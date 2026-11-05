Sánchez acoge la Cumbre Iberoamericana con España como el país con mayor presión fiscal de todos los participantes

España se convierte esta semana en la capital política de Iberoamérica. Madrid acoge los días 4 y 5 de noviembre la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, una cita que reúne a representantes de 22 países para abordar los principales desafíos económicos, sociales e institucionales de la región. Sin embargo, el país anfitrión llega a este encuentro con una particularidad que no pasa inadvertida: España presenta la mayor presión fiscal de las economías iberoamericanas analizadas por el Instituto de Estudios Económicos (IEE).

Así se desprende del informe Factores para fortalecer la inversión en Iberoamérica. El compromiso empresarial, publicado en noviembre de 2026, que permite comparar la situación de España con la de sus socios latinoamericanos y Portugal. Según los datos correspondientes a 2024, los ingresos fiscales españoles equivalen al 36,7% del PIB, frente al 35,1% de Portugal y el 33,7% de Brasil. España supera también la media de la OCDE, situada en el 34,1%.

La comparación resulta especialmente significativa porque España no solo recauda una proporción de su economía superior a la de los países latinoamericanos, sino que también supera a economías desarrolladas con las que compite por atraer inversión y actividad empresarial. No obstante, conviene distinguir entre la presión fiscal, que mide la recaudación en relación con el PIB, y la carga efectiva que soportan los distintos contribuyentes.

El informe del IEE recuerda que una fiscalidad elevada puede reducir la rentabilidad de las inversiones, limitar los recursos disponibles para contratar e innovar y desincentivar nuevos proyectos empresariales. El problema se agrava cuando los impuestos se combinan con sistemas tributarios complejos, cambios normativos frecuentes y elevados costes de cumplimiento.

Menos libertad de empresa que la media

La fiscalidad no es el único indicador que invita a examinar la posición española. El IEE también analiza la libertad de empresa, un factor estrechamente relacionado con la facilidad para emprender, invertir y desarrollar actividades económicas. En este apartado, España obtiene 73,6 puntos en el indicador de libertad de empresa de la Fundación Heritage correspondiente a 2026, por debajo de los 78,7 puntos de la OCDE. Portugal alcanza 77 puntos y Chile se sitúa en 75,1, ambos por delante de España.

La comparación revela que nuestro país combina una presión fiscal superior a la media de las economías desarrolladas con un marco empresarial que, según este indicador, todavía presenta margen de mejora. La distancia resulta relevante porque las empresas no toman sus decisiones de inversión atendiendo únicamente al tamaño de un mercado, sino también a los impuestos, las regulaciones, la seguridad jurídica y la previsibilidad de las decisiones públicas.

El gran problema de Iberoamérica: invertir poco y crecer menos

El informe permite ampliar la perspectiva. Pese a contar con enormes recursos naturales, mercados de gran tamaño y una posición estratégica en el comercio internacional, América Latina continúa arrastrando importantes problemas de productividad y acumulación de capital. En 2022, la productividad por hora trabajada en Estados Unidos era aproximadamente cuatro veces superior a la de América Latina y el Caribe. Además, esa brecha relativa prácticamente se había duplicado desde 1950.

Una de las explicaciones se encuentra en la insuficiente inversión productiva. La formación bruta de capital fijo representa el 20,8% del PIB iberoamericano, frente al 22% de la OCDE. España, con un 21,2%, también se sitúa por debajo de esa referencia internacional. Con todo, las diferencias entre países son notables. Panamá registra una inversión equivalente al 33,5% de su PIB, mientras que Chile alcanza el 23,1%, Brasil se queda en el 17% y Argentina apenas llega al 15,8%, según las cifras correspondientes a 2024.

No se trata simplemente de gastar más dinero. La inversión permite incorporar maquinaria, tecnología, instalaciones e infraestructuras que aumentan la productividad de los trabajadores y la capacidad de las empresas para competir. Por eso, una economía que no consigue acumular suficiente capital encuentra mayores dificultades para elevar de manera sostenida los salarios y el nivel de vida.

El IEE también identifica importantes carencias institucionales. La región obtiene una calificación crediticia media de 46 puntos sobre 100, frente a los 81 puntos de la OCDE. Esta diferencia refleja mayores riesgos para los inversores y puede traducirse en costes de financiación más elevados.

España tiene mucho en juego al otro lado del Atlántico

El debate sobre las condiciones para invertir en Iberoamérica no es ajeno a los intereses económicos españoles. Las empresas de nuestro país mantienen una presencia muy importante en algunos de los principales mercados latinoamericanos. Según los datos de 2023 recopilados por el IEE, España representa el 40,4% del stock de inversión extranjera directa en Bolivia, el 32,7% en Ecuador y el 23,3% en Argentina. Su participación también alcanza el 21,7% en Colombia, el 20,3% en Venezuela y el 13% en México. Estos porcentajes no representan la distribución geográfica de toda la inversión española en el extranjero, sino el peso de España entre los inversores internacionales presentes en cada economía.

El informe señala, además, que alrededor del 70% de las empresas españolas con presencia inversora en América Latina opera en un único país de la región. Esta concentración hace especialmente relevante la estabilidad de las reglas económicas y la protección de los derechos de propiedad.

De este modo, la Cumbre Iberoamericana ofrece una oportunidad para plantear una cuestión que trasciende las declaraciones diplomáticas: cómo generar las condiciones necesarias para que las empresas inviertan, creen empleo y aumenten la productividad. La fiscalidad, la libertad económica y la seguridad jurídica constituyen elementos centrales de ese debate, tanto para los países latinoamericanos como para la propia España.