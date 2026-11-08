Sánchez, Cuerpo y la operación Calviño

De todo lo ocurrido en estas últimas semanas, tras el accidente de Urda, lo que menos comentarios ha generado ha sido el nombramiento de Carlos Cuerpo como ministro interino de Transportes. Si acaso, ha hecho un poco de ruido el cese de la cúpula de ADIF en su primer día en el cargo. Pero el resto se ha asumido como una cuestión circunstancial, casi un tecnicismo necesario durante las semanas que quedan hasta las elecciones.

No lo creo. En realidad, todo apunta a que Sánchez quiere repetir la jugada de 2023: lanzarse al centro en la campaña electoral, para que nos olvidemos de algunas de sus iniciativas más locas; por ejemplo, el último decreto fallido sobre el alquiler que no le gustaba un pelo a buena parte de su base electoral (que sí, son propietarios de 50-60 años en adelante; y muchos, con casas alquiladas).

Hace tres años, la protagonista fue Nadia Calviño. Ya nos hemos olvidado de ella, pero lo cierto es que fue, con diferencia, la cara más presente en la estrategia del PSOE tras la del propio Sánchez. En algunos momentos, la campaña socialista recordaba a las americanas: con esa idea de presentar un ticket electoral en el que los candidatos a presidente y vicepresidente rascan votos en diferentes segmentos del electorado.

No exageramos. ¿No recuerdan aquello de "nosotros tenemos a Nadia, ellos no tienen a nadie"? Y no sólo el presidente: la propia Calviño se dejó querer y fue de plató en plató explicando como la política económica del Gobierno sería sensata, que tanto en Bruselas como en los mercados financieros confiaban en ella y que los socios de Gobierno ladraban mucho pero, en lo importante, mandaban poco.

Pueden parecer muy diferentes, pero en lo esencial, Cuerpo y Calviño se asemejan mucho:

Desconocidos para el gran público hasta su nombramiento

Con pinta de que habrían aceptado el mismo cargo si se lo hubiera propuesto Feijóo. Hasta en su vestimenta y apariencia, podrían ser tanto populares como socialistas

Sin pasado en el partido. Ni en cargos internos, ni en militancia

Con perfil técnico, muy poco político. Y con buena imagen en Bruselas y actitud conciliadora con la gran empresa o la banca.

¿Promesas?

Hay que reconocer que la jugada tiene cierto sentido. Mucho más, desde luego, que el inicio de la campaña del PSOE, con el caso Mari Carmen y la acampada en Sol. Si Sánchez tiene alguna oportunidad (que no lo parece, según dicen las encuestas, pero lo peleará) no está en un decreto anti-desahucios que pone nerviosos a sus electores, ni luchando en la izquierda con Frente Amplio o Podemos. Eso es un juego de suma cero: lo que gane uno, lo pierde el otro. Su mejor opción es rascar algo en el centro. Tras ocho años, hacer que el eje de la campaña sea el ámbito de tu mayor fracaso (la política de vivienda) no parece especialmente inteligente. De hecho, ese tema ha pasado de ser el centro del discurso a casi desaparecer de escena. Mi apuesta es que a partir de ahora los socialistas no hablarán demasiado de vivienda: lo que toca son pensiones, servicios públicos, derechos de las mujeres… y economía.

Y ahí Cuerpo irá ganando peso. Ya lo está haciendo. La idea es que nos olvidemos de los abalos, koldos, cerdanes y leires; y nos creamos que el verdadero Sánchez es el que despacha con su ministro de Economía y lo manda a tranquilizar a los empresarios. No es casualidad que fuera el primer gran invitado en el estreno de La Séptima.

Esto nos deja tres preguntas curiosas para esta campaña. La primera es si el movimiento es creíble. No lo parece. En 2023, recordemos de nuevo, Sánchez escenificó una ruptura con sus socios como parte de su viraje centrista. Con Podemos, a raíz sobre todo de la ley del sólo sí es sí que supuso la puesta en libertad de cientos de violadores, los meses previos a las últimas elecciones el enfrentamiento fue total. Además, se sacó el conejo de la chistera de Sumar, con lo que tenía pacificada y unificada a su izquierda y se pudo dedicar a convencernos de que se había centrado. En esta ocasión, entre el pacto para el Senado con Frente Amplio, la división de la extrema izquierda, y que el cambio de rumbo se ha producido a última hora, el maquillaje centrista debería ser menos efectivo. Es complicado venderse como un moderado cuando hace un par de semanas estabas animando a ocupar la Puerta del Sol.

En todo esto, por cierto, la Huelga General no ayuda nada. No sé quién sería el lumbreras en Moncloa que pensó que era una buena idea convocarla (y sí, los sindicatos son los organizadores oficiales, pero todos sabemos de dónde surgió la iniciativa), pero intuyo que más de uno en el PSOE ya habrá caído en que la imagen que más les interesa a quince días de las elecciones es la de Cuerpo en una reunión con inversores internacionales, no la de unos piquetes presionando para cerrar una fábrica.

La segunda pregunta es si la economía es un terreno tan favorable a Sánchez como cree. De nuevo, no lo parece. Es cierto que el PIB crece, pero reiterar esa estadística a estas alturas sólo provoca que sus adversarios le pregunten por qué el español medio no lo nota. El problema es que la respuesta a esa paradoja es mala siempre y deja en muy mal lugar al Gobierno: inflación, más impuestos, coste de la vivienda, compresión de los salarios a la baja...

Por último, la cuestión más interesante y de la que no sabremos la respuesta real hasta dentro de unos meses. ¿Qué le ha prometido Sánchez a Cuerpo? ¿De verdad se va a quedar cuatro años más como ministro? No hay más que recordar lo que ocurrió con Calviño. No habían pasado más que unas semanas desde las elecciones y ya se estaba postulando para su actual puesto en el Banco Europeo de Inversiones. ¿Y las promesas al electorado de dirigir la economía española durante cuatro años? Porque se ha publicado que su candidatura se había negociado con Sánchez desde meses antes. Es decir, que hizo la campaña sabiendo que no cumpliría ni un par de trimestres en el Ministerio. Bueno, "otra mentirijilla más", pensará. Tampoco la más grave. Aunque sí molesta. Que los candidatos técnicos, no políticos, caigan en el peor populismo, no es bonito. ¿A Cuerpo también le han prometido alguna sinecura? Eso todavía no lo sabemos. Lo que sí es evidente es que Sánchez le ha confiado la tarea de hacer que el electorado se olvide de la radicalización de los últimos años o del asalto a las instituciones. ¿Tendrá éxito?