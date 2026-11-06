El sueño de Yolanda Díaz se tambalea: sindicatos y patronales mundiales dan la espalda a su candidatura para la OIT

La carrera de Yolanda Díaz por la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) atraviesa su peor momento a sólo diez días de la votación, que se celebrará el próximo 16 de noviembre en Ginebra.

Su candidatura empezó a perder fuerza después de que la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), que agrupan respectivamente a los principales sindicatos y patronales del mundo, decidieran apoyar la reelección de Gilbert Houngbo, actual director general de la OIT. Ambas organizaciones respaldaron al candidato togolés el pasado 30 de octubre.

El sindicato más grande del mundo apoya a Houngbo

La CSI defendió esta decisión señalando que "durante su primer mandato, pese a las graves dificultades financieras, Gilbert Houngbo ha mantenido a la OIT en marcha, con importantes avances para los trabajadores de todo el mundo, entre ellos nuevas normas internacionales del trabajo sobre las plataformas digitales y los riesgos biológicos, el reconocimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable como principio y derecho fundamental en el trabajo, y la remisión de la controversia sobre el derecho de huelga a la Corte Internacional de Justicia".

"La CSI confía en que el director general siga defendiendo el mandato constitucional de la OIT, promoviendo y protegiendo los derechos de los trabajadores, incluidas la libertad sindical y la negociación colectiva, y salvaguardando sus normas internacionales del trabajo y su sistema de control", añadió la confederación.

La patronal más importante del mundo también apoya al candidato africano

La OIE, por su parte, emitió otro comunicado en el que explicaba que, "tras un exhaustivo proceso de consulta interna en el seno del Grupo de los Empleadores de la OIT, el Consejo de Administración de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) se reunió para examinar detenidamente a todos los candidatos al puesto de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tras sus deliberaciones, la OIE se complace en anunciar su apoyo a la reelección del actual director general, Gilbert F. Houngbo".

"La OIE confía en que el liderazgo del Sr. Houngbo guiará a la OIT en un periodo de grandes desafíos financieros y políticos y reforzará con ambición el equilibrio, la relevancia, la eficacia y el impacto de la organización. La OIE confía en su liderazgo para impulsar reformas institucionales esenciales, como la modernización y el equilibrio del sistema de control de la OIT, y para lograr un mayor reconocimiento y apoyo al papel fundamental de un entorno propicio para que las empresas generen empleo productivo, crecimiento económico y desarrollo sostenible", concluyó la patronal internacional.

A todo esto, hay que añadir que la Organización Regional Africana de la Confederación Sindical Internacional (CSI-África) instó el pasado 23 de julio a todas sus organizaciones afiliadas a "apoyar activamente la reelección de Gilbert Houngbo como director general de la OIT".

Así está la votación para dirigir la OIT

Estos apoyos al candidato africano son decisivos, ya que el Consejo de Administración de la OIT, que votará el próximo 16 de noviembre, está compuesto por 56 miembros con voto: 28 representan a los gobiernos, 14 a los empleadores y otros 14 a los trabajadores. Si empleadores y trabajadores votan en bloque, como suele ocurrir, Houngbo contaría con 28 votos y sólo le faltaría uno para alcanzar la mayoría de 29. Y África tiene seis votos en el grupo gubernamental, que corresponden a Gabón, Libia, Malaui, Níger, Senegal y Sudán. Así, la candidatura de Houngbo está muy encarrilada.

Así pues, el sueño de Yolanda Díaz de dirigir la OIT parece más lejos que nunca ahora que la carrera entra en su recta final. Un revés que la dejaría sin alternativa, ya que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo anunció en febrero que no volvería a presentarse a unas elecciones generales y, en abril, que tampoco iría en ninguna lista al Congreso.