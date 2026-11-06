La propaganda fallida de Puente: vendía la línea Madrid-Sevilla con el ERTMS "más moderno del mercado"

El Ministerio de Transportes vendió la modernización del corredor Madrid-Sevilla como uno de los grandes hitos de la alta velocidad española meses antes del accidente de Adamuz. Fue en abril de 2025, coincidiendo con el 33 aniversario de la inauguración de la que es la primera línea de alta velocidad en nuestro país.

Entonces, el departamento que comandaba el recién dimitido Óscar Puente presumía de que la línea donde después tendrían lugar los trágicos accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) estaba culminando su "rejuvenecimiento".

Transportes sacaba pecho de que "el 21 de abril de 1992 un tren de Renfe realizó el primer viaje comercial de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. La puesta en servicio de esta pionera infraestructura de 470,5 km supuso un antes y un después en la movilidad y vertebración ferroviaria de España, hoy líder en alta velocidad con una red de 4.000 km, y abrió las puertas a la interoperabilidad y la conexión con Europa".

ERTMS 2, "la tecnología más moderna"

El ministerio de Puente presumía de un "inédito proyecto", como era la renovación de esta línea, y también prometía que en 2026 ya no se estaría usando el vetusto sistema LZB, el sistema que falló en la tragedia de Urda, sino el ERTMS 2, que supone "la tecnología más moderna del mercado", aseguraban. Sin embargo, la realidad es que el sistema ERTMS 2, que podía haber evitado la tragedia, todavía no ha llegado a esta línea. Hace un mes, el propio CEO de Iryo avisaba de los problemas con el LZB.

Según admitió el propio Puente días después del accidente, "el ERTMS 2 en la línea Madrid-Sevilla estará previsiblemente operativo a primeros de 2027, con un delay de en torno a doce meses respecto al plazo inicialmente previsto". En septiembre del año 2021, Adif adjudicó por importe de 93,8 millones de euros la implantación del ERTMS a Thales España con un plazo de ejecución de 52 meses.

También en abril de 2025, este departamento daba prácticamente por terminado el proyecto de renovación de la línea. Según aseguraban en el comunicado, este proyecto estaba "al 97% ejecutado".

"La línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid cumple, así, 33 años, mientras se ultima su proceso de rejuvenecimiento: un ambicioso e inédito proyecto que aborda la fase final con el 97% de la inversión ya ejecutada o en avanzada ejecución. El objetivo es que celebre su 34 aniversario completamente renovada y contando con la tecnología más moderna del mercado, como el sistema ERTMS 2. Cabe destacar que la línea empezó a operar con el sistema LZB, un sistema de seguridad y comunicaciones realizado ad hoc para España", avanzaban.

No se cumplió el calendario

Sin embargo, año y medio después de esta declaración de intenciones, la línea Madrid-Sevilla ha sufrido dos accidentes catastróficos y que ponen de manifiesto, precisamente, las deficiencias en la renovación de la que presumía el Gobierno.

El accidente del pasado 28 de octubre, en el que murieron 69 personas tras colisionar un AVE de Renfe con un tren de Iryo a la altura de Urda (Toledo), ha devuelto a primer plano esta cuestión por la caída del sistema LZB, que según Puente "se ha caído 170 veces en un año", mientras que en Adamuz todavía se está investigando si la soldadura de la vía provocó el descarrilamiento que acabó en desastre.

Sin embargo, Transportes alardeaba de que "es la primera línea de alta velocidad que se renueva completamente, superando el desafío inédito de compatibilizar la ejecución de una inversión de 700 millones de euros con el tráfico ferroviario y unos niveles récord de demanda".

"Una planificación sin precedentes"

Además, aunque desde la izquierda (y el propio Puente) han denostado la liberalización, e incluso han culpado a este hecho de los accidentes, hace año y medio Transportes también presumía de sus efectos positivos. "No en vano, a cierre de 2024 es el corredor donde más ha crecido el tráfico (+18,5%), sobre su ya incremento récord del 24,2% de 2023, y uno de los tres en los que prestan servicio tres empresas ferroviarias".

Transportes continuó presumiendo de renovar la línea "gracias a una planificación sin precedentes, las actuaciones del plan se realizan por fases y, principalmente, por la noche, durante las horas de madrugada sin tráfico ferroviario (la denominada banda de mantenimiento)".

"El objetivo de esta inversión de 700 millones de euros, que también cuenta con financiación europea, es que la infraestructura se mantenga a la vanguardia tecnológica y ofrezca los más altos estándares de calidad y fiabilidad, para que siga respondiendo al aumento de tráfico. Para ello, contempla decenas de actuaciones en todas las partes y sistemas que componen la línea", añadían. Son las siguientes:

infraestructura (refuerzo de sus viaductos, túneles, drenajes…etc.)

vías (renovación de traviesas, desvíos y balasto)

señalización (instalación del ERTMS 2, sistema más avanzado del mundo)

telecomunicaciones (refuerzo de fibra óptica, y renovación y duplicación de GSM-R, entre otros)

electrificación (renovación de catenaria, subestaciones, iluminación de túneles)

protección (sistema de vigilancia)

integración en el entorno (instalación de pantallas acústicas).

Adif aseguraba que en actuaciones como el despliegue del nuevo GSM-R (sistema de telecomunicaciones móviles ferroviarias) alcanzaba en esos momentos "un elevado grado de ejecución". Sobre el "despliegue del ERTMS nivel 2, el sistema de señalización más avanzado del mundo" afirmaban que le habían dado entonces "un destacado impulso"… que a día de hoy no ha llegado al objetivo.