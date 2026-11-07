¿Cómo saber si te conceden el Kit Digital? Dónde llega la notificación y qué hacer si no contestan

La concesión del Kit Digital no llega por carta ni por una llamada del Ministerio. Llega como notificación electrónica en la sede de Red.es, el organismo que gestiona el programa, y conviene estar atento, porque una notificación que no se abre a tiempo puede darse por rechazada.

Dónde se consulta la resolución

En la última convocatoria, el estado de la solicitud se podía seguir en el área privada de la sede electrónica de Red.es, accediendo con certificado digital o Cl@ve. Allí aparecían el expediente, los requerimientos si los había y, finalmente, la resolución.

Cuando se publica una notificación, el sistema envía un aviso al correo electrónico que indicaste en la solicitud. El aviso no es la notificación: solo te dice que tienes algo pendiente de abrir.

Cuidado con el plazo

En las notificaciones electrónicas de la Administración rige una regla general: si no se accede a ellas en diez días naturales desde que se ponen a disposición, se entienden rechazadas y el procedimiento sigue adelante. Si lo que te notifican es un requerimiento para corregir un dato, dejarlo pasar puede costarte la ayuda.

Por eso conviene revisar el correo, incluida la carpeta de correo no deseado, durante todo el proceso.

Si la pediste a través de un agente

Cuando la solicitud la presenta un representante voluntario, como un agente digitalizador, él recibe también las comunicaciones y suele avisarte directamente. En la campaña Ordenador Libertad de 2025, era ZetaPlus quien contactaba con el beneficiario para informarle de la concesión y de la fecha de entrega del ordenador.

Aun así, es buena idea entrar tú mismo en la sede de vez en cuando. El expediente es tuyo.

Qué significa cada resultado

Concedida: Tienes un bono con un importe y un plazo para consumirlo, que en la última convocatoria era de seis meses.

Requerimiento de subsanación: Falta algo o hay un dato que no cuadra. Tienes un plazo corto para corregirlo.

Denegada: La resolución explica el motivo. Si fue por falta de presupuesto, la Orden TDF/39/2026 prevé nuevas propuestas de concesión cuando haya fondos disponibles. Si fue por otro motivo, como una deuda, habrá que corregirlo para una futura convocatoria.

Las ayudas públicas concedidas se publican en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, consultable en la web infosubvenciones.es. Es una vía más lenta, pero sirve para confirmar una concesión.

¿Y ahora?

Por ahora, no hay convocatoria abierta para autónomos, así que no hay concesiones nuevas que esperar en este segmento. El programa sigue vigente hasta agotar fondos y la orden de enero prevé nuevas convocatorias, sin fecha anunciada.

Si quieres estar preparado, la preinscripción de Ordenador Libertad es gratuita y sin compromiso. Revisa tu caso y, si se abre un plazo, te contactan por orden de registro. No garantiza la ayuda.

Preinscríbete en ordenadorlibertad.es.