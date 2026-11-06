Milei suspende 26.141 pensiones de invalidez y pone a más de 34.000 bajo sospecha de fraude

Desde que Javier Milei llegara a la presidencia de la República Argentina, en este medio hemos ido narrando cómo su Gobierno fue auditando las pensiones no contributivas por invalidez y fue descubriendo cómo mucha gente cobraba esta prestación sin merecerla. Aquí contamos que, por ejemplo, se llegaron a utilizar radiografías de perro o hubo amputaciones falsas.

Este proceso de auditoría se detuvo hace más de un año, pero se ha retomado y ya se ha anunciado que se mantendrán suspendidas más de 20.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Así lo ha comunicado el vocero presidencial —el portavoz—, Adrián Ravier, en una rueda de prensa, como podemos ver en el siguiente vídeo:

REVISIÓN DE LAS PENSIONES POR INVALIDEZ Desde el comienzo de la gestión hemos fortalecido los planes y programas de asistencia directa, trabajando para que la asistencia social llegue en forma efectiva a quienes verdaderamente lo necesitan. Durante años, las Pensiones No… pic.twitter.com/yefasIY4cc — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) November 3, 2026

"También quiero comentarles que continúa la labor de la Secretaría Nacional de Discapacidad para ordenar el sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Desde el comienzo de la gestión hemos fortalecido los planes y programas de asistencia directa, trabajando para que la asistencia social llegue en forma efectiva a quienes verdaderamente lo necesitan. Garantizar la transparencia y la sostenibilidad de los recursos destinados a la asistencia social es un eje fundamental de nuestra gestión", comienza explicando el vocero.

"Durante años estas pensiones fueron otorgadas de forma opaca, sin controles efectivos y permeables al uso de la política clientelar. Todo esto se terminó. Hoy hay un Gobierno Nacional comprometido con la transparencia en la administración de los recursos públicos para que la asistencia llegue a los que realmente la necesitan. Por eso la Secretaría Nacional de Discapacidad continúa auditando el otorgamiento de las pensiones. La semana pasada comunicamos la suspensión de 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral, respecto de las cuales no se registraron presentaciones ni antecedentes médicos o socioeconómicos que justifiquen su continuidad bajo los parámetros vigentes", prosigue Adrián Ravier.

Han suspendido 26.141 pensiones no contributivas de invalidez

"Ahora, tras continuar con el proceso de revisión, se tomó la decisión de suspender preventivamente otras 4.329 pensiones que carecen de documentación respaldatoria. Los titulares de estas pensiones tendrán 60 días corridos para presentar la documentación faltante. También se intimará a otros 7.008 beneficiarios que deberán ampliar la documentación médica respaldatoria en un plazo de 30 días hábiles. A su vez, la Secretaría identificó a 24.263 titulares que perciben de manera simultánea otra prestación previsional en Anses, lo cual es incompatible", explica el portavoz.

Por último, Adrián Ravier dijo que "estas personas deberán optar, dentro de un plazo de 30 días hábiles, con cuál de los beneficios se van a quedar. Por último, se detectó que unas 3.370 personas cobran una pensión por invalidez laboral, al mismo tiempo que presentan incompatibilidades patrimoniales. Algunos casos son una persona dueña de 6 vehículos que, a su vez, pertenece a una asociación de prestadores. Otra que tiene en su nombre un total de 61 inmuebles. Otra que cuenta con terrenos equivalentes a 853 hectáreas. En estos casos tendrán 30 días hábiles para presentar la documentación correspondiente. Todas estas medidas forman parte del proceso de revisión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral".

Así pues, el Gobierno argentino ha suspendido 26.141 pensiones no contributivas por invalidez laboral, ha instado a 7.008 personas a aportar más documentación médica, ha descubierto que 24.263 personas cobran a la vez otra prestación de la Anses y deben elegir una de las dos, puesto que el cobro simultáneo es incompatible, y ha detectado que otras 3.370 personas tienen incompatibilidades patrimoniales para cobrar la prestación por invalidez.