El chollo de los sindicatos en España: 284.000 delegados sindicales y 4.200 liberados plenos

Si a uno le gusta el teatro, por ejemplo, se apunta a un taller para tomar clases de actuación y asiste a representaciones, entre otras cosas. Una actividad que es adicional al trabajo remunerado que se tenga; los costes que haya, lógicamente, los paga uno con su propio bolsillo.

Si a alguien le gusta la caza, ocurre algo similar: tiene que pagar para tener una licencia de armas, obtener permisos y pagar de su bolsillo el coste de las armas, municiones, traslados y demás, aunque una parte pueda recuperarse, por caso, vendiendo la carne del animal cazado.

Si, por poner otro ejemplo, a una persona le gusta la política, después de trabajar se reunirá con otros simpatizantes del partido de su preferencia y dedicará su tiempo libre a organizar acciones proselitistas. También en este caso los gastos correrán por su cuenta.

Por un extraño privilegio, a quienes les gusta la representación sindical el resto de la sociedad les paga por hacerlo. En efecto, según el tamaño de la empresa, la ley fija un determinado número de horas pagadas en las que, en lugar de trabajar, el delegado sindical se dedica a "tareas de representación". Por ejemplo, una empresa con entre 50 y 100 empleados debe tener un comité de empresa de 5 miembros, cada uno de los cuales dispone de 15 horas mensuales pagadas para "tareas de representación".

No son pocas. Sumando las horas de representación de los casi 284.000 delegados sindicales que hay en el sector privado, llegamos a un total de más de 73 millones de horas al cabo de un año. Tampoco son dos duros: si tenemos en cuenta que, de media, en los últimos cuatro trimestres el coste laboral total por hora fue de 25,8 euros, podemos estimar que aquellas horas de representación sindical tienen un coste de 1.900 millones de euros anuales. Coste directo para las empresas que, indirectamente, pagan sus clientes. Clientes que, además, con sus impuestos, pagan las horas de representación sindical de alrededor de 45.000 delegados que hay en el sector público.

Si dividimos el total de horas de representación por la jornada anual pactada efectiva (1.823 en los últimos cuatro trimestres, según datos de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del INE), encontramos que aquellos 73 y pico de millones de horas equivalen al trabajo anual de 40.300 personas. Las horas pagadas de representación sindical equivalen a que las empresas financian a 40.300 personas aunque no trabajen.

En la práctica, lo que tenemos en el sector privado son unos 4.200 liberados sindicales plenos (gente que cobra aunque se dedique solo a la representación sindical) y decenas de miles de liberados parciales (es decir, reparten su jornada laboral entre trabajo efectivo y representación sindical).

Alguno pensará que, aunque fueran 40.300 liberados plenos, son apenas el 0,2% de los 17 millones de asalariados del sector privado. Sin embargo, cuando comparamos las normas de representación sindical con las de otros países europeos, es difícil no llegar a la conclusión de que es otro elemento que resta competitividad a nuestra economía.

Una empresa con entre 100 y 250 empleados (de las que hay unas 10.000 en España) puede no tener un comité de empresa en Alemania, Portugal (en ambos casos depende de la decisión de los empleados), Suecia y Reino Unido (el tema no está legislado en estos países). En Francia, siempre para ese tamaño de empresa, se exige un solo representante sindical; en Italia, tres; en Hungría, cinco. ¿Y en España? En España, nueve.

Para empresas de mayor tamaño, la diferencia se amplía. Por ejemplo, una compañía con 900 empleados debe tener en España un comité de empresa con 21 miembros; en Francia solo se exige un único representante sindical.

Todas las cifras que doy son estimaciones conservadoras que hice yo mismo, pues es difícil encontrar datos sobre este tema. Si hay errores, la solución es fácil: que los sindicatos publiquen datos completos sobre sus delegados, desglosando los liberados según sean plenos o parciales.

Sean mis estimaciones más o menos precisas, lo relevante es recordar que hay una casta de privilegiados en España, que no son los tecnoligarcas, ni los grandes empresarios, ni los ricos. Los tienes muy cerca: un grupo al que la ley le otorga el privilegio de cobrar sin trabajar, en una proporción muy superior a la de países de nuestro entorno, al que de una u otra forma le pagas tú.