El Instituto Juan de Mariana exige derogar o reformar el 76% de las leyes creadas en España desde 2004

España lleva más de veinte años legislando sin descanso. Cambian los gobiernos, se suceden los ministros y se alternan las mayorías parlamentarias, pero la maquinaria regulatoria del Estado no deja de crecer. Cada Ejecutivo incorpora nuevas obligaciones, prohibiciones, procedimientos y controles a un ordenamiento jurídico cada vez más complejo. Las leyes se aprueban, se modifican y se superponen, pero rara vez desaparecen. El resultado es una auténtica maraña burocrática que penaliza la inversión, dificulta el emprendimiento y limita la libertad económica.

Para medir la magnitud de este problema, el Instituto Juan de Mariana (IJM) y CEU-CEFAS han desarrollado el proyecto Desenredar España, cuya segunda entrega culmina una auditoría de las leyes aprobadas durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. El trabajo gira en torno al desarrollo de la app Langscore, un software que permite realizar tareas de análisis jurídico y evaluación económica avanzada con ánimo de identificar las normas que deben desaparecer o ser reformadas en profundidad.

Las conclusiones son demoledoras. De las 598 normas con rango de ley examinadas, los investigadores recomiendan intervenir sobre 453, equivalentes al 76% del total. En concreto, 132 leyes deberían derogarse completamente, otras 31 podrían eliminarse mediante la renegociación de compromisos europeos, 99 requieren una revisión para suprimir cargas regulatorias adicionales a las exigidas por Bruselas y 191 necesitan una reforma profunda. Apenas 145 disposiciones, el 24%, merecerían mantenerse sin modificaciones prioritarias.

El desglose por gobiernos resulta especialmente revelador. Durante la presidencia de Zapatero se examinan 208 leyes, de las cuales 137 deberían derogarse o reformarse, el 66%. En la etapa de Rajoy, las recomendaciones afectan a 112 de las 147 normas estudiadas, el 76%. Finalmente, bajo Sánchez, la proporción asciende al 84%, con 204 de las 243 leyes analizadas señaladas para su eliminación o modificación. Aunque los periodos examinados tienen distinta duración, el diagnóstico evidencia que la hipertrofia normativa trasciende las siglas políticas y alcanza su mayor intensidad relativa en la etapa más reciente.

Impuestos, electricidad y empleo: las grandes reformas pendientes

Uno de los capítulos más importantes del informe se refiere al sistema tributario. Los investigadores proponen eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio, recuperado por Zapatero en 2011 como una medida supuestamente temporal que, quince años después, continúa vigente. Este gravamen penaliza el ahorro acumulado, puede generar situaciones de doble imposición y perjudica la competitividad fiscal de España, pese a aportar menos del 1% de los ingresos públicos.

También se recomienda rehacer por completo la legislación del IRPF, cuya complejidad queda reflejada en las aproximadamente 700 páginas que ocupa el manual práctico de la Agencia Tributaria para la campaña de la renta de 2026. La propuesta pasa por abandonar un sistema plagado de excepciones, deducciones y tratamientos diferenciados para avanzar hacia un modelo mucho más sencillo y transparente.

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, el estudio plantea una reforma especialmente ambiciosa: establecer un tipo del 15%, exigible únicamente cuando las empresas distribuyan dividendos, siguiendo un esquema favorable a la reinversión de beneficios. A ello se sumaría la amortización inmediata de las inversiones empresariales, conocida como full expensing. El objetivo es favorecer la acumulación de capital, estimular la productividad y mejorar los incentivos a la creación de empleo. Asimismo, se reclama revisar las reformas tributarias de 2015 que ampliaron las potestades discrecionales de Hacienda y debilitaron, según los autores, las garantías jurídicas de los contribuyentes.

El sector eléctrico constituye otro ámbito prioritario. La auditoría propone eliminar el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica, introducido en 2012, y revisar los cargos no energéticos que encarecen el recibo de la luz. Además, plantea una reforma integral del marco regulatorio para favorecer la competencia y reducir la intervención política sobre los precios. Especial atención merece el conflicto de las renovables: los recortes retroactivos aprobados durante el Gobierno de Rajoy desencadenaron más de 40 arbitrajes internacionales, convirtiéndose en un ejemplo de los costes que puede generar la inseguridad jurídica.

