Atacan a una zapatería por poner la bandera de España en sus mocasines: "Fachorro"

Polémica en la marca La Valenciana Calzados en redes sociales por el modelo de zapatos "Cayetano". La razón es que sus fabricantes han decidido incluir la bandera de España en el mocasín y se han encontrado con comentarios como "fachorro" y gente pidiendo fabricarlos sin la bandera o insinuando que se compraría si le cortaran dicha bandera.

La propia marca respondió en un vídeo aludiendo a que la bandera era una forma de reivindicar la artesanía del zapato español, y que los comentarios vinculándola a otras interpretaciones distan de la realidad de significado.

Libre Mercado se ha puesto en contacto con la zapatería y ha podido hablar con Manuel, uno de los actuales propietarios junto a su mellizo Cayetano, rindiendo homenaje en los nombres de este nuevo calzado a su padre y su abuelo, antiguo propietario y fundador, respectivamente.

Manuel entiende que "interpretaciones personales del significado de la bandera puedan derivar en una controversia, pero que añadirla en sus productos es una forma de realzar el zapato artesanal". A lo que añade: "No es tan común hoy en día".

A pesar de haber recibido comentarios negativos, recuerda que han tenido mayor peso los buenos comentarios: "Han apoyado la zapatería y han puesto en valor el oficio artesano nacional".

Una empresa de Extremadura está sufriendo ataques, insultos y amenazas de hordas de intolerantes por, simplemente, sacar una línea de zapatos con la bandera de España. Están en Montijo (Badajoz) y se llaman La Valenciana Calzados. Creo que se merecen el apoyo de todos. pic.twitter.com/37ChmL25hR — Fabián M. Vázquez (@fabianmvazquez) November 3, 2026

Asimismo, asegura que no se debe asociar este calzado a un público concreto por llevar la bandera y que algunas personas han pedido si le podían retirar la bandera de los zapatos antes de comprar el modelo, pero ellos responden: "Es un producto terminado, la decisión de cómo llevarlo después es personal e individual".

Libre Mercado ha preguntado acerca de la imagen de la marca y si esta se ha visto alterada y niegan que haya empeorado o se haya visto afectada: "Desde que se fundó hace 75 años ha mantenido una trayectoria impecable".

También refuerzan la importancia de reivindicar lo artesanal y poner el valor ahí en lugar de mezclar las interpretaciones propias o dejar que las cuestiones más políticas se metan en estos asuntos, por lo que no han decidido tomar ninguna medida concreta más que las aclaraciones en redes sociales.