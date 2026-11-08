La herencia envenenada que deja Puente en el sistema ferroviario español

Óscar Puente se marcha del Ministerio de Transportes dejando atrás un desastroso balance ferroviario. El reciente accidente de tren de Urda se ha saldado con al menos 69 muertos y el también reciente accidente de Adamuz (sucedió hace apenas 10 meses) registró 46 víctimas mortales en nuestro país.

A estas tragedias hay que sumarles centenares de heridos y un desprestigio del sector del ferrocarril en España que será muy difícil de recuperar. Sin embargo, tanto el propio Puente como buena parte de la izquierda le han erigido como un héroe por haber tomado la decisión de dimitir.

El socialista culminó su despedida en el Congreso asegurando que "se pueden y se deben mejorar las cosas", cuando estas dos desgracias y los numerosos fallos que lleva sufriendo el sistema y sus viajeros, no dejan lugar a dudas de que es urgente que mejore el sistema ferroviario.

Eso sí, aunque se corrigieran en estos momentos todas las deficiencias del sistema, el problema no se habría solucionado por completo. Como señalaba Domingo Soriano en un artículo hace una semana, será muy difícil recuperar el prestigio del AVE en España, un servicio "cómodo, rápido, fiable…" hasta ahora. Y ese daño reputacional es muy complicado de reparar.

De hecho, la desconfianza de los viajeros en el tren en España ya se ha puesto de manifiesto desde el accidente de Adamuz. Según los últimos datos del INE, la variación de la media en lo que va de año cae en todas las categorías de ferrocarriles hasta agosto (Cercanías, Media Distancia, Larga…).

Además, la CNMC también corrobora que, en el segundo trimestre de 2026, los servicios de larga distancia en alta velocidad registraron 10,6 millones de pasajeros, un 10 % menos de viajeros (1,2 millones menos) que entre abril y junio de 2025.

Hay que tener en cuenta que en estos desplomes históricos todavía no está contemplado el efecto del accidente de Urda, lo que traerá unas cifras todavía más catastróficas. Y no solo serán para Renfe, sino para las líneas que han entrado tras la liberalización, como son Iryo o Ouigo, lo que influirá directamente en sus cuentas de resultados.