen homenajeando "cara al sol con el melón rapado", en lugar de solucionar los problemas de Ceuta, los de la red ferroviaria, de la red eléctrica, de los montes que se incendian o los barrancos que se inundan. Quizá sea porque todavía siguen más ocupados en llorar, como hizo Armengol, la dimisión de Óscar Puente.