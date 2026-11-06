Miles de agricultores piden acelerar la transformación tecnológica del campo en Expo AgriTech 2026

Expo AgriTech 2026 cerró las puertas de su tercera edición en Málaga haciendo un llamamiento a acelerar la transformación tecnológica del campo para reforzar la competitividad del sector ante 8.207 profesionales y agricultores procedentes del conjunto del territorio nacional.

Esta segunda jornada acogió también el Foro de Regiones Agrícolas Innovadoras, una cumbre de altos cargos autonómicos que puso sobre la mesa los avances que están poniendo en marcha en sus territorios para conseguir una actividad agrícola más sostenible, rentable y más atractiva para los jóvenes.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausuró el foro destacando el papel "esencial" de las administraciones públicas y sector privado para impulsar la modernización del sector. Asimismo, consideró "muy interesante" la aplicación del modelo de la PAC en materia de innovación y destacó que España es uno de los países que más ha aprovechado los fondos de la Política Agraria Común destinados a impulsar la innovación y la agricultura de precisión.

De cara al futuro, Planas identificó tres grandes desafíos para el sector: "Alimentar a una población mundial cada vez mayor; hacer frente al cambio climático y a sus consecuencias sobre la producción, incluida la aparición de nuevas plagas y enfermedades; y aumentar la rentabilidad de nuestras exportaciones". Según destacó, todos ellos tienen un denominador común, "la innovación y el conocimiento", por lo que reivindicó el liderazgo de España en innovación y cooperación, así como el papel esencial del modelo cooperativo para conseguir que los avances lleguen también a las pequeñas y medianas empresas.

Agua y suelo

La sostenibilidad y el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales también centraron parte del debate del Congreso AgriTech 4.0, que en esta edición contó con 285 ponentes. Ante la elevada competencia por los recursos hídricos, los expertos abordaron la necesidad de mejorar la planificación, impulsar las infraestructuras y aprovechar las tecnologías para garantizar el suministro de agua ante las crecientes demandas de los distintos sectores económicos.

Andrés Góngora, secretario general de COAG, defendió que "el agricultor hace un proceso de transformación, de agua a alimento, por eso no creo que el debate esté en quién la usa más, sino en quién tiene la capacidad de utilizar mejor el recurso". Por su parte, Juan Carlos Gázquez, director adjunto de Cajamar Innova en Fundación Cajamar, señaló que "la competencia por las tierras y el agua es cada vez mayor y la disponibilidad cada vez es menor, por lo que hay que aumentar la productividad en el ámbito hídrico". Además, Álvaro López, responsable de la Coordinación Provincial de Aguas de la Junta de Andalucía, subrayó que "hay que buscar el equilibrio en la asignación de los recursos para avanzar en la economía".

Asimismo, también se pusieron sobre la mesa los retos en cuanto a la sostenibilidad de los cultivos, especialmente del olivo, poniendo el foco en la conservación del suelo, la biodiversidad y la diferenciación del producto. Ángel Angulo, gerente de SAT 1941 Santa Teresa (Aceites1881), aseguró que "no es más rentable quien más produce, sino quien consigue que, dentro de 30, 50 o 100 años, se pueda seguir viviendo del olivo".

Asimismo, Antonio José Manzaneda, profesor titular de Ecología de la Universidad de Jaén (UJA), incidió en la importancia de conservar las explotaciones para las próximas generaciones, advirtiendo de que "tenemos que cuidar este legado, especialmente el suelo", apuntando aquí a la erosión de la tierra, la pérdida de biodiversidad o la gestión del agua. En cuanto a la diferenciación del aceite de oliva, José Antonio Peche, director de Finca Hualdo, destacó que "hoy en día, el consumidor está muy informado y, por ello, resulta mucho más importante poder demostrar todo aquello que contamos sobre nuestro aceite".

Expo AgriTech 2026 subrayó que, como la mayor feria tecnológica para el campo, se consolida en esta tercera edición en Málaga como el punto de encuentro del ecosistema agrario. A lo largo de dos días, 228 firmas expositoras dieron a conocer 634 innovaciones en maquinaria de última generación, sistemas de riego, automatización y robótica agrícola, inteligencia artificial y herramientas digitales con las que incrementar la rentabilidad y eficiencia de sus explotaciones.

Así, la feria presentó soluciones para la transformación y modernización del campo, desde tractores y maquinaria agrícola avanzada de última generación hasta drones profesionales para la aplicación de tratamientos, la siembra y la monitorización de los cultivos, así como robots de pulverización autónoma y sistemas inteligentes que adaptan las aplicaciones al volumen de vegetación. Asimismo, también se mostraron soluciones para la gestión eficiente del agua, con tecnologías de teledetección para detectar el estrés hídrico, herramientas de inteligencia artificial que optimizan el riego en función de las necesidades del cultivo y del precio de la electricidad, bombas de alto rendimiento y nanoburbujas para mejorar la calidad del agua.

A estas propuestas se han sumado herramientas de inteligencia artificial para digitalizar las tareas agrícolas y centralizar la gestión de las explotaciones, sistemas biotecnológicos para producir microorganismos beneficiosos directamente en el campo, soluciones para analizar la salud biológica del suelo y medir el carbono almacenado, así como formulaciones científicas para mejorar el rendimiento de los cultivos y tecnologías de climatización y secado para invernaderos.