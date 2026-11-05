Milei retrata a la izquierda en la Cumbre Iberoamericana: "El fascismo es socialista en economía"

Este jueves, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha intervenido en Madrid durante la XXX Cumbre Iberoamericana, que ha sido presidida por el rey Felipe VI. En este sentido, Milei ha aprovechado su comparecencia para desmontar, una vez más, los mantras de la izquierda sobre el funcionamiento de la economía y, de este modo, incidir en la pulsión totalitaria que comparten el fascismo y el socialismo.

Precisamente, Milei ha recurrido a una reflexión del pensador español Salvador de Madariaga para sostener que "el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía". Al respecto, ha detallado cómo ambas doctrinas comparten una misma tendencia a concentrar las decisiones individuales en manos de una minoría y utilizar la dependencia económica como instrumento de dominación política.

"El fascismo es socialista"

Como suele ser habitual en sus intervenciones públicas, el presidente argentino, Javier Milei, ha querido aprovechar su comparecencia en la XXX Cumbre Iberoamericana para recordar cuáles son los fundamentos filosóficos, culturales y políticos de Europa y Occidente. De esta forma, ha hecho referencia a la tradición judeocristiana y la herencia de la Grecia clásica y, además, ha destacado el papel de España en este proceso.

Concretamente, Milei ha destacado que "España y Portugal extendieron en América una tradición judeocristiana cuyos valores establecen la dignidad de la persona", señalando también que "la Escuela de Salamanca llevó esa cosmovisión a la economía". Al respecto, el presidente argentino ha destacado también cómo los pensadores salmantinos "establecieron que el consentimiento de todas las partes es lo que legitima los contratos".

De este modo, ha explicado que, por ejemplo, "Martín de Azpilcueta advirtió además cómo el exceso de oferta de una moneda podía erosionar su poder adquisitivo". Además, ha señalado también que los pensadores de la Escuela de Salamanca "fueron pioneros en poner la justicia en el centro de las decisiones económicas y por eso el liberalismo económico tiene una enorme deuda intelectual con España".

#EnDirecto | Milei equipara el fascismo con el socialismo en la Cumbre Iberoamericana ante Pedro Sánchez y el rey: "Que los fascistas estén a la derecha de la extrema izquierda no hace que dejen de ser socialistas" https://t.co/SHDd8FFjx4 pic.twitter.com/j9Xr8nT7kQ — Europa Press (@europapress) November 5, 2026

Así las cosas, ha querido destacar también que "siglos después esa defensa de la persona volvió a oírse en la voz de Salvador de Madariaga, quien afirmó en versión adaptada a los tiempos de hoy que la libertad es el plan del espíritu y advirtió que el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía". De hecho, ha defendido que "ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política".

Precisamente, durante su intervención Milei ha recordado que "la máxima fascista todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado describe a los estados socialistas, y esta equivalencia entre socialistas y fascistas no es casual". En este sentido, no ha dudado en señalar que tanto el fascismo como el socialismo "comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento".

Un llamamiento a los gobiernos iberoamericanos

Con todo, Milei ha aprovechado su intervención para pedir a los dirigentes de la región que defiendan las libertades individuales y reduzcan la intervención del poder político en la sociedad. Así, también ha criticado a los gobiernos que, según sus palabras, invocan los derechos humanos mientras encarcelan a disidentes y silencian a la prensa.

Concretamente, Milei ha citado los recientes procesos electorales de Chile, Colombia y Perú como ejemplos de una reacción democrática frente al paternalismo y los abusos de poder. De esta forma, el presidente argentino ha realizado un llamamiento a los dirigentes iberoamericanos para que pongan la autoridad recibida de los ciudadanos al servicio de su libertad.