Cómo Red Bull logró inquietar a Coca-Cola... y otras muchas preguntas (i)lógicas

Un grupo de directivos de McDonald's preguntó a sus clientes qué querían y la respuesta fue unánime: opciones más saludables. La cadena lanzó ensaladas y una hamburguesa con menos grasa, y el resultado fue un fracaso que además arrastró las ventas del resto del menú. Lo que decimos que queremos y lo que hacemos rara vez coinciden. Ese desajuste atraviesa Alquimia. El sorprendente poder de las ideas que no tienen ningún sentido, el libro de Rory Sutherland, directivo de Ogilvy y una de las grandes referencias mundiales del marketing. Por eso, esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, dedicamos el episodio 300 a explorar sus ideas.

La tesis central es una crítica a la excesiva matematización con la que hoy se analiza la realidad. Sutherland defiende la antilógica: prestar más atención a procesos mentales menos mecánicos. Los manuales describen un homo economicus maximizador, con información completa y preferencias estables. Las personas, en cambio, deciden con atajos y buscan soluciones satisfacientes, lo bastante buenas para no cometer un error fatal. No es un defecto: el piloto que aterrizó un avión en el río Hudson tomó en segundos una decisión suficiente, algo que una máquina obligada a optimizar todas las variables quizá no habría logrado.

Esa mirada sirve también para criticar la homogeneidad de las élites. Laboristas y conservadores británicos proceden de los mismos colegios y universidades, ejercen profesiones parecidas y adoran el mismo altar de la lógica, mientras que la política del siglo pasado mezclaba aristócratas y obreros salidos de la mina. El libro advierte además de otro vicio: analizar el presente como si fuera pasado y sacar conclusiones firmes, a posteriori, sobre lo que nadie supo anticipar.

Red Bull era más cara, venía en una lata más pequeña y casi nadie soportaba su sabor la primera vez, pero es la única bebida que ha hecho daño a Coca-Cola en décadas. Su rareza generó conversación y segundas pruebas. La marca funciona como otra señal: una campaña transmite que el fabricante confía tanto en su producto que gasta dinero en convencerte, y garantiza que será suficientemente bueno.

Una cafetería que no arrancaba despegó cuando el dueño empezó a sacar una mesa y dos sillas a la acera: comunicaban que estaba abierta. Y en una campaña benéfica con cuatro tipos de sobre, el que ofrecía una bonificación fiscal del 25% recaudó menos, mientras que el de papel de mayor calidad y la entrega en mano dispararon las donaciones. En economía clásica, la cifra que cada uno dona estaría cerrada de antemano. En la práctica depende de cómo se presente.

El episodio aplica la misma lógica a Uber, que no mejoró el trayecto, sino que eliminó tres incertidumbres: si el servicio será fiable, cuánto costará y cuánto hay que esperar. Los taxis negros de Londres hacen algo parecido con otra herramienta: una licencia que exige años de estudio funciona como marca. Para el aeropuerto propone llegar media hora antes, asumiendo perder un vuelo una de cada veinte veces, en lugar de malgastar dos horas de espera.

Dos casos históricos cierran el repaso. Federico de Prusia consiguió que sus súbditos comieran patatas, asociadas al ganado, plantando huertos junto a sus palacios y poniendo guardias que los vigilaban sin demasiado celo: la gente supuso que eran valiosas. Durante las guerras napoleónicas, las mujeres de la familia real prusiana acudieron a los bailes con joyas de hierro para mostrar que habían entregado las de oro. Así consiguió el Estado metales preciosos sin impuestos ni requisas, por imitación.

Para profundizar en estas ideas y descubrir por qué lo que parece no tener sentido puede ser lo que mejor funciona, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.