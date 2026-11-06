¿Cuánto tardan en darte el Kit Digital? Plazos desde la solicitud hasta tener ordenador y web

Entre que un autónomo solicita el Kit Digital y tiene el ordenador encima de la mesa pasan, normalmente, unos meses. No es un trámite instantáneo, pero tampoco eterno: en la campaña de 2025, la concesión solía llegar en torno a dos meses después de la solicitud y el equipo, en las semanas siguientes.

El tiempo real depende de tres cosas: cuántas solicitudes haya en cola, si la tuya está completa y lo rápido que trabaje tu agente digitalizador.

Fases del trámite

Fase 1: de la solicitud a la concesión

Las bases daban a Red.es un plazo máximo de seis meses para resolver y notificar. En la práctica, muchas solicitudes se resolvieron bastante antes. En la primera convocatoria del programa, en 2022, los primeros bonos llegaron apenas un mes después de abrirse el plazo.

Lo que más retrasa esta fase es tener que subsanar: un certificado que no cuadra, un dato mal escrito o una duda sobre el número de empleados. Cada requerimiento añade semanas.

Fase 2: de la concesión al acuerdo

Con el bono concedido, el beneficiario disponía de seis meses para firmar con un agente digitalizador los acuerdos en los que gastarlo. Si has pedido la ayuda a través de un agente, este paso suele ser inmediato, porque ya sabes qué vas a contratar y con quién.

Si la has pedido por tu cuenta, aquí puedes perder tiempo comparando agentes y ofertas.

Fase 3: entrega e implantación

Una vez validado el acuerdo, el agente tiene un máximo de tres meses para implantar la solución. En el caso del ordenador, es el plazo de entrega y configuración. En el de la web, el tiempo de diseñarla, llenarla de contenido y publicarla.

La web suele tardar más que el ordenador, porque depende de ti: de que envíes textos, fotos y la información de tus servicios.

Fase 4: los doce meses de servicio

Después empieza la segunda fase, de doce meses, en la que el agente mantiene la solución. No es un plazo de espera, sino de uso.

Cómo acortar los tiempos

Es importante tener los certificados de Hacienda y Seguridad Social descargados y en positivo, haber hecho el test de diagnóstico en Acelera pyme, decidir de antemano qué ordenador quieres y qué debe contar tu web. Debes tener en cuenta el contestar rápido cuando el agente te pida información, así todo puede resolverse con facilidad.

El plazo que no controlas

El gran factor es la fecha de apertura. Las ayudas se conceden por orden de llegada hasta agotar el presupuesto, así que quien presenta su solicitud el primer día tiene una posición muy distinta a la de quien lo hace el último.

Hoy no hay convocatoria para autónomos. La Orden TDF/39/2026 mantiene el programa vigente hasta agotar fondos y prevé nuevas convocatorias, sin fecha.

La preinscripción de Ordenador Libertad, de Libertad Digital y ZetaPlus, sirve para que esas semanas de preparación ya estén hechas si llega el momento. Es gratuita, no garantiza la ayuda y, si se abre un plazo, se contacta a los preinscritos por orden de registro.

Gana tiempo en ordenadorlibertad.es.