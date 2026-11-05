¿Otra crisis del chocolate? La cosecha de cacao enciende las alarmas

El chocolate había empezado a dar un respiro a los consumidores después de dos años de precios desorbitados. Sin embargo, las malas noticias que llegan de África Occidental amenazan con reabrir la crisis del cacao. La nueva campaña ha arrancado con importantes problemas en Ghana, el segundo productor mundial, donde las lluvias torrenciales y la falta de agua están castigando las plantaciones.

Según informa Reuters, los agricultores ghaneses han comenzado la temporada con cosechas muy inferiores a las del año pasado. Uno de los productores a los que entrevista la agencia asegura haber recogido apenas cinco sacos de cacao desde el inicio de la campaña, frente a los 31 que consiguió en el mismo periodo del ejercicio anterior. La situación es muy preocupante.

En algunas regiones, las lluvias han sido tan intensas que han dañado las flores de los árboles e impedido que se desarrollen las vainas. En otras, la sequía y las prolongadas temperaturas elevadas han provocado el mismo resultado: menos frutos y, por tanto, menos cacao disponible para el mercado.

Las previsiones ya eran pesimistas porque, además del clima, ya se contaba con otros problemas estructurales sin resolver, como el envejecimiento de las plantaciones, las enfermedades y la falta de fertilizantes. Y aunque las últimas lluvias han devuelto cierta esperanza a los productores, todavía no está claro que la producción pueda recuperarse en los próximos meses.

Del cacao a precio de oro al desplome del mercado

La noticia vuelve a poner sobre la mesa la enorme fragilidad del mercado mundial del cacao. En los últimos años, esta materia prima ha protagonizado una de las mayores escaladas de precios de su historia reciente. Como ya contamos en Libre Mercado, entre abril de 2023 y junio de 2025 el cacao se encareció un 217%, después de superar los 11.000 dólares por tonelada y alcanzar máximos históricos.

La situación llegó a tal extremo que algunas cadenas de supermercados comenzaron a colocar alarmas en las tabletas de chocolate para evitar robos. Los fabricantes, por su parte, empezaron a estudiar cambios en sus recetas para reducir la cantidad de cacao o sustituirlo por ingredientes más baratos.

Pero el mercado dio después un giro inesperado. Las mejores perspectivas de cosecha, la recuperación de la oferta y el retroceso de la demanda provocaron una fuerte corrección. En octubre de 2025, los futuros llegaron a situarse en torno a los 6.000 dólares por tonelada, prácticamente la mitad de los máximos anteriores.

La nueva amenaza sobre la cosecha de Ghana llega en un momento en el que el mercado todavía está lejos de los máximos históricos. Los futuros del cacao en Nueva York se movían el 3 de noviembre en torno a los 5.486 dólares por tonelada, muy por debajo de los niveles récord de 2024 y 2025.

Por tanto, todavía no hay motivos para dar por descontada una nueva escalada de precios. Sin embargo, los problemas de producción en África Occidental pueden volver a tensar el equilibrio entre oferta y demanda, especialmente si se confirman las malas previsiones para Ghana y Costa de Marfil.