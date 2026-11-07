No solo es el tren: los accidentes en carretera aumentan en pleno deterioro de las carreteras

La crisis ferroviaria ha puesto de manifiesto el deterioro de algunas de las principales infraestructuras de transporte españolas. Los accidentes de Adamuz y Urda, las averías recurrentes, los problemas de puntualidad y las deficiencias de mantenimiento han abierto un debate sobre la gestión de unas redes que durante décadas figuraron entre las grandes fortalezas de la economía española. Sin embargo, el problema no termina en las vías del tren.

El informe Todo funciona peor, publicado por el Instituto Juan de Mariana y elaborado por Diego Sánchez de la Cruz y Manuel Llamas, documenta que el deterioro de los servicios públicos se extiende a otros ámbitos fundamentales. Desde 2018, el gasto sanitario ha aumentado un 43%, pero las listas de espera quirúrgicas han crecido un 27,7%. El gasto educativo también se ha incrementado un 40%, pero los resultados académicos retroceden y nos conducen al peor Informe PISA de nuestra historia. En los juzgados se acumulan 4,7 millones de asuntos pendientes, un 80% más que al comienzo de la etapa de Pedro Sánchez, y las primeras vistas orales de algunos litigios ya se están retrasando a 2031.

Pues bien, la misma circunstancia de colapso aparece en las infraestructuras de transporte. España dispone de una red de carreteras construida mediante inversiones multimillonarias, pero una parte creciente de ese patrimonio público presenta deficiencias de conservación. Y, mientras tanto, los accidentes de tráfico con víctimas han vuelto a aumentar en los últimos años.

Según los datos definitivos de la Dirección General de Tráfico, España registró 103.591 siniestros con víctimas en 2025, frente a los 97.916 contabilizados en 2022. El incremento acumulado asciende al 5,8%, con 5.675 accidentes adicionales en apenas tres años. En ese mismo ejercicio fallecieron 1.775 personas y otras 9.888 tuvieron que ser hospitalizadas. España contabiliza cerca de cinco fallecidos diarios en accidentes de circulación.

Estas cifras coinciden con una advertencia especialmente grave formulada por la Asociación Española de la Carretera y recogida por el IJM, puesto que el déficit acumulado de conservación de la red viaria se aproxima a los 15.000 millones de euros y casi 34.000 kilómetros necesitan actuaciones urgentes de reconstrucción.

Los accidentes aumentan un 5,8% en tres años y los heridos graves se disparan

La evolución reciente de la siniestralidad vial permite identificar un deterioro que merece mayor atención. En 2022, España registró 97.916 accidentes con víctimas. Un año después, la cifra aumentó hasta los 101.306, lo que supuso un incremento del 3,5%. En 2024 volvió a crecer, hasta alcanzar los 101.996 siniestros. Finalmente, en 2025 se contabilizaron 103.591 accidentes, un 1,6% más que el ejercicio anterior. El resultado es una subida acumulada del 5,8% desde 2022. La mortalidad de 2025 (1.775) también fue mayor que la de 2022 (1.746), mientras que el indicador de heridos graves por accidentes de tráfico ha pasado de 8.502 hospitalizados en 2022 a 9.888 en 2025.

El déficit de conservación se aproxima a los 15.000 millones de euros

La evolución de los accidentes coincide con una situación cada vez más preocupante en la conservación de las carreteras. Según una auditoría de la Asociación Española de la Carretera que cita el IJM y se corresponde con el ejercicio 2025, el déficit acumulado de inversión en mantenimiento se aproxima a los 15.000 millones de euros, casi un 50% más que cuatro años antes.

El dato más llamativo se encuentra en la longitud de la red que necesita una reconstrucción urgente. En 2022, unos 13.000 kilómetros de carreteras presentaban deterioros especialmente graves. En 2025, esa cifra había aumentado hasta aproximadamente 34.000 kilómetros. Además, la extensión de las vías en estado crítico se ha multiplicado por más de dos veces y media en apenas tres años. La AEC considera que más de la mitad de las carreteras españolas presentan deterioros importantes y advierte de que "el estado general de la red es el peor desde finales de los años 80".

El problema no consiste únicamente en la aparición de baches o desperfectos superficiales. La degradación del firme afecta a la adherencia, la evacuación del agua y las condiciones de circulación. Cuando las deficiencias se prolongan, el coste de reparación aumenta y las actuaciones de mantenimiento ordinario dejan de ser suficientes. En otras palabras, el abandono de la conservación termina encareciendo la factura para los contribuyentes. Lo que podría resolverse mediante una reparación preventiva acaba exigiendo una reconstrucción mucho más profunda.

La coincidencia entre el aumento de los siniestros y el deterioro de las carreteras no demuestra que el segundo explique automáticamente el primero. La velocidad, las distracciones, el alcohol, las condiciones meteorológicas y el comportamiento de los conductores también influyen en la accidentalidad. Pero el estado de las infraestructuras constituye una variable relevante para la seguridad y una responsabilidad directa de las administraciones competentes.

Los conductores pagan 42.000 millones en impuestos y reciben menos de 3.000 millones en conservación

El deterioro de la red viaria resulta todavía más llamativo cuando se compara con la recaudación fiscal que genera el automóvil. Según los datos de Anfac correspondientes a 2025 que recoge el informe del Instituto Juan de Mariana, los impuestos asociados al sector alcanzaron los 41.995 millones de euros. De esa cantidad, más de 23.000 millones procedieron de los impuestos sobre los carburantes. El resto corresponde a otros gravámenes vinculados a la adquisición, propiedad y utilización de los vehículos.

Frente a esa recaudación, el gasto destinado a conservar las carreteras españolas se sitúa por debajo de los 3.000 millones de euros. La relación resulta difícil de ignorar: por cada euro dedicado al mantenimiento de la red viaria, la fiscalidad del automóvil genera aproximadamente quince euros. Por descontado, no existe una obligación de destinar íntegramente los impuestos sobre los vehículos y carburantes a las carreteras, y las competencias de recaudación y conservación están repartidas entre distintas administraciones, pero la comparación permite evaluar con claridad las prioridades presupuestarias. Ocurre algo similar en el ferrocarril, donde el dinero dedicado a subsidiar billetes para jóvenes (algo menos de 1.400 millones) supera en 300 millones el compromiso en materia de mantenimiento (alrededor de 1.100 millones).

El contraste resulta especialmente significativo en un contexto de aumento general de la presión fiscal

El Instituto Juan de Mariana contabiliza más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones desde 2018, mientras numerosos servicios públicos presentan indicadores de deterioro. Así, la cuestión no consiste en reclamar automáticamente más gasto, sino en exigir una utilización más eficiente de los recursos existentes, que de hecho se han disparado a raíz de una política recaudatoria tremendamente agresiva. La conservación de las carreteras debería ocupar un lugar prioritario entre las obligaciones de cualquier administración que gestiona infraestructuras públicas.

España invierte un 60% menos en infraestructuras que en 2009

El abandono de las carreteras no es un fenómeno aislado. Forma parte de una tendencia más amplia de reducción del esfuerzo inversor en infraestructuras. Según los datos de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas recogidos en Todo funciona peor, la inversión pública en infraestructuras alcanzó los 16.114 millones de euros en 2025, todavía un 60% por debajo de los niveles de 2009. Además, el peso de las infraestructuras dentro de la inversión pública ha descendido desde el 61% hasta el 38%.

La consecuencia es un proceso de descapitalización que afecta a distintos ámbitos. El stock de infraestructuras productivas ha perdido cerca de 11.000 millones de euros desde 2014, mientras el Instituto de Estudios Económicos estima que el capital en infraestructuras ha pasado de representar el 44,3% del PIB en 2013 al 34,6% en 2024.

Estas cifras ayudan a entender el problema de fondo. Durante décadas, España destinó enormes recursos a construir carreteras, autovías, ferrocarriles y otras infraestructuras. Sin embargo, la inversión necesaria para conservar y renovar ese patrimonio no siempre ha acompañado al envejecimiento de las instalaciones.

La falta de mantenimiento tiene una característica especialmente peligrosa desde el punto de vista presupuestario: sus consecuencias pueden tardar años en hacerse visibles, mientras las necesidades de reparación se acumulan. Un Gobierno puede aplazar una intervención sin que el servicio deje de funcionar inmediatamente. Pero el deterioro continúa, la vida útil de la infraestructura se reduce y la factura futura aumenta. Es una forma de descapitalización silenciosa que no siempre aparece reflejada en el debate político sobre el gasto público.

El informe del Instituto Juan de Mariana resume la situación que vive España mediante una idea sencilla: España paga más impuestos, pero recibe servicios públicos que funcionan cada vez peor. Y, en materia de carreteras, los números hablan por sí solos. Tenemos, pues, casi 42.000 millones de recaudación fiscal asociada al automóvil, pero la red presenta un déficit de conservación de más de 15.000 millones que se traduce en 34.000 kilómetros necesitados de reconstrucción urgente y explica por qué tenemos más de 103.000 accidentes con víctimas al año.

La pregunta que debería responder el Gobierno no es cuánto más pueden pagar los conductores, sino por qué, después de recaudar tanto, no consigue conservar adecuadamente las carreteras que ya han financiado.