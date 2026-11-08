Alarma empresarial en Francia por la subida del salario mínimo a 1.500 euros: "Será una catástrofe"

Francia se prepara para subir nuevamente el salario mínimo. El ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, ha defendido la necesidad de superar los 1.500 euros netos al mes, frente a los 1.477,93 euros actuales.

Una propuesta que llega en plena oleada de protestas sociales y que ha despertado las críticas de las organizaciones empresariales, preocupadas por el impacto que tendría en sus negocios. De hecho, el propio ministro ha reconocido que subir los salarios demasiado rápido puede elevar los costes de las empresas, frenar la contratación, provocar cierres e incluso terminar encareciendo los precios. Este anuncio se produce en un momento en el que, precisamente, el Gobierno ha anunciado su intención de incrementar el SMI un 5,3% el próximo año.

Los empresarios franceses alertan

Según informa Le Figaro, en una reciente entrevista concedida a la televisión TF1, el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, ha defendido que es "importante" intentar superar el umbral de los 1.500 euros netos, frente a los actuales 1.477,93 euros. De hecho, este anuncio se produce a tres días de la reunión que el primer ministro, Sébastien Lecornu, ha convocado para el próximo lunes con representantes de los sindicatos y las organizaciones empresariales.

Así las cosas, cabe destacar que las conversaciones que mantiene el ministro de Trabajo con sindicatos y organizaciones empresariales se centran en tres cuestiones: la cuantía del salario mínimo interprofesional (SMIC), los salarios mínimos establecidos en los distintos sectores económicos y las negociaciones salariales dentro de las empresas. De este modo, el objetivo del Ejecutivo es encontrar puntos de acuerdo que permitan responder a las demandas planteadas por los trabajadores durante las últimas semanas.

No obstante, cabe destacar que el propio ministro ha admitido en esta misma entrevista el impacto que puede tener sobre el tejido productivo una subida del SMI de estas características. "Si aumentamos los salarios demasiado rápido y demasiado, la masa salarial total aumenta, las empresas tienen dificultades y reducen el empleo. Incluso pueden cerrar en ocasiones o repercutir el aumento en los precios, lo que eleva el costo de vida", argumenta, abogando por el "equilibrio" frente a las exigencias de las organizaciones sindicales.

Precisamente, frente al anuncio realizado por el ministro francés, los representantes de las patronales del país ya han alertado del coste que supondría para su actividad. De hecho, el sector empresarial lleva alertando varias semanas del impacto que tendrá sobre las compañías este incremento del salario mínimo y denunciando, además, el componente puramente político de esta decisión —que se avanzó como una posible respuesta ante la oleada de protestas en Francia—.

Al respecto, el presidente de Medef —el Movimiento de Empresas de Francia, la organización patronal más grande de Francia—, Patrick Martin, alertó de que subir el salario mínimo para "comprar la paz social" —sumado al incremento del coste laboral previsto en el presupuesto de la Seguridad Social— puede "crear el caos en las empresas". Concretamente, defendió que "con el pretexto de comprar, en cierto modo, la paz social en las calles, vamos a crear el caos en los negocios". Así, recordó también que el proyecto de presupuesto del Gobierno para la Seguridad Social en 2027 impondrá 11.500 millones de euros en "costes laborales adicionales" a las empresas.

Del mismo modo, el presidente de la organización U2P —la Unión de Empresas de Proximidad— señaló que un aumento significativo del salario mínimo sería "una catástrofe", alertando de que "este nivel de aumento del salario mínimo provocaría el cierre de miles y miles de pequeños negocios". En este sentido, aseguró también que "los pequeños negocios tienen ingresos que apenas alcanzan el salario mínimo".