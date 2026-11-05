Puente renegó de la liberalización del tren tras haber sacado pecho por sus récords de viajeros

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el ya exministro de Transportes, Óscar Puente, descartó que se pueda culpar a la liberalización de los servicios ferroviarios del accidente de Urda (Toledo), que el pasado 28 de octubre dejó 69 fallecidos, a pesar de que él "no ha sido nunca un defensor ni fan de la liberalización". Horas después, al final de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, Puente anunció su dimisión.

No obstante, esto es lo que dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros:

"Y yo lo que quiero es remitirme a mi historial como ministro. Yo nunca he sido un defensor de la liberalización, ni he sido un defensor ni he sido un fan de la liberalización. Más bien al contrario, la acepto como algo que me venía dado, algo que la propia Comisión Europea ha impuesto como norma a todos los países que componen la Unión Europea. Yo creo que el ferrocarril español tendría que haber absorbido el incremento a través de su compañía pública, que es Renfe, de una manera más progresiva, más paulatina, absorbiendo y asimilando los incrementos de tráfico de una forma más natural (...). Dicho esto, buscar en la liberalización una causa directa o indirecta del accidente, sinceramente creo que no es hacer honor a la verdad", dijo Puente.

Cuando Puente presumía de récord de viajeros…

Así pues, el exministro descartó que la liberalización haya sido una causa directa o indirecta del accidente de Urda. Tiene sentido, entre otras cosas, porque operadores como Ouigo o Iryo no tienen competencias sobre la vía ni sobre su mantenimiento. No obstante, cuando aseguró que nunca ha sido defensor ni "fan" de la liberalización, olvidó que en más de una ocasión presumió del número récord de viajeros del tren y de cómo ha crecido en los últimos años gracias a la liberalización.

En este post publicado el 23 de julio de 2025, el exministro escribía:

Récord de viajeros en trenes de alta velocidad: 40 millones, un 77% más que hace 5 años. https://t.co/Wnazhpld6w vía @el_pais — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 23, 2025

"Récord de viajeros en trenes de alta velocidad: 40 millones, un 77% más que hace 5 años". Lo hacía citando un artículo de El País sobre el informe anual del sector ferroviario de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En ese informe, el organismo público atribuye este aumento de viajeros a la liberalización, como se puede comprobar aquí.

También en febrero de 2025 presumió de que "el tren cierra 2024 con otro récord histórico. Vive su mejor momento":

El tren cierra 2024 con otro récord histórico. Vive su mejor momento.

✅Más de 1.000 millones de viajeros pasaron por las estaciones de @Adif_es , un 9,1% más.

✅El tráfico ferroviario creció un 2,1%, impulsado por la alta velocidad (+ 7,9%). pic.twitter.com/HXn3Knq42e — Óscar Puente (@oscar_puente_) February 16, 2025

Como se ve en la imagen que acompaña al post, Puente hablaba en todo momento de los viajeros que pasaron por las estaciones de Adif, lo que incluye a los de Iryo y Ouigo. Y el mayor crecimiento de tráfico que destacaba, un 18,5%, corresponde a la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, donde 2024 fue el primer año completo con Iryo compitiendo con Renfe.

Con lo cual, si bien es cierto que Puente criticó siempre que pudo a operadores como Iryo y Ouigo, no es menos cierto que presumió de un incremento en el número de viajeros en la alta velocidad española que difícilmente se habría producido si no hubiera sido por la liberalización y por la entrada de estos operadores a competir con Renfe.