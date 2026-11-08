El queso asturiano de 80 euros el kilo que la burocracia está a punto de extinguir

Los políticos asturianos lamentan que el queso Gamonéu del Puertu esté a punto de desaparecer. Pero cuando alguien quiere ponerse manos a la obra para elaborarlo, se encuentra de frente con un muro burocrático imposible de superar. Esa es la historia de Francisco Wagner y su pareja, Beatriz Rodríguez, que llevan diez años fracasando en su intento de conseguir autorización para fabricar este manjar asturiano único.

El Gamonéu del Puertu es un queso que se elabora en los puertos altos de los concejos de Cangas de Onís y Onís, en lo alto de los Picos de Europa, allí donde los ganaderos pasan el verano con sus animales (son las normas de la Denominación de Origen Protegida). Se elabora con leche cruda de vaca, oveja y cabra, se ahúma y después madura en cuevas naturales. Tiene un aroma intenso y ahumado, un ligero picor y una textura firme que se vuelve cremosa en la boca. A veces aparecen pequeñas vetas azuladas que le dan todavía más carácter.

En resumen, hablamos de un manjar por el que se llegó a pagar 55 euros el kilo en el último certamen de Benia de Onís de venta directa. En tiendas especializadas su precio ronda los 80 euros/kilo de media, aunque en algunos establecimientos se acerca incluso a los 100 euros por kilo. Y este queso corre el riesgo de desaparecer porque está ligado a una tradición ancestral propia de la ganadería extensiva y porque los que quieren seguir haciéndolo, no consiguen que la Administración les deje trabajar. De hecho, ya sólo quedan tres productores.

Francisco Wagner y Beatriz Rodríguez llevan diez años intentando poner en marcha una quesería en la montaña de Covadonga y no hay manera. No quieren levantar una fábrica ni construir una instalación industrial en mitad de un parque nacional. Se trata de disponer de una pequeña quesería artesanal, con las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para fabricar el Gamoneu del Puertu.

Diez años de trabas burocráticas

Las majadas se encuentran dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa y aquí empieza el problema. Según denuncia Wagner, cualquier intervención se convierte en una carrera de obstáculos entre las distintas administraciones.

El parque no te deja hacer absolutamente nada, el Ayuntamiento no pone ninguna facilidad, el Principado dice que depende de esos otros dos organismos, que no pueden hacer nada. Se pasan la pelota unos a otros y no se hace nada", resume.

Durante estos años han planteado distintas alternativas: acondicionar cabañas ya construidas, aprovechar queserías que están vacías, instalar queserías móviles como en Pirineos o la utilización de espacios infrautilizados. Pero ninguna propuesta ha conseguido salir adelante.

"Hay sitios de sobra para hacer queserías, lo que no hay son los permisos ni la intención de las autoridades para que el queso Gamonéu se siga elaborando arriba en la montaña", denuncia. "Y no solo somos nosotros, hay más ganaderos que quieren hacer queso en Puerto, pero simplemente ni lo intentan".

"Un desinterés absoluto"

La plataforma Asturias Ganadera denuncia que al menos podría haber tres nuevos productores de queso Gamonéu del Puertu y apunta a las trabas burocráticas del Ayuntamiento de Cangas de Onís (Partido Popular), la dirección del Parque Nacional (dependiente del Ministerio de Transición Ecológica de Sara Aagesen) y la Consejería de Medio Rural (PSOE).

"El mero hecho de saber que podría haber tres nuevos productores debería haber movilizado a todas las administraciones competentes para superar cualquier obstáculo que se pusiera por delante. Sin embargo, lejos de ser así, las administraciones involucradas han mostrado un desinterés absoluto en resolver sus problemas".

También critica la contradicción entre los discursos oficiales en favor del campo asturiano y la realidad de los campesinos. "De nada sirve gastar dinero en concursos, publicidad, actos reivindicativos o folclóricos" si luego la Administración no permite elaborar queso. "Para salvar ese manjar no exige ninguna peripecia presupuestaria, solo exige interés", recalcan.