La miel española se hunde: las explotaciones pierden hasta el 80% de su producción

De recoger entre 20 y 25 kilos de miel al año a conseguir apenas entre 3 y 7. Ese es el desplome que están sufriendo algunas explotaciones de Cádiz, donde las abejas apenas encuentran flores de las que alimentarse. Y no es un caso aislado. La campaña de 2026 está siendo especialmente mala para los apicultores españoles, con pérdidas de producción que llegan al 80% en las zonas más afectadas y una mortalidad de colmenas que alcanza el 35%.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) alerta de que estamos ante una situación que amenaza con llevar al cierre a miles de explotaciones familiares. Por regiones, en Andalucía, las pérdidas alcanzan entre el 50% y el 80% en las zonas más castigadas. En Aragón y Castilla y León rondan el 50%, mientras que en Castilla-La Mancha se sitúan entre el 50% y el 60%. Extremadura calcula una reducción cercana al 40% y La Rioja, del 35%. Incluso Galicia, que ha conseguido salvar mejor la campaña, registra una merma del 50% respecto a sus rendimientos habituales.

A la caída de la producción se suma la muerte de las propias abejas. La mortalidad de las colmenas se sitúa entre el 20% y el 35% en buena parte de los territorios analizados por UPA.

La tormenta perfecta

Detrás de este desastre hay una combinación de factores que está dejando a buena parte del sector sin margen para continuar. La sequía y las altas temperaturas están alterando los calendarios de floración. Como hay menos flores, tienen que comprar alimento para mantener a las abejas, lo que supone un coste extra.

A esto se añaden los gastos de materiales, equipo y gasóleo. La situación es especialmente complicada para la apicultura trashumante, aquella en la que las colmenas se trasladan de un territorio a otro para aprovechar las floraciones. Los gastos en combustible les están arruinando.

Tampoco ayuda la presión de los parásitos y depredadores. UPA alerta de que la varroa, un parásito que debilita a las abejas, está causando problemas cada vez más difíciles de controlar y de que especies como la avispa asiática y el avispón oriental están provocando daños en los colmenares. Todo ello sin olvidar al abejaruco, que también dificulta la actividad de las abejas.

Un problema compartido

Mientras tanto, los pequeños productores se enfrentan a una situación económica cada vez más complicada. En Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha ya se está produciendo el abandono de explotaciones. En esta última comunidad, las organizaciones del sector alertan de que cada año desaparecen dos o tres explotaciones profesionales en asociaciones de tamaño medio.

Y la desaparición de explotaciones apícolas puede tener consecuencias que van mucho más allá de encontrar menos miel española en los supermercados. Las abejas desempeñan una función fundamental en la polinización de numerosos cultivos y plantas silvestres. Sin ellas, muchas especies vegetales tendrían más dificultades para reproducirse y producir frutos, lo que acabaría afectando también a sectores como la agricultura.

UPA reclama un paquete de medidas urgentes para evitar el cierre de las explotaciones apícolas, que incluye ayudas directas para compensar las pérdidas de producción y la mortalidad de las colmenas, más apoyo para afrontar el encarecimiento del gasóleo y la alimentación suplementaria de las abejas, y una mejora de los seguros agrarios. También pide reforzar la investigación y el control de enfermedades y especies depredadoras, facilitar la modernización de las explotaciones y garantizar un etiquetado de origen más claro para que los consumidores puedan distinguir la miel española de la importada.