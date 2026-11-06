Fedea destroza el argumentario de Sánchez: el agujero de las pensiones es de 64.000 millones

Lejos del triunfalismo que enarbola el Gobierno de Pedro Sánchez, el sistema público de pensiones acumula un desequilibrio financiero de enormes dimensiones que amenaza con seguir creciendo durante las próximas décadas. Así lo advierte un nuevo informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), firmado por Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García y Alfonso R. Sánchez. El documento revela que el déficit contributivo de la Seguridad Social ampliada, que incluye las Clases Pasivas de los funcionarios, alcanzó en 2025 casi 64.000 millones de euros, equivalentes al 3,8% del PIB. Los investigadores cuestionan el diagnóstico del Gobierno y advierten de que las reformas aprobadas entre 2021 y 2023 han agravado el problema en lugar de resolverlo.

Las cifras resultan especialmente preocupantes cuando se analiza su evolución histórica. En 2005, la Seguridad Social registraba un superávit presupuestario de 13.100 millones de euros, expresados a precios constantes de 2021. Dos décadas después, ese saldo se había transformado en un déficit de 7.200 millones, pese al fuerte incremento de las transferencias estatales. Si se eliminan estas aportaciones y se consideran exclusivamente los recursos propios del sistema, el deterioro acumulado entre 2005 y 2025 alcanza los 67.300 millones de euros constantes, casi cinco puntos del PIB. Fedea advierte de que los déficits básico y contributivo rondan ya el 4% del producto nacional, una magnitud equivalente aproximadamente a un tercio de los ingresos tributarios del Estado y superior al déficit presupuestario del conjunto de las administraciones públicas.

La investigación desmonta uno de los argumentos habitualmente utilizados para defender la supuesta sostenibilidad del modelo español: que nuestras pensiones no son especialmente generosas en comparación con las europeas. Según los datos de la Comisión Europea correspondientes a 2022, España presenta la tasa de reposición más elevada de la Unión Europea: el 77% del último salario, frente al 45% de media comunitaria. La diferencia alcanza los 32 puntos porcentuales, lo que significa que la tasa española supera en un 71% el promedio europeo. Si se compara la pensión media con el salario medio, España alcanza una ratio del 64%, situándose en tercera posición, únicamente por detrás de Grecia e Italia.

Esta elevada generosidad también se refleja en el esfuerzo presupuestario. Una vez corregidas las diferencias demográficas entre países, Fedea calcula que España destina a pensiones casi dos puntos del PIB más que la media de la Unión Europea. El problema se agravará por el envejecimiento poblacional: actualmente, la esperanza de vida a los 65 años es de 21,2 años adicionales, pero las proyecciones recogidas por los investigadores anticipan un incremento de otros 4,9 años hasta 2050. En consecuencia, las prestaciones deberán abonarse durante períodos cada vez más prolongados, mientras aumenta la proporción de jubilados respecto a la población en edad de trabajar.

La reforma de las pensiones dispara el gasto previsto

Uno de los hallazgos centrales del estudio es la enorme discrepancia entre las previsiones gubernamentales y las estimaciones independientes sobre los efectos de la reforma de 2021-2023. El Ministerio de Seguridad Social calculaba que las modificaciones introducidas generarían un deterioro del saldo básico inferior a un punto del PIB, incluso en el momento de mayor presión financiera hasta 2050. Sin embargo, los modelos de Fedea elevan ese empeoramiento a más de tres puntos del PIB hacia el final del período. La diferencia responde principalmente a las previsiones oficiales sobre los incentivos para retrasar la jubilación y el nuevo sistema de cotización de autónomos, cuyos efectos favorables sobre los ingresos se verán parcialmente compensados por mayores pensiones futuras.

Las consecuencias sobre las cuentas públicas pueden ser especialmente severas. Según Fedea, el déficit básico del sistema público de pensiones aumentará otros 2,3 puntos del PIB entre 2025 y 2050. Esto obligaría a inyectar anualmente recursos adicionales equivalentes a más del 6% del PIB a mediados de siglo, frente a una necesidad ligeramente inferior al 5% que se desprende de las proyecciones más optimistas del Gobierno. Los investigadores advierten de que estas magnitudes no son compatibles con una política presupuestaria que pretenda mantener intacta la financiación de todas las demás prioridades del Estado.

El documento también cuestiona el tratamiento de los denominados gastos impropios de la Seguridad Social. El Gobierno ha recurrido a crecientes transferencias estatales para financiar prestaciones y conceptos que considera ajenos al sistema contributivo, pero Fedea sostiene que buena parte de ellos no pueden calificarse realmente como impropios. A juicio de los investigadores, trasladar estas partidas desde la Seguridad Social hasta los Presupuestos Generales del Estado no elimina el desequilibrio, sino que modifica su presentación contable. De esta forma, el déficit visible de la Seguridad Social se reduce mientras aumenta la dependencia de los impuestos generales para financiar las prestaciones.

Por otra parte, los autores también advierten de los límites de seguir incrementando las cotizaciones sociales. La reforma contempla que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional eleve progresivamente los tipos de cotización desde 0,6 hasta 1,2 puntos porcentuales en 2029, manteniendo ese recargo al menos hasta 2050. A ello se suman el incremento de las bases máximas y la nueva cuota de solidaridad. Fedea alerta de que estas medidas pueden perjudicar el empleo y la equidad entre generaciones, especialmente cuando las nuevas contribuciones no generan derechos adicionales de pensión. De hecho, el estudio recuerda que las investigaciones actuariales sitúan el exceso medio de rentabilidad del sistema durante las últimas cuatro décadas en torno al 0,4%, equivalente a unas prestaciones un 12% superiores al valor capitalizado de las cotizaciones.

Fedea propone reformar el modelo y avanzar hacia las cuentas nocionales

Ante este escenario, los investigadores recomiendan una revisión profunda del sistema. Entre sus propuestas figuran ampliar gradualmente el período de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, recuperar mecanismos de ajuste vinculados a la esperanza de vida y establecer una conexión automática entre la edad de jubilación y la evolución de la longevidad saludable, una vez culminada la transición hacia los 67 años. También plantean sustituir el actual mecanismo de salvaguarda por una regla que limite directamente el déficit básico. A más largo plazo, Fedea recomienda estudiar un modelo de cuentas nocionales, similar al sueco, que vincule las prestaciones a las cotizaciones efectivamente realizadas y al crecimiento de la economía. Los autores defienden que la transición debería extenderse durante varias décadas, manteniendo las pensiones ya reconocidas y evitando ajustes bruscos para quienes están próximos a jubilarse.