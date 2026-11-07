Un médico alerta del fraude en la sanidad española: pacientes extranjeros van directos del aeropuerto a Urgencias

El sistema sanitario español se ha depauperado a marchas forzadas durante los últimos años. Al respecto, en un reciente estudio el Instituto Juan de Mariana explica que, pese al incremento del 43% que ha registrado el gasto sanitario desde 2018, las listas de espera quirúrgicas han crecido un 27,7% en este período. En este sentido, el IJM detalla que "la demora media es de 121 días y más de uno de cada cinco pacientes lleva más de seis meses esperando".

Por otra parte, este mismo informe destaca que "el acceso al especialista y a la atención primaria también se resiente". Así, se explica cómo "los pacientes pendientes de una primera consulta con el especialista pasan de 62,5 a 84,4 por cada mil habitantes, un aumento del 35%". En este sentido, el IJM detalla que "el 61,5% tiene cita para dentro de más de dos meses", mientras que "en atención primaria, solo el 21,8% consigue ser atendido en el día o al siguiente; para el resto, la demora media es de 9,15 días".

La presión sobre la Sanidad

En este contexto, los hospitales públicos españoles están recibiendo cada vez más pacientes extranjeros que viajan expresamente a España después de ser diagnosticados de una enfermedad grave en sus países de origen. Algunos llegan directamente desde el aeropuerto en taxi o ambulancia y acuden a los servicios de Urgencias para recibir un tratamiento que añade presión a unos recursos ya tensionados. Al respecto, David Andina, Premio Nacional de Medicina y pediatra de Urgencias denuncia la existencia de circuitos que facilitan estos desplazamientos y que, según explica, están llevando a los hospitales a atender casos cada vez más complejos.

Así lo ha explicado en redes sociales, donde ha incidido en que "cada semana los Servicios de Urgencias de los hospitales de las principales ciudades reciben pacientes sin ningún vínculo con España que han sido diagnosticados de una enfermedad grave en sus país y que directamente desde el aeropuerto cogen un taxi o solicitan una ambulancia".

De hecho, el médico distingue varios motivos detrás de estos desplazamientos. En este sentido, el especialista explica que "en ocasiones es una decisión individual del paciente que pone en una balanza el coste del billete de avión frente al coste del tratamiento en su país". Asimismo, expone que "en otros casos son los propios médicos quienes les recomiendan venirse a tratar a España y hay "agencias" que se aprovechan de esta situación para venderles un billete de avión, indicaciones sobre qué hacer al llegar a España y qué recursos pueden solicitar para acceder a un alojamiento".

Así las cosas, Andina alerta de la existencia de agencias que, según relata, ofrecen a los pacientes billetes de avión, instrucciones sobre cómo actuar al llegar y orientación para acceder a recursos de alojamiento. Al respecto, asegura que "estos pacientes pasan el control fronterizo y suben al avión en muchos casos con evidentes signos de enfermedad sin que ninguna autoridad les impida viajar".

Del mismo modo, el pediatra señala que "a su llegada a España acuden directamente al Servicio de Urgencias del hospital que les han indicado". De este modo, expone que "lo hacen normalmente durante la noche cuando los médicos acumulan ya más de 14-15 horas de guardia".

"Los Servicios de Urgencias, crónicamente colapsados con varias horas de espera para ser atendido y sin camas para ingresar, tienen que desplazar recursos para atender este paciente grave no programado", detalla, incidiendo en que "durante horas uno de los pocos médicos de guardia tendrá que centrarse en este paciente, descuidando la atención del resto de pacientes y la supervisión de los residentes". Además, asegura que "en ocasiones se aportan breves informes sobre la enfermedad que padecen pero en otras se les ha instruido en ocultar el diagnóstico y en ese caso se tiene que realizar el diagnóstico desde el inicio".

🔴 Cada semana los Servicios de Urgencias de los hospitales de las principales ciudades reciben pacientes sin ningún vínculo con España que han sido diagnosticados de una enfermedad grave en sus país y que directamente desde el aeropuerto cogen un taxi o solicitan una ambulancia.… — david andina (@daandina) November 5, 2026

Además, según denuncia en redes sociales el especialista, la atención no termina en Urgencias, dado que muchos de estos enfermos necesitan ingresar en el hospital y requieren pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, seguimiento por especialistas y tratamientos que pueden prolongarse durante meses o años. Algunos casos, añade, pueden necesitar incluso un trasplante.

Así las cosas, según el especialista, en los últimos años se ha podido ver importantes cambios en este ámbito. Concretamente, uno de los cambios que destaca Andina es la evolución del perfil de los pacientes. Según explica, hace años estos desplazamientos eran esporádicos y se concentraban sobre todo en niños con enfermedades oncológicas. Ahora, sin embargo, asegura que también llegan adultos y personas con enfermedades neurológicas, endocrinológicas, digestivas, pulmonares o reumatológicas. De hecho, señala también que ha cambiado la situación económica de quienes viajan: si antes predominaban personas sin recursos, ahora se atiende igualmente a pacientes de clase acomodada.

Por otra parte, el especialista explica que el origen geográfico también se ha ampliado. "Y antes eran sobre todo pacientes procedentes de Perú pero cada vez son más países: Venezuela, Bolivia, Panamá, Colombia, Guatemala, El Salvador, Rep. Dominicana, Honduras... Ya no es un caso cada mes, ahora el mismo día pueden atenderse en un mismo Servicio de Urgencias dos pacientes procedentes de diferentes vuelos", detalla.

Con todo, lo cierto es que el especialista no plantea cerrar la puerta a la colaboración sanitaria con otros países. De hecho, defiende que España podría contribuir a mejorar la atención médica en los lugares de origen mediante la transferencia de conocimientos, la actualización de protocolos y la aportación de tecnología. Además, propone también estudiar la posibilidad de organizar traslados programados a España para aquellos pacientes que realmente puedan beneficiarse de tratamientos que no estén disponibles en sus países.

Sin embargo, considera que la situación actual no es sostenible si continúa aumentando el número de desplazamientos sin planificación. En consecuencia, advierte de que las plantillas de los hospitales no están dimensionadas para asumir esta carga adicional y de que tampoco habrá recursos materiales y económicos suficientes si el fenómeno sigue creciendo.

Así las cosas, en los últimos años se han conocido distintos casos de mafias relacionadas con la inmigración ilegal que utilizan este tipo de redes clientelares. Concretamente, según informó el diario El País, en el año 2023 se dio a conocer que familias procedentes de Perú viajaban a Barcelona con hijos diagnosticados de cáncer. Así, algunas acudían directamente al hospital desde el aeropuerto, llevando los informes médicos de su país, con objetivo de conseguir acceso al tratamiento oncológico a través de urgencias.

Del mismo modo, este mismo medio expuso el caso de una mujer de 70 años con cáncer de colon que llegó al aeropuerto de El Prat procedente de un país africano. Así, su familia la recogió en el aeropuerto y la llevó directamente a urgencias del Hospital de Mataró. Así las cosas, según el diario 20 Minutos, desde mediados de 2022 se habían detectado 110 casos de familias que viajaban sin derivación médica oficial. En este sentido, la Generalitat contactó con hospitales y autoridades sanitarias peruanas para que los pacientes fueran derivados por los canales oficiales de cooperación.

La Sanidad como reclamo de las mafias

Lo cierto es que las garantías sanitarias que ofrece el sistema español constituyen un importante incentivo para la inmigración ilegal. Así, uno de los instrumentos que utilizan las mafias es, precisamente, la cobertura sanitaria de nuestro país.

Hace apenas unos meses, la Policía Nacional desarticuló una organización criminal internacional dedicada presuntamente al tráfico de personas desde Cuba hasta España. En este sentido, según la información aportada por el Ministerio del Interior, la red habría facilitado la entrada irregular de al menos 40 ciudadanos cubanos a cambio de cantidades próximas a los 3.000 euros por persona.

Concretamente, la organización ofrecía a los migrantes un paquete denominado "bolsa de viaje", que incluía billetes de avión, cartas de invitación, seguros médicos y reservas hoteleras. Así, el recorrido comenzaba en Cuba, desde donde volaban hasta Belgrado (Serbia). Allí eran recibidos por miembros de la red y trasladados por carretera a través de Macedonia del Norte, Grecia, Italia y Francia hasta llegar a España.

Finalmente, una vez en España los inmigrantes recibían instrucciones para solicitar protección internacional y, para ocultar la ruta seguida, denunciaban previamente la supuesta pérdida de sus pasaportes y obtenían nuevos documentos, evitando así que los sellos de entrada en Serbia pudieran revelar su tránsito irregular por Europa. Los investigadores acreditaron 27 episodios de favorecimiento de la inmigración ilegal desde 2021, con al menos 40 personas trasladadas mediante este procedimiento.

Sin embargo, la utilización por parte de las mafias de la cobertura sanitaria en España no es nueva. Precisamente, en el año 2024 la Policía Nacional desarticuló una trama dedicada a la falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y a delitos contra la Seguridad Social al empadronar fraudulentamente en Las Palmas de Gran Canaria a 133 personas de origen mauritano y marroquí en situación irregular en España. En este sentido, los empadronamientos eran gestionados con la finalidad de obtener los certificados para su posterior presentación a otros organismos públicos, ya que este es requisito imprescindible para la regularización de la situación legal en el territorio nacional y para la obtención de la tarjeta de asistencia sanitaria.

Otro caso similar se produjo en el año 2023 en los municipios alicantinos de Pinoso y La Algueña, donde la Policía Nacional detuvo a 14 personas relacionadas con una trama de falsificación de documentos para obtener permisos de residencia, ayudas sociales y asistencia sanitaria. Concretamente, se utilizaban contratos de alquiler falsos para conseguir empadronamientos en domicilios donde los interesados realmente no residían y, una vez obtenido el empadronamiento, los extranjeros solicitaban tarjetas sanitarias del Servicio Valenciano de Salud.

También en Alicante, en el año 2025, un hombre fue detenido por facilitar la entrada de sus padres en España mediante cartas de invitación fraudulentas y empadronarlos ilegalmente. Así, la madre consiguió solicitar una tarjeta sanitaria y acceder a un tratamiento médico cuyo coste superaba los 9.000 euros. Ese mismo año, en Alcoy otra mujer fue detenida por empadronar a extranjeros en situación irregular a cambio de dinero. De esta forma, la mujer cobraba por gestionar tarjetas sanitarias y otros documentos que eran gratuitos.