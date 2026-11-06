Tres de cada diez trabajadores del retail en Cataluña son menores de 30 años

Tres de cada diez personas ocupadas en el retail en Cataluña tienen menos de 30 años, una proporción significativamente superior al 17,7% que representan los jóvenes de esa edad en el conjunto del mercado laboral catalán. Así lo recoge un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona, elaborado a partir de datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que pone de manifiesto el peso del talento joven en el sector y la importancia de potenciar el comercio como un ámbito donde desarrollar una carrera profesional, adquirir nuevas competencias, asumir responsabilidades y emprender.

El estudio señala, además, que uno de cada cuatro menores de 30 años ocupados en Cataluña trabaja en actividades vinculadas al retail, un ámbito que engloba el comercio minorista, la restauración y los servicios personales. Esta presencia de talento joven refuerza la importancia de visibilizar las oportunidades de especialización, crecimiento y emprendimiento que ofrece el sector, así como de favorecer el desarrollo de trayectorias profesionales a largo plazo.

Estas cuestiones han centrado 'Retail Talks: Comerç sense filtres', una jornada organizada por la Cámara de Comercio de Barcelona en la Lonja de Mar, que ha reunido a comerciantes, emprendedores y profesionales para debatir sobre la atracción de talento, las oportunidades de crecimiento profesional y la necesidad de facilitar el relevo generacional de los negocios.

Del primer empleo a una carrera profesional

El desarrollo de nuevas generaciones de profesionales y emprendedores cobra especial relevancia ante el envejecimiento de una parte del empresariado comercial. Según la Encuesta de Actividad del Sector Comercial de Barcelona de 2024, elaborada por el Ayuntamiento, el 63% de los propietarios que trabajan en establecimientos comerciales de hasta diez empleados tiene entre 45 y 64 años. Por su parte, los últimos datos de Reempresa, publicados en octubre de 2026, reflejan que el comercio concentra el 35% de los negocios en cesión a través del programa, pero solo el 26% de la demanda de personas interesadas en adquirir una empresa.

En este contexto, dar continuidad a un establecimiento en funcionamiento también puede ser una vía de emprendimiento para quienes quieren poner en marcha un proyecto propio. El desafío no se limita, por tanto, a encontrar nuevos propietarios, sino también a mostrar que el comercio ofrece oportunidades de aprendizaje, especialización y crecimiento profesional, tanto para emprendedores como para trabajadores por cuenta ajena.

Esta diversidad de perspectivas ha estado presente en 'Retail Talks: Comerç sense filtres', con la participación de Aleix Camps (Típics), Montse Robinat (Culinarium), Marta Negra (Marta's Lemon Pie), Oriol Escursell (Demasié), Patricia Pueyo (Patri's Closet), Caterina Tuset y Daniel Claramunt (Etnia), y Judit Escudé (Eurekakids). Desde negocios y trayectorias diferentes, los participantes han compartido sus experiencias y abordado las oportunidades para emprender, el desarrollo de carreras profesionales, la relación con los clientes y la adaptación de las tiendas físicas a los nuevos hábitos de consumo.

A través de seis mesas de debate participativas, la jornada ha permitido contrastar puntos de vista sobre las principales oportunidades del comercio y reflexionar sobre cómo potenciar su atractivo para las nuevas generaciones. Las conversaciones también han puesto el foco en el valor del conocimiento del producto, la digitalización, la atención personalizada y la capacidad de los establecimientos para crear vínculos con sus clientes.