Ofensiva de Colau contra la propiedad privada: propone expropiar las viviendas a los fondos de inversión

Frente Amplio quiere incorporar a su programa electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre una ley de expropiación de viviendas a propietarios corporativos privados. Así lo ha anunciado este viernes su candidata a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, durante un acto celebrado en Málaga, donde ha defendido que la iniciativa permitiría recuperar los inmuebles que actualmente se encuentran en manos de grandes fondos de inversión.

La propuesta contempla actuar sobre el parque residencial de los grandes propietarios corporativos mediante un proceso de expropiación por fases. En primer lugar, la medida se dirigiría a las entidades que dispongan de más de 1.000 viviendas. Posteriormente, el umbral se reduciría a las que superen los 700 inmuebles y, en una última etapa, a las que cuenten con más de 50.

"Es intolerable que hayan fondos de inversión extranjeros que vienen a nuestras ciudades, compran viviendas a granel como si fueran manzanas, los compran a precios muy inferiores de los que podría comprarlos la gente que vivimos aquí, y encima lo que hacen es especular y poner precios absolutamente abusivos", ha señalado durante el acto.

Colau ha defendido que la iniciativa es legalmente posible y ha asegurado que su formación la impulsaría si consigue suficiente representación parlamentaria en los próximos comicios. "Eso se puede hacer, es perfectamente viable", ha afirmado durante su intervención, en la que ha insistido en que la coalición pretende aprobar una legislación específica para hacerse con viviendas propiedad de estas compañías.

Desde Frente Amplio han precisado que la medida no afectaría a los particulares que poseen una vivienda habitual o tienen algún inmueble en alquiler, sino que estaría dirigida exclusivamente a grandes propietarios empresariales. La formación justifica la propuesta por el papel que, a su juicio, desempeñan los fondos de inversión en el encarecimiento del mercado inmobiliario.

La iniciativa, sin embargo, abre interrogantes sobre su aplicación en la práctica, las condiciones en las que se llevarían a cabo las expropiaciones y el coste que tendría para las arcas públicas.

La medida sobre las propiedades privadas también plantea posibles conflictos jurídicos, especialmente en relación con las garantías constitucionales del derecho de propiedad.

Un nuevo paso en la intervención del mercado inmobiliario

El anuncio se produce un día después de que la coalición presentara otra de sus propuestas económicas: un nuevo impuesto para los "ultrarricos" de España con el objetivo de recaudar 10.000 millones de euros.

Precisamente, la candidata de la formación anunció esta medida desde el hotel Mandarin Oriental Ritz, uno de los hoteles más exclusivos de toda la capital, mientras disfrutaba de un café y distintos platos de pastas.

Frente Amplio plantea establecer un gravamen del 2% sobre el patrimonio total de quienes superen el millón de euros, un porcentaje que ascendería al 3% para aquellos que dispongan de más de 50 millones.

La formación prevé que la cantidad que se deba abonar se reduzca en función de lo satisfecho previamente a través del Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Según su planteamiento, el nuevo tributo no repercutiría sobre los salarios ni las pensiones.

Colau también ha cargado contra el PP y Vox, a los que ha acusado de favorecer los intereses de los especuladores inmobiliarios y de contribuir a la expulsión de vecinos de sus barrios por el encarecimiento de la vivienda. La candidata ha vinculado esta situación con la proliferación de apartamentos turísticos y las dificultades económicas de los trabajadores para afrontar los precios actuales.

Junto a la expropiación de viviendas de grandes fondos, Frente Amplio propone incorporar obligatoriamente al parque público residencial todas las fincas urbanas y los suelos destinados a vivienda que pertenecen a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).