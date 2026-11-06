Los ingenieros de caminos ponen precio al abandono del AVE: 10.000 millones en diez años

Tras el fatídico accidente del pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), en el que chocaron dos trenes y murieron al menos 69 personas y cerca de 180 resultaron heridas, el Gobierno y sus altavoces mediáticos se apresuraron a decir que todo apuntaba a un error humano y que se estaba invirtiendo más que nunca en el mantenimiento de los trenes.

Como ya explicó aquí Carlos Cuesta, lo cierto es que, al ponderar la inflación, el incremento de kilómetros de vía y el desgaste adicional por la entrada de más trenes, la inversión en mantenimiento ha caído un 42,5%. A esta línea se ha sumado recientemente el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que ha afirmado en un comunicado que se necesitarán 10.000 millones de euros para el mantenimiento de la alta velocidad ferroviaria en la próxima década.

En este sentido, Iñaki Barrón, ingeniero de caminos, expresidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y portavoz del comité de seguimiento del accidente creado por el Colegio, ha advertido de que "el sistema ferroviario español ha perdido credibilidad, eficacia y muchísimas de las cualidades que le hicieron ser un referente mundial y que hay que recuperar. No es normal que en una misma línea en el mismo año ocurran dos accidentes de tal gravedad [en referencia a Adamuz y Urda]".

Y añade: "Para lograr la recuperación de la red ferroviaria española es necesaria una cirugía profunda y concebir el ferrocarril como un proyecto de Estado, no como un proyecto de partido ni de legislatura. Adif y Renfe atesoran un capital técnico que hay que preservar y que es fundamental para realizar la remodelación que requiere nuestro sistema ferroviario. En este sentido, es necesario que el próximo Gobierno de España tenga una sensibilidad especial por el ferrocarril y el transporte".

Hará falta un gasto de 10.000 millones en 10 años

En cuanto al mantenimiento de la alta velocidad en España, Barrón ha explicado que "en los próximos diez años van a ser necesarios al menos 3.500 millones de euros, a lo que hay que añadir unos 7.000 millones de euros de inversión complementaria para reparar aquello que no se ha mantenido hasta ahora, lo que supone un gasto conjunto de aproximadamente 10.000 millones de euros en diez años".

Sobre la posible responsabilidad de la liberalización en los accidentes y en el mal estado del sistema ferroviario, el ingeniero ha asegurado que "no tiene por qué haber ninguna relación entre el aumento de tráfico y los accidentes o incidencias. Las líneas no solamente no están saturadas, sino que están muy lejos de la saturación. En una línea de alta velocidad pueden circular trenes con una frecuencia de cinco minutos, es decir, doce trenes por hora. Algunos países están trabajando con quince, dieciséis o diecisiete trenes por hora, y eso es lo que da de sí una vía doble debidamente equipada".

También ha descartado, por ahora, la hipótesis del error humano en el accidente de Urda: "Es un error, al menos en este momento, atribuirle nada a nadie. Lo que está en cuestión es el sistema de control de la circulación que emplea Adif en las líneas de alta velocidad".