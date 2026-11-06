Irene Montero reta a Frente Amplio con una rebaja de la edad de jubilación a los 63

A los 63 años. Esa es la edad a la que Irene Montero quiere que se jubilen los españoles. La candidata de Podemos a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha propuesto rebajar la edad de jubilación hasta los 63 años, precisamente, dos años menos que los 65 que defiende el Frente Amplio de Ada Colau, que había situado esta medida entre sus principales compromisos electorales.

La eurodiputada ha presentado esta propuesta este viernes durante un desayuno informativo de Europa Press, en el que ha defendido que el sistema público de pensiones está "perfectamente preparado" y ha reclamado aumentar las prestaciones mínimas y las no contributivas.

La iniciativa supone ir más allá de la propuesta que el Frente Amplio había anunciado el pasado 24 de octubre. Entonces, Ada Colau planteó recuperar la jubilación a los 65 años y garantizar que ninguna pensión estuviera por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). La coalición cifró el coste de ambas medidas en unos 20.000 millones de euros anuales.

Como publicamos en Libre Mercado, Montero no se ha limitado a mejorar esa oferta. También ha planteado elevar el SMI hasta los 1.800 euros mensuales y reducir la jornada laboral a 30 horas semanales, con el argumento de que los avances tecnológicos deben traducirse en más tiempo libre para los trabajadores.

Sin memoria económica

Frente a la realidad de las cifras y el calamitoso presupuesto de la Seguridad Social, la candidata de Podemos ha defendido que el sistema público de pensiones no necesita recortes y ha presentado la defensa de las prestaciones como una de sus prioridades electorales. En su intervención ha cargado contra la denominada "privatización" de las pensiones y ha acusado tanto al PP como al PSOE de haber compartido ese consenso.

También ha advertido de que el aumento del gasto en defensa exigido por Estados Unidos y la OTAN a los países europeos terminará repercutiendo, a su juicio, en los recursos destinados a sanidad y pensiones.

Sin embargo, Montero ignora el coste de la propuesta de adelantar la jubilación a los 63 años, así como la fórmula con la que se financiaría una salida más temprana del mercado laboral en un país que afronta un progresivo envejecimiento de la población.

La edad ordinaria de jubilación se sitúa en 2026 en los 66 años y diez meses para quienes no acrediten 38 años y tres meses de cotización, mientras que quienes alcancen ese periodo pueden jubilarse a los 65. A partir de 2027, la edad ordinaria llegará a los 67 años para quienes no cumplan el periodo de cotización exigido.

La distancia entre el calendario vigente y la jubilación general a los 63 años que plantea Montero es, por tanto, considerable. No se trata de una simple actualización de las pensiones, sino de modificar sustancialmente las condiciones de acceso a la jubilación y el equilibrio entre años cotizados y años de percepción de la prestación.

Competición por gastar más

La propuesta de Montero se suma a una batería de medidas económicas que ha defendido durante el desayuno informativo. Entre ellas figuran la prohibición de comprar viviendas con fines especulativos, la incorporación al alquiler social de inmuebles acumulados por fondos de inversión y una mayor intervención pública en distintos sectores económicos.

En materia de pensiones, su discurso ha vuelto a situar el enfrentamiento con la derecha en el centro de la campaña. Montero ha acusado a Vox de querer aplicar la "motosierra" al sistema público y ha defendido que las prestaciones no deben convertirse en un negocio ni en una responsabilidad individual.

La candidata de Podemos también ha reivindicado un mayor reparto de la riqueza y ha reclamado incrementar la presión fiscal sobre las grandes fortunas y empresas.