El infierno fiscal de comprar una casa en España

El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema económico y social de los españoles, especialmente para los jóvenes, que se encuentran con precios cada vez más difíciles de asumir y grandes exigencias de ahorro para poder comprar. Y es que, mientras la demanda sigue creciendo, la construcción aumenta al mismo ritmo, por lo que se produce una alarmante escasez de vivienda.

En este contexto, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria ha actualizado su análisis del mercado inmobiliario y pone el foco en dos de los obstáculos que, a su juicio, agravan el problema: la falta de suelo disponible para construir y los impuestos que encarecen la compraventa, hasta el punto de añadir decenas de miles de euros al coste de una vivienda.

El desastre de la vivienda de Sánchez

En un reciente informe en el que actualiza su análisis sobre la situación del mercado inmobiliario, el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) incide en que la falta de vivienda disponible, las trabas administrativas y la elevada carga fiscal siguen dificultando el acceso a la vivienda en España. En este sentido, el organismo advierte de que el desequilibrio entre una demanda elevada y una oferta insuficiente mantiene la presión sobre los precios y plantea una batería de medidas para aumentar el parque residencial y facilitar la compraventa.

Así las cosas, el análisis incluye también nuevos datos sobre el endeudamiento de los hogares y revisa las propuestas que el Observatorio ya había formulado en octubre de 2025. En consecuencia, entre sus principales recomendaciones figuran ampliar el suelo urbanizable, reducir la burocracia, reforzar la seguridad jurídica y revisar los impuestos que gravan la adquisición de vivienda habitual.

Ahora bien, una de las claves del informe reside en la evolución del endeudamiento de las familias. Al respecto, el análisis detalla cómo la tasa de deuda de los hogares españoles se situó en el 42,5% del PIB en el primer trimestre de 2026, frente al 85% registrado en 2010. Precisamente, el Observatorio señala esta situación como uno de los factores que contribuyen a sostener la demanda inmobiliaria. A ello se suma el peso de los compradores extranjeros, que realizaron el 14,6% de las compraventas, según la estadística de los registradores de la propiedad citada en el documento.

Por otra parte, el organismo también apunta al comportamiento de los propietarios de viviendas de segunda mano. En este sentido, detalla que una parte de ellos no tiene necesidad financiera de vender sus inmuebles y, por ello, los mantiene ante la expectativa de que los precios continúen subiendo.

El problema, no obstante, es que la contratación de hipotecas a tipo fijo también ha reducido el impacto de las subidas de los tipos de interés sobre muchos hogares. Concretamente, según el informe, en 2022 el 75% de las hipotecas se formalizaron bajo esta modalidad. Asimismo, el análisis también destaca que, en este contexto, el aumento de la demanda de alquiler, cuyos precios también han subido, constituye otro elemento que, a juicio del Observatorio, también contribuye a trasladar presión al mercado de compraventa.

Con todo, en el lado de la oferta, el informe señala varios obstáculos que dificultan la construcción de nuevas viviendas. Al respecto, el estudio destaca la disponibilidad limitada de suelo, las restricciones urbanísticas y medioambientales, la complejidad de los procedimientos administrativos y la inseguridad jurídica. En consecuencia, el Observatorio considera que estos factores reducen la capacidad de respuesta del sector ante el crecimiento de la demanda.

Ahora bien, el análisis también menciona las medidas de control de precios y la obligación de reservar cuotas de vivienda social en las promociones como elementos que, según su análisis, pueden limitar el desarrollo de nuevos proyectos. Asimismo, el documento detalla también cómo los movimientos demográficos y migratorios mantienen la presión sobre los principales mercados urbanos.

Del mismo modo, el organismo recuerda que el periodo comprendido entre 2009 y 2022 estuvo marcado por una política monetaria expansiva y un crédito hipotecario más barato, circunstancias que favorecieron la inversión inmobiliaria. España, sin embargo, ha seguido una trayectoria distinta a la de otros países europeos: después de un crecimiento casi nulo de los precios reales hasta 2023, los incrementos se intensificaron.

Finalmente, el Observatorio también advierte de cómo los impuestos asociados a la compraventa elevan el ahorro que necesitan los compradores, una dificultad que afecta especialmente a los jóvenes y a las familias de rentas medias. De este modo, el documento utiliza como ejemplo una vivienda de 300.000 euros: en el caso de una vivienda nueva, el IVA del 10% supone 30.000 euros adicionales; para una vivienda de segunda mano, el impuesto de transmisiones patrimoniales puede representar entre 12.000 euros, con un tipo del 4%, y 21.000 euros, con uno del 7% —mientras que en algunas comunidades autónomas puede alcanzar el 13%—.

Observatorio Económico UFV

Por otra parte, cabe señalar que a estas cantidades se añade también el impuesto de actos jurídicos documentados, que, según los tipos considerados en el documento, puede oscilar entre 1.200 y 4.500 euros para ese mismo precio de compra.

Observatorio Económico UFV

En consecuencia, el Observatorio sostiene que este desembolso puede retrasar la entrada de los compradores en el mercado y detalla cómo aquellas personas que necesitan seguir ahorrando para afrontar los impuestos se exponen, según el análisis, a que el precio del inmueble aumente durante ese periodo.

Cómo aumentar la oferta y reducir los costes

Así las cosas, para corregir los desequilibrios, el organismo plantea ampliar el suelo urbanizable y reducir al mínimo los trámites administrativos, agilizando la concesión de licencias. Además, propone aplicar el silencio administrativo positivo y revisar la normativa medioambiental —que, tal y como expone el informe, puede retrasar entre dos y tres años la construcción de viviendas—.

Asimismo, entre las medidas propuestas por el organismo, se incluye también la posibilidad de eliminar los efectos de las políticas de control de precios en el alquiler, además de flexibilizar las limitaciones de altura, facilitar los cambios de uso a residencial y aumentar la densidad y la edificabilidad en los nuevos desarrollos urbanísticos. Por otra parte, el organismo reclama también la necesidad de reforzar la seguridad jurídica frente a la okupación ilegal y evitar cambios normativos que puedan afectar a la propiedad y reducir la oferta de alquiler.

Finalmente, en materia tributaria el Observatorio propone estudiar una reducción de los impuestos sobre la vivienda, incluida su posible eliminación en determinados casos. En este sentido, para la vivienda usada, el organismo plantea que las comunidades autónomas puedan reducir al 0% el impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra de vivienda habitual. Por su parte, para la vivienda nueva, sugiere que el Gobierno solicite a la Unión Europea la posibilidad de aplicar un IVA del 0%.

En cualquier caso, el Observatorio incide en que estas rebajas fiscales deberían llegar después de ampliar la disponibilidad de suelo y reducir la burocracia, para evitar que el ahorro tributario termine trasladándose a los precios de venta.