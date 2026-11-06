Ada Colau denuncia la pobreza desde el Ritz mientras se toma un café y prepara otro impuesto

Ada Colau ha elegido el Ritz para denunciar la desigualdad. La candidata de Frente Amplio ha acudido este jueves al emblemático hotel madrileño para presentar un nuevo impuestazo a los "ultrarricos" y, después, ha difundido un vídeo desde uno de sus salones en el que, cómodamente sentada mientras disfruta de un café, explica que en España hay demasiada riqueza concentrada en muy pocas manos y demasiada gente que no llega a final de mes.

"¿Sabías que en España hay 33 personas que son milmillonarias mientras la mayoría de la población, aunque tengamos un trabajo digno, cada vez nos cuesta más llegar a final de mes?", comienza explicando la exalcaldesa de Barcelona en su vídeo. A continuación, desgrana las cifras de desigualdad que utiliza para justificar su propuesta de gravar las grandes fortunas. La solución, cómo no, pasa por subir los impuestos: del 2% a patrimonios superiores al millón de euros y del 3% a partir de 20 millones. La idea es recaudar más de 10.000 millones de euros.

Todo ello desde el Hotel Mandarin Oriental Ritz, uno de los establecimientos más exclusivos de la capital, donde Nueva Economía Fórum había organizado un desayuno informativo con la candidata. No deja de tener su gracia que Colau haya escogido precisamente ese escenario para denunciar que unos pocos acumulan demasiada riqueza y reclamar que devuelvan "un poco de lo que la sociedad les ha dado".

Presentamos la tasa TAX THE RICH desde el Ritz. pic.twitter.com/VeP6OH6ehr — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) November 5, 2026

La puesta en escena tiene su aquel. Colau aparece tranquilamente instalada en un salón señorial, con su tacita de café, dos platos con sabrosas pastas de té y música clásica para darle más solemnidad a la parodia de su cruzada contra los ricos. Y mientras de fondo se ve el ir y venir de los camareros, Colau insiste en que "no existe el derecho fundamental a ser ultrarrico o especular", pero sí el derecho a una vivienda digna, a la educación, a la sanidad y a una pensión suficiente. Todo muy revolucionario, pero con servicio de habitaciones.

La contradicción es evidente: denunciar los privilegios desde un escenario privilegiado mientras se disfruta de sus comodidades tiene algo de esperpento. Aunque ya no resulta extraño presenciar cómo la izquierda lleva décadas vendiendo una estética de austeridad mientras disfruta de los lujos, en muchos casos costeados con dinero público.

La izquierda y sus contradicciones de clase

Lo de Colau en el Ritz no es el primer caso de las contradicciones de clase que sufre la izquierda a la izquierda del PSOE. Posiblemente la veda la abrieron Pablo Iglesias e Irene Montero que, tras denunciar los áticos de lujo y prometer una vida vinculada al barrio, no tardaron en hacer las maletas y comprar un chalet en Galapagar.

O ese viaje de Irene Montero a Nueva York con varias colaboradoras del Ministerio de Igualdad en 2022 que nos acabó costando 8.922 euros en alojamiento, manutención, traducción, traslados y otros gastos, sin contar el coste del Falcon. Todo muy austero, book en las redes sociales incluido.

También Yolanda Díaz ha cabalgado contradicciones de clase. Como aquella vez que su hija apareció con un bolso Marc Jacobs de 500 euros y la vicepresidenta aseguró que era una falsificación comprada por 25 euros en un mercadillo portugués. O el viaje a los Óscar, o esa Nochevieja por todo lo alto en un cinco estrellas de La Coruña…

Y cómo olvidar a Alberto Garzón, que desde el Ministerio de Consumo lanzó su campaña "Menos carne, más vida" para convencer a los españoles de que redujeran el consumo de filetes y meses después le cazaron en la Feria de Abril comiendo jamón y bebiendo cerveza.