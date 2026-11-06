El Gobierno retira 188.000 toneladas de aceite de oliva para evitar que baje de precio

El Ministerio de Agricultura ha ordenado a las almazaras españolas retirar del mercado el 12% del aceite de oliva que produzcan durante la campaña 2026/2027. En total, alrededor de 188.000 toneladas que no podrán comercializarse hasta el 30 de septiembre de 2027. El objetivo es evitar que la buena cosecha prevista provoque una bajada brusca de los precios en origen.

La resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor este mismo 6 de noviembre. La medida, obligatoria para todas las almazaras, afecta a la producción declarada desde noviembre, ya que octubre, primer mes de la campaña, queda excluido.

La decisión tiene una consecuencia evidente para los consumidores: en lugar de permitir que una mayor disponibilidad de aceite se traduzca en precios más competitivos, el Gobierno ha optado por limitar temporalmente la cantidad de producto que puede llegar al mercado. Una intervención que pretende proteger las ganancias de los productores, pero que también impide que los compradores se beneficien de una buena campaña.

Y es que las previsiones apuntan a una cosecha especialmente generosa. Según los aforos comunicados por las comunidades autónomas, España producirá 1.602.596 toneladas de aceite de oliva en la campaña 2026/2027, un 23% más que en la anterior. Sería, además, la cuarta mayor cosecha de toda la serie histórica.

A esta producción hay que sumar las existencias con las que arranca la campaña, que ascienden a 357.040 toneladas, un 23,3% más que en el ejercicio anterior. En conjunto, la disponibilidad de aceite supera el umbral del 120% de la media de las seis últimas campañas que permite activar este mecanismo.

Los olivareros llevaban semanas reclamando la intervención

La medida llega después de que las principales organizaciones agrarias y cooperativas apremiaran al Gobierno para que pusiera en marcha este mecanismo. Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias llevaban días reclamando al ministro Luis Planas que acelerase su aplicación ante el deterioro de las cotizaciones.

Los productores sostienen que el aceite se está pagando por debajo de los costes de producción. Según denunciaron las cuatro organizaciones el pasado 21 de octubre, el virgen extra se estaba comercializando por debajo de los 3,20 euros por kilo y el lampante por debajo de los 2,90 euros. Una situación especialmente complicada debido a una campaña con los costes de producción especialmente elevados.

Competencia ya advirtió de los riesgos para el consumidor

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya advirtió de los riesgos de manipular así el mercado. En un informe alertó de que limitar artificialmente la oferta puede impedir que los compradores se beneficien de los precios más bajos en una campaña de elevada producción. También señaló que la medida puede reducir los incentivos para mejorar la calidad y variedad del producto, además de incrementar los gastos de almacenaje.

Este mecanismo para retirar de forma obligatoria el aceite existe desde que Bruselas lo permitió en el año 2013 y este año se dan las condiciones para activarlo. De este modo, cada almazara deberá inmovilizar el 12% de su producción mensual acumulada de forma obligatoria. Aunque podrá elegir qué tipo de producto retira y si lo almacena en sus propias instalaciones o en dependencias ajenas.

Para comprobar que todo el mundo retira aceite del mercado, el Ministerio ha anunciado que se creará un grupo técnico de seguimiento y "los operadores afectados deberán proporcionar a la autoridad competente, en todo momento y en caso de ser requerida, toda la información y documentación necesaria que acredite el cumplimiento de la norma; así como facilitar la realización de controles in situ, en su caso".

El Ministerio podrá revisar la medida a partir del 31 de diciembre, en función de cómo evolucione realmente la producción.