Las recomendaciones alcanzan igualmente al mercado laboral y la educación. El estudio plantea simplificar radicalmente el Estatuto del Trabajo Autónomo y sustituir parte del actual sistema de políticas activas de empleo por un mecanismo de cheque empleo que permita recurrir a agencias privadas remuneradas por resultados. Los investigadores recuerdan que los servicios públicos de empleo intervienen en menos del 3% de las colocaciones laborales. En educación, se propone rediseñar la legislación para reforzar la autonomía de los centros, la libertad de elección de las familias y la transparencia de los resultados académicos.

Otro frente fundamental es la sobrerregulación europea. El informe identifica 99 leyes que incorporan exigencias adicionales a las establecidas por Bruselas, fenómeno conocido como gold-plating. Estas cargas afectan a ámbitos como los servicios financieros, el capital riesgo, la auditoría de cuentas o la evaluación ambiental. Su eliminación permitiría reducir costes, facilitar la inversión y evitar que las empresas españolas compitan en desventaja frente a sus rivales europeos.

Inteligencia artificial para pasar de las palabras a los hechos

La principal novedad del proyecto Desenredar España es que no se limita a denunciar los excesos regulatorios, sino que desarrolla herramientas para combatirlos. Los investigadores han empleado una plataforma tecnológica capaz de procesar un universo de 649.000 desarrollos normativos del Boletín Oficial del Estado, complementada con modelos de inteligencia artificial entrenados con más de 5.000 documentos de instituciones económicas de referencia.

El sistema examina las leyes atendiendo a su carga regulatoria, complejidad, potencial de liberalización, grado de intervencionismo y extensión. Además, permite analizar artículos concretos, identificar conexiones entre normas y elaborar borradores legislativos alternativos. Todo ello se complementa con la revisión de juristas y economistas, de manera que la tecnología sirve como herramienta de apoyo para preparar reformas jurídicamente coherentes.

La investigación incorpora también evidencia internacional sobre los beneficios de la desregulación. Un trabajo de Danilo Cascaldi-García y Matteo Iacoviello, publicado en 2026 en el ámbito de la Reserva Federal estadounidense, encuentra efectos positivos de los episodios de desregulación sobre el PIB, la inversión, la productividad y el empleo, acompañados de una moderación de los precios y una reducción de la incertidumbre económica.

Especialmente ilustrativa resulta la experiencia argentina. Bajo la presidencia de Javier Milei y con Federico Sturzenegger al frente de la agenda desregulatoria, se habían aprobado hasta enero de 2026 más de 500 normas de liberalización, modificando o eliminando más de 2.400 disposiciones y alterando o suprimiendo más de 14.000 artículos y preceptos. En el mercado del alquiler, la liberalización estuvo acompañada de un aumento del 88% de la oferta y una reducción real del 29% de los precios, según los datos de septiembre de 2025 recogidos en el informe.

Desregular para crecer: una revolución liberal pendiente

El diagnóstico de IJM y CEU-CEFAS pone de manifiesto una realidad que debería ocupar un lugar central en el debate económico español: la regulación excesiva funciona como un impuesto invisible sobre la actividad productiva. Cada trámite innecesario, cada autorización redundante y cada obligación desproporcionada desvía recursos que podrían destinarse a invertir, innovar, contratar trabajadores o mejorar los servicios ofrecidos a los consumidores.

La experiencia demuestra, además, que la acumulación regulatoria responde a incentivos políticos muy concretos. Cada nueva norma genera beneficiarios interesados en mantenerla, mientras que sus costes se reparten entre millones de ciudadanos y empresas. De esta manera, la burocracia tiende a perpetuarse y expandirse, incluso cuando desaparecen las circunstancias que justificaron su creación.

Frente a esta dinámica, Desenredar España propone una auténtica revolución liberal: revisar sistemáticamente la legislación, derogar las normas innecesarias, simplificar las obligaciones administrativas y devolver a la sociedad civil el protagonismo que el intervencionismo estatal le ha ido arrebatando. España no necesita otra oleada de leyes, planes estratégicos y programas de gasto público. Necesita liberar su capacidad productiva de las trabas acumuladas durante décadas. La prosperidad no surge de multiplicar las instrucciones del BOE, sino de permitir que millones de ciudadanos puedan trabajar, ahorrar, invertir y emprender con mayor libertad.

"Después de veinte años añadiendo capas de burocracia, ha llegado el momento de empezar a quitarlas. La verdadera reforma económica pendiente no consiste en aprobar más leyes, sino en tener el valor de derogar las que sobran",

concluye el IJM en un comunicado divulgado a medios.