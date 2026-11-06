Puente dejó sin invertir 895 millones presupuestados en los meses clave de los desastres ferroviarios de Adamuz y Urda

El ya dimitido Óscar Puente ha dejado todo un rastro de, cuando menos, ineptitud mayúscula en el Ministerio de Transportes. Y en concreto en la inversión en ferrocarril con las consecuencias conocidas. La segunda mitad de 2025, meses clave para entender lo ocurrido en la inversión en mantenimiento más cercana a los accidentes de Adamuz (46 víctimas mortales) y Urda (69 fallecidos) fue todo un espectáculo de ausencia de ejecución de programas de inversión en los trenes. Los datos oficiales del Ministerio muestran que en ese periodo quedaron sin aplicar casi 900 millones de euros destinados a inversiones en ferrocarril. Y hay que recordar que 780 millones de euros fue todo el presupuesto de la falsa renovación "integral" de la línea de AVE Madrid-Sevilla.

En concreto 895,9 millones quedaron pendientes de aplicar en programas de inversión en trenes en el Ministerio de Puente. Millones que fueron presupuestados y publicitados. De hecho, formaron parte de los datos expuestos en esas ruedas de prensa en las que el ya dimitido Puente alardeaba de que gastaba mucho en cuidar los trenes. El problema es que simplemente era mentira: se anunciaban pero no se gastaban. Y con una técnica llamativa: la ejecución de esos programas se lleva hasta la rampa final del año, momento en el que ya no queda tiempo material para aplicar las partidas y, por lo tanto, quedan sin gastar y preparadas para ser falsamente anunciadas en otra rueda de prensa del siguiente año.

El mismo dinero anunciado una y otra vez sin que se gaste en mantenimiento de las vías. Todo un ejemplo de eficacia en propaganda política. Pero de negligencia en el cuidado de las personas que se montan en un tren confiando en los anuncios de partido.

Los datos han sido recabados por el Instituto IPEF (Instituto para la Economía Eficiente) del economista José Ramón Riera en base a los datos oficiales del Ministerio. "Por qué el programa ferroviario cierra el año sin pagar la mitad de lo que reconoce", señala ese informe. Y lo explica: "Los cortes de agosto explican el bajo grado de pago con que el programa ferroviario cierra el ejercicio.

A 31 de agosto de 2025 el programa había reconocido 270,8 millones y pagado los 270,8, el 100 %. Al cerrar el ejercicio había reconocido 1.609,3 y pagado 713,4, el 44,3 %. Es decir: de los 1.609,3 millones reconocidos en todo 2025, 1.338,5 se reconocieron en los cuatro últimos meses del año, y es ahí donde se genera íntegramente el importe que queda sin pagar. A 31 de agosto de 2026 el programa vuelve a pagar el 100 % de lo poco que ha reconocido". Pero en el cierre del año, quedan sin pagar casi 900 millones, que, por lo tanto, retornan a Hacienda para que Pedro Sánchez pueda volver a anunciarlos en el siguiente engaño presupuestario. Todo un alarde de trilerismo presupuestaurio.

"El patrón corresponde a una concentración del reconocimiento en el tramo final del ejercicio, cuando ya no queda margen material para desembolsarlo, y no a una restricción de tesorería que afectara al programa a lo largo del año", señala el informe del IPEF. "Si el comportamiento de 2026 reproduce el de 2025, el grueso de los 1.801,6 millones de crédito se reconocería entre septiembre y diciembre y una parte sustancial volvería a quedar sin pagar al cierre", concluye. Con el consiguiente y conocido efecto de no invertir en las vías del tren.