La izquierda pija y el AVE sólo para ricos

Dos trenes de dos compañías públicas (española e italiana) chocan en una infraestructura construida, mantenida y gestionada por una empresa pública… y la conversación gira en torno a la liberalización del servicio. Si hay algo que se le puede valorar a la izquierda española es su capacidad para imponer los términos del debate.

El trágico accidente de Urda no fue consecuencia de que casi todos los implicados fueran parte del sector público. Porque si lo fuera, habría accidentes en muchos otros países en los que también la infraestructura o la compañía ferroviaria lo son. Y lo mismo deberían pensar quienes ya miran hacia las empresas (semipúblicas, como mínimo) como responsables: lo normal en todos los sistemas ferroviarios europeos es la competencia entre diferentes actores y allí no hay ni estos accidentes y las incidencias en el día a día son menores. Lo que no tienen en otros lugares es a un exministro sancionado por corruptelas relacionadas con su departamento (desde colocar a amigas en empresas públicas a las adjudicaciones de obras) ni una investigación abierta sobre el uso de los fondos europeos destinados al mantenimiento.

Pero incluso así, llama la atención el argumentario repetido estos días en las tertulias televisivas. Podríamos resumirlo más o menos así: mientras en España hubo un solo operador, no había accidentes. El problema es la liberalización, que ha generado un incremento en la frecuencia (número de viajes en las vías), por lo tanto, ese incremento de frecuencias ha generado una reducción en la seguridad y en la fiabilidad del sistema.

Lo primero, si lo miramos en términos puramente estadísticos y comparativos, el planteamiento se desmorona. España es uno de los países que menos aprovecha su infraestructura de alta velocidad. Sí, es cierto, somos el segundo país del mundo en kilómetros de vía, pero el séptimo en número de pasajeros. ¿Por qué? Porque aquí hay menos trenes, viajeros, frecuencias… en cada itinerario. Y no un poco menos. Incluso sin compararnos con Japón (que es el mejor en casi cada métrica que analicemos de alta velocidad ferroviaria), tenemos un uso, medido en número de trenes por kilómetro de vía cinco veces menor que Francia y entre dos y tres veces menor que en Alemania o Italia. ¡Y eso tras la supuesta liberalización! Antes, la distancia era incluso superior. Es decir, si el problema fuera que no somos capaces de manejar el tráfico actual, tendríamos que preguntarnos qué tipo de incapacidad de gestión tenemos (o tiene nuestro Gobierno: no tenemos claro si los contertulios de TVE quieren que hablemos de eso).

Pero más allá de la evidencia de lo que ocurre en otros países, lo que más me ha sorprendido es el tono despreocupado con el que líderes de izquierda pedían reducir las frecuencias de la alta velocidad y volver a las cifras de hace 8-10 años: a esa situación en la que Renfe hacía y deshacía, ponía los precios y condiciones que le venía en gana, y marcaba el número de viajes disponibles en cada trayecto.

Digo que me sorprende, porque en realidad debería ser el discurso opuesto al de un supuesto "defensor" de "lo público". En realidad, en los países en los que los servicios públicos funcionan mejor (esas socialdemocracias nórdicas que tanto nos señalan como referencia), el objetivo no tiene sólo que ver con la calidad del servicio, sino con su universalidad y su masividad (perdonen el palabro). Da igual si miramos la educación, la sanidad o las infraestructuras, el objetivo de cualquier estatista de bien debería ser no sólo que el servicio final fuera de máximo nivel, sino que llegara al último de los ciudadanos de cada comunidad.

En España, desde hace tiempo, parece que la obra pública termina el día de la inauguración. Va el ministro o consejero de turno, corta la cinta… si te he visto no me acuerdo. Como si el hospital se justificara por la foto. No debería ser así. Si te gastas varios miles de millones en un nuevo centro, no puede ser que allí se opere un par de veces al mes y el resto del tiempo tenga los quirófanos vacíos. Luego dicen que si el dinero de los impuestos y que "lo público es lo que protege". Todo esto queda muy bien en la pancarta, pero luego no se lo aplican. Es cierto que esto también lleva a preguntas peliagudas, como las exigencias a los funcionarios, que deberían ser tratados más como servidores que como los dueños del servicio.

Escuchamos muchos lamentos estos días sobre la diferencia en la calidad de los viajes en la alta velocidad hace unos años. Y sí, es cierto que Renfe ha perdido la fiabilidad de la que pudo presumir en su momento. Y no, no es cierto que esto se deba a que estamos haciendo un uso masivo de la infraestructura (de nuevo, miremos las cifras en otros países). Pero de lo que no cabe duda es de que es bueno que haya más trenes, más frecuencias, más viajeros. Y billetes más baratos; porque ésa es otra, la (limitada) liberalización también ha traído un desplome en los precios que nos beneficia a todos, pero sobre todo a las familias de menos renta, que pueden acceder a un servicio que, al principio, parecía casi exclusivo de los ricos sevillanos y madrileños que querían visitarse entre sí. Ricos de izquierdas y de derechas, por supuesto, porque de los dos hay tanto en Sevilla como en Madrid (por cierto: no digo esto como crítica: ni es malo ser rico ni querer visitar a otros ricos, ni siquiera ser rico de izquierdas).

Pues bien, en parte por pura ceguera económica, porque no han visto un análisis coste-beneficio-amortización en su vida; y en parte por conveniencia política, para salvar con el argumento de la liberalización a un Gobierno atrapado en el fango de su pésima gestión; digo que, por una cosa o por otra, el caso es que nuestra izquierda más pija ha recuperado el discurso del servicio público de lujo. Menos trenes, pero más vías de alta velocidad (porque también piden que se amplíe el mapa de la infraestructura a cada vez más regiones). Es decir, gastar los impuestos de todos para que las personas con más recursos tengan un nuevo medio de transporte a su disposición, financiado con los impuestos de todos (también de los ricos, por supuesto; pero estos pensarán que ya que pagan… mejor que reciban lo máximo posible).

Siempre he dicho que buena parte de la ideología que todos defendemos tiene que ver con nuestras lecturas y con lo que nos enseñan, pero también con nuestra propia experiencia personal. Y en este caso, se intuye el mismo fenómeno. ¿Saben quiénes estarían entre los usuarios más intensivos de esa alta velocidad cara, minoritaria y exclusiva? Nuestros congresistas, por supuesto. Sin pagar un duro de su bolsillo, por supuesto. Si en el fondo, es lógico que quieran volver a aquella situación.

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Después de tres años trabajando en IBM, decidió cambiar de rumbo en su carrera profesional y se matriculó en el Máster de Periodismo de El Mundo. En este diario trabajó entre 2008 y 2009. Desde 2010 es redactor de Economía de Libre Mercado. Presenta junto a Nuria Richart el programa La Pizarra de Domingo Soriano y el podcast Economía Para Quedarte Sin Amigos. Además, colabora de forma periódica en numerosos programas de esRadio: Tu Dinero Nunca Duerme, Economía Para Todos, Es la Noche de Dieter... Compagina su trabajo como periodista con las clases de Economía que imparte en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid