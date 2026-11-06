Ana Pradillo, arquitecta: "Tienes solo 10 días para contestar, pero la administración tiene plazos interminables"

La arquitecta Ana Pradillo habló el 2 de noviembre de 2026 en Kilómetro Cero, de esRadio, sobre el peso del papeleo en la construcción de viviendas. Jaume Sagalés la presentó como arquitecta superior y fundadora de Gualmo Studio. La entrevista, con Lucía Prieto y Sagalés, giró en torno a la conversión de oficinas y locales en viviendas, pero Pradillo terminó señalando a la tramitación administrativa como uno de los principales frenos del sector.

El programa enmarcó la conversación en la actualidad del cambio de uso. Prieto recordó que el asunto cobra además actualidad después de que el Tribunal Supremo se haya pronunciado sobre los cambios de uso comercial a residencial. También dio una cifra sobre Madrid: según la presentadora, la capital ha duplicado en solo un año el volumen de conversión de oficinas en viviendas, alcanzando cerca de 6000 unidades tramitadas.

"Inmensamente burocrático"

Cuando Prieto le pidió una valoración general, Pradillo fue directa. Explicó que el sector "se ha vuelto inmensamente burocrático de cara a los propios proyectos y a la administración". Antes de seguir, avisó de que su opinión "es súper políticamente incorrecto, pero la verdad que ya con casi 50 años me da un poco igual".

Para explicar el cambio, recurrió a su propia familia. "Yo recuerdo los proyectos de mi padre", señaló. Según su descripción, "eran proyectos bastante pequeños […] pero súper definidos, súper claros y que se podían construir". Y añadió: "A la prueba me remito que en los años 70-80 la construcción era buena".

Un acto de fe ante la normativa

Frente a aquellos documentos, Pradillo describió los proyectos actuales "como interminables". Lo que más le inquieta es que buena parte de su contenido escapa al control del propio técnico: "De la mitad de las cosas […] tienes que hacer acto de fe de que lo que estás poniendo es como te dice la normativa". La razón, según explicó, es que "son fórmulas extrañas".

Además del volumen de los proyectos, la arquitecta apuntó a lo que ocurre después de presentarlos. "Hay una ralentización brutal", aseguró, en referencia a la relación con la administración.

Diez días frente a plazos interminables

Pradillo detalló el circuito de un expediente. "Desde que tú metes un proyecto hasta que el proyecto te llega el primer requerimiento, te lo informan, vuelves a hacer otro […] es larguísimo", explicó.

El desequilibrio, a su juicio, está en los tiempos que se exigen a cada parte. "Siempre tienes solo 10 días para contestar, pero la administración tiene plazos interminables", resumió. Sagalés apostilló que "ellos tienen años", y la arquitecta cerró la idea con dos palabras: "Es terrorífico".

Entre 18 y 24 meses

Sagalés le preguntó cuánto tiempo pasa desde que se piensa en un solar hasta que entregas la llave, y sugirió 8 o 10 años de promedio. Pradillo lo rebajó. "No. No. No tanto", respondió, antes de dar su propia estimación: "podemos vender 18 meses que se terminarán transformando en 24".

La arquitecta mencionó también un factor que está acortando la obra. Según explicó, "ahora con la industrialización la cosa está cambiando mucho", porque "acortas tiempos de ejecución".

¿Retrasa algo que firme un arquitecto?

La conversación pasó por la sentencia sobre los cambios de uso. Pradillo explicó que, en lo esencial, el tribunal viene a decir que "el técnico que está habilitado para hacer esas transformaciones de uso son los arquitectos", ya que "lo que tiene que ver con urbanismo y edificación la competencia es de los arquitectos". Admitió que su postura "va a parecer una defensa de la profesión", pero sostuvo que la exigencia "garantiza […] que el proceso sea correcto".

Prieto le planteó si esa exigencia podía ralentizar las transformaciones. "Yo lo negaría", contestó Pradillo. "Los plazos para mí […] es un tema de la administración".

Sobre la normativa municipal, la arquitecta señaló que "el Ayuntamiento de Madrid es súper exigente con el diseño de los huecos de plantas superiores y plantas inferiores", de modo que el técnico "estás muy acotado en lo que puedes hacer y lo que no". Eso explica, según dijo, que muchos locales reconvertidos se parezcan entre sí. Defendió además la rehabilitación frente a la obra nueva: "siempre va a ser más barato intervenir en un edificio a priori existente que levantarlo entero, en costes, en tiempo".

Faltan manos en la obra y en el despacho

Al final de la entrevista, Prieto le preguntó si la administración forma parte de la crisis de la vivienda por esa lentitud. "Yo creo que sí", respondió Pradillo, que añadió otro problema: la falta de personal. Antes ya había comentado que "es más fácil a día de hoy encontrar mano de obra en pladur que en ladrillo".

La escasez, según explicó, también llega a las oficinas técnicas. "Hablamos de mano de obra en obra, pero hay también falta mano de obra de técnicos", señaló. Y concluyó con una dificultad que ella misma conoce de primera mano: es "difícil la contratación para los despachos de arquitectura